【Apple優惠】Airpods 2劈價! 原價$1299減至$903 近7折 附優惠碼

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Apple真無線耳機至今已推出三代，由初代Airpods至最新推出的Airpods Pro，代代耳機皆話題不斷，不僅用家評價極高，更成為蘋果至今最受歡迎的配件產品。不過對於不少人來說，Airpods縱然吸引，但千元起跳的價錢也實在有點昂貴。假如你也觀望已久但仍然未捨得入手，那這次機會來了！事關繼上一次大減價後，近日Airpods再度有劈價優惠，由原價$1299減至$799，以真無線耳機來說可是十分划算抵玩，有意入手的絕對不容錯過！

24/4/2020更新：由於反應熱烈，韓版Airpods已迅速售罄，現再度加推全新港版Airpods。

有留意開Apple的朋友相信也知道Apple的產品鮮少減價，而即使最新一代的無線耳機Airpods Pro推出已半年有多，Airpods 2 的官方價錢今仍然「企硬」不減，官網仍舊索價$1299大元，而街外電訊商即使有減價跡象，但價錢也維持$1000左右。

而這次《一網打盡》便為大家找來更划算的Airpods激減優惠，全新韓版 Airpods 2 配充電盒，價錢大劈價降至$903，不但接近官網價7折，更接近現時市面最低售價。

🔻劈價 Airpods 入手教學🔻

Step 1：於eBay註冊帳號並登入帳戶。

Step 2：透過以下連結進入購買頁面，並將Airpods 2 加入購物車。

Apple AirPods 2 配備充電盒(HK$903)

Step3：結帳時輸入優惠碼【PCNEASTER20】，並以PAYPAL付款，即可以再減US$15 （即大約 HK$117），以優惠價入手Airpods！

優惠期由2020年4月9日至4月24日，優惠碼只限首7,000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次。

還在十五十六，猶豫要不要買？按下圖來看看五大必買原因！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/24)

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