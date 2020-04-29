港網購口罩數字驚人 Buyandship運3700萬個口罩 附最新物流情況

網購攻略 網購攻略

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，全球口罩及抗疫物資自農曆新年起已供不應求，本港早前更一度出現「口罩荒」。市面「一罩難求」，市民唯有紛紛轉戰網上平台，引發海外網購抗疫物資熱潮。有見口罩供應漸緩和，作為採購及網購轉運前線的香港國際網購轉運公司 Buyandship日前便公開疫情期間的轉運實況，在面對疫情不明朗情況下，本地的集運公司到底是如何處理急增的貨運量，應付是次疫情？而現時禁運及物流的情況又如何？

國際網購轉運公司 Buyandship 疫情期間爆倉情況：

疫情影響下，不少國家已採取封城措施，導致大量航班取消。環球環境不明朗，加上運單量劇增，集運公司除了要承擔貨運成本上漲外，更需要緊急租用額外倉庫、倉務團隊加班工作以應付急增貨運量。而據Buyandship表示，截至3月31日，已成功轉運超過 3,700 萬個口罩，貨運量比 2019 年黑色星期五高出 3.2 倍，更比同比高出 3.7 倍。

採購雖然並非集運公司業務的一部分，但由於集運公司擁有網絡和物流的基礎，因此Buyandship 近日便利用其物流網絡，為美國、歐洲及亞洲各國政府，醫療保健及慈善組織作大規模口罩採購，現階段已採得 1.5 億個 FDA 認證外科口罩及 N95 口罩，以解決全球抗疫物資短缺問題，期望於 4 月起每日能出貨 400 萬個口罩。

🔻最新禁運及物流情況一覽🔻

因應肺炎疫情，部分地區現時仍然實施防疫用品臨時出口管制，以下為各地倉庫禁運品：

韓國：口罩、搓手液 泰國：口罩 台灣：口罩、探熱器 澳洲：防疫及抗疫用品 美國：防疫及抗疫用品（新增）

至於非防疫類物品如衣物、家品、電子電器等的物流均會有不同程度的延遲，用戶購物前可先諮詢集運公司了解情況。

(資料以官方最新發佈為準，更新至2020/04/28)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！