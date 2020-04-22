淘寶電器用轉插會火燭?10分鐘兩腳轉三腳DIY換插頭教學!+風扇推薦

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淘寶的電器款式五花八門，不少多功能家電的設計出色也十分人性化，照顧到用家的全面需要，因此淘寶的電器一直受到不少推舉，連香港的網民也連番讚好。但是淘寶電器的插頭在香港並不適用，新手想入手淘寶家電可以怎樣做？

淘寶電器的插頭在香港不適用？可以輕鬆解決的方法有很多，但是使用電器時需要謹慎考慮家居的安全問題，各方法的利弊皆有，可不可取則要自行考量。以下編輯列出三大解決方案及其利弊，其中竟有終極一招，一勞永逸又安全的好辦法？

👇按圖即睇安全使用淘寶電器三大方法👇

懶人方法一：【使用轉插器】

使用轉插器的好處是方便，但是轉插器的質量一般較差，而且未必能承受一些電流能量較大的電器，容易出現熔掉並產生漏電甚至火災，因此並不建議長期使用。

懶人方法二：【使用適合香港的大陸插頭拖板】（點擊藍色連結即可購買）

使用方便，可直接將大陸電器插在拖板使用。但使用拖板較佔空間，而且有可能超出負載。

終極一招— 方法三：【DIY自己換插頭】

最一勞永逸的方法，將兩腳插頭轉換成香港適用的插頭，可確保電壓穩定，不怕超出負載，使用時更安全。

最佳的方法必定將兩腳的插頭換成香港適用的三腳插頭，讓電器使用時更加安全。但是自己手動換插頭可行嗎？

答案只需7個步驟，10分鐘就能搞掂，基本上人人都學得識，師奶也無問題。所需工具並不複雜，全部皆可在五金舖找到。集齊物資後便可動工了！

👇按圖放大即睇10分鐘DIY換插頭教學👇

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學識以上妙法後，以後即使想入手淘寶家電時亦不需再憂慮轉換電壓時的安全問題，選購家電時亦可挑選不同國家的電器，選擇更多更廣。

最近天氣漸熱，有網民在討論大家是否已經在開冷氣的問題，然而竟有不少網民提出自己家裡並沒有安裝冷氣機，討論之下，竟發然青衣公屋高層竟是片涼土？

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似乎家裡沒有冷氣機並不驚奇，但30幾度熱的夏天，又有蚊患，真的頂得順嗎？沒有冷氣機至少需要有部性能好的電風扇！因此編輯特意找來性價比極高，價錢親民的電風扇推薦給大家。

小米直立電風扇¥289

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（圖片來源：淘寶）

小米出品的家電一向性價比高，這部直立電風扇送風幅度達120°，7扇葉帶來穩定強風，而且帶有語音控制功能，可以方便地無接觸操控，亦可使用手機APP作遠距離操作。電風扇的高度約90cm。

這個價錢買到的小米風扇已經足夠應付日常所需，有用家更留下好評指小米風扇的耐用程度高，性能很好。想要性價比高﹑經濟實惠的電風扇，不妨試試入手小米出品的電器。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/22）

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