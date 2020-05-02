最受網民歡迎家電品牌竟是小米?盤點5大小米必買家電 性價比取勝

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自從小米之家在香港開設了旗艦店後，港人對小米家電的接受態度愈漸開放，其性價比更成功吸引了不少普羅大眾成為忠粉，可見小米家電絕對有潛能取代其他國際知名家電品牌。編輯在此整合了5大小米必買家電，想入手性能好﹑價錢經濟的家電就不要錯過下文！

雖然小米之家在香港設有旗艦店，但不少家電在門市並未有蹤影，家電款式最齊全的地方絕對就是淘寶了。適逢淘寶將有大型促銷活動，商品減價低至5折，想以最優惠的價錢購入小米家電就要好好把握時機！

活動詳情：

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活動時間：5月5日至7日

優惠碼：【30HK01】

名額：只限200個，用完即止

* 優惠碼使用條款及細則以官方網站為準

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1.小米自動感應洗手機

自從新冠肺炎（COVID-19）爆發後，「勤洗手」已成為市民生活不容忽視的一部份，不少人也趁機入手了這部家用的自動感應洗手機，讓洗手習慣變得更方便及衛生。

自動感應洗手機使用方法簡單，只需將洗手液倒入洗手機的容器內即可。洗手機利用紅外線感應，感應時間只需0.25秒即可擠出洗手液。無接觸洗手機可避免洗手時二次接觸的污染，而且洗手機的體積輕巧，適合放置於家中浴室。

2.小米直白負離子護髮風筒

說到風筒，不少人都會想到風筒界裡的LV—Dyson風筒，但最近就有不少網民將小米出品的負離子護髮風筒與Dyson HD03作比較，結果竟然出乎意料地讓小米風筒爆紅，討論程度直逼Dyson！

小米直白負離子風筒設計時尚，吹嘴以磁鐵吸附式設計，而且其蜜桃紅色外形絕對吸引到不少少女心。直白風筒有護理頭髮的功能，輸出高濃度負離子，收緊頭髮毛鱗片，撫平毛躁，減少分叉，令秀髮變得柔順。髮廊級大風量，能極速吹乾髮絲，網民實測短髮只需3-5分鐘便能吹乾，而髮量多的長髮在10分鐘內便可吹乾。同時亦具3檔風溫，熱風快乾，溫風護髮，冷風定形。另外風筒的「降噪」設計經網民實測過後，產生的噪音與Dyson的相若。

Dyson Supersonic™ 風筒HD03官方定價為HK$3,380，而小米直白風筒只需￥179，只需Dyson約17分之1的價錢。小米直白風筒性能上足已直逼Dyson，價錢上卻經濟很多，絕對能成為Dyson風筒的最佳替代品。

3.小米落地電風扇

直立風扇體積大，一般難以放置住房間內使用，但若換作在客廳使用的話則適合得多。小米落地直立風扇適用於一般家庭的客廳，送風距離遠達14米，幅度達120°，假如夏天不想開冷氣，使用直立電風扇已經足夠讓室內空氣涼快。

小米落地電風扇帶有語音功能，可以聲控，亦能連接手機APP遙距操控。平日常見的風扇扇葉一般都是三葉的，但小米風扇採用的是7扇葉設計，從而製造出如自然風般的柔風，降低了強風對臉部的沖擊力，使用的時候更柔和舒適。透過手機APP控制，風扇的風速可以在100值內完全自由調較，風扇搖擺幅度則有四個選擇。

而且風扇的電機艙採用了全封閉設計，除了能夠防止灰塵進入風扇內部之餘，使用時產生的噪音更低，不論睡覺﹑休息還是看電影時都不會被打擾。這個價錢能買到直立7扇葉廣角送風的靜音風扇，算是性價比很高。

4.小米無線吸塵機1C

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除了風筒，小米的無線吸塵機也常被網民拿來與Dyson作比較，甚至推舉小米的1C無線吸塵機作Dyson V11的經濟級替代品。純白色外形設計簡約，輕質塑料製造，雖然沒有LCD屏幕實時報告，但單以小米1C的外形設計來說，作為Dyson的對手亦不失禮。

小米吸塵機1C更附有除塵蟎功能，只要換上電動除蟎除塵刷頭，即可利用其強勁吸力有效地吸走寢具﹑沙發等家俱上的塵蟎﹑花粉和皮屑。

近年愈來愈多人選擇入手無線吸塵機或以吸塵機器人直接代替人手打掃，傳統吸塵機體積較佔地方，而且活動範圍窄，亦難以深入家居罅隙清潔，因此逐漸被淘汰。

想入手無線吸塵器但預算有限，不妨試試小米出品的，小米無線吸塵機1C功能及外形上都能媲美Dyson的無線吸塵機，最吸引就是其極高的性價比，價錢只需Dyson的約六分之一！

5.小米掃地機器人

平日經常出外缺乏時間打掃的話，掃地機器人絕對可以幫上大忙。小米掃地機器人的設計十分智能及人性化，透過手機APP控制，可以自行調較的功能十分多樣化。

機器人在打掃完家居後會智能識別房間並且將空間自動分區，機器儲存資料後在手機APP可以看到家居的平面圖，用家可自行為區域名命﹑合併﹑分割，或為指定房間進行打掃。若有區域不希望被機器人打掃的話亦可設置「禁區」，掃地機器人打掃時則會自動繞道避開該區域。除了可在手機APP遙距操作，亦設有語音操控功能。

而且透過手機APP即使人不在家，亦可透過實時監測功能跟進打掃情況，或即時指配針對特定區域的打掃工作。掃地機器人擁有2500Pa強大吸力，輕易吸走灰塵﹑碎屑。唯一不方便的是無法打掃家居牆壁角落細小罅隙，但足夠應付日常基本所需。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/29）

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