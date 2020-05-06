水原希子妹妹人氣不及姐姐?兩姊妹同愛個性及肩短髮 造型古靈精怪

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美韓混血模特兒水原希子（Kiko）紅遍亞洲乃至全球，憑着她率真個性與大膽獨特造型成功擁有無數粉絲。與水原希子年紀相差四年的妹妹水原佑果同樣活躍於模特兒界，但知名度卻遠不及姐姐水原希子？

水原佑果（Yuka）造型可愛活潑，經常笑面迎人，相對於個性派的姐姐水原希子，Yuka走着截然原不同的風格。有趣的是兩者同樣古靈精怪，走在一起各有獨特之處卻沒有違和感。

水原希子與水原佑果兩姊妹關係十分親密，二人經常孖住接Job拍廣告，常常在Kiko的Instagram上都會看到妹妹Yuka的蹤影。

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水原希子不折不扣是國際廣告商的寵兒，接拍廣告工作無數，若要數她最具個人魅力之處除了個性酷帥的風格，就是她多年多不變的短髮造型了。這個深入民心的個性短髮無疑吸納了無數粉絲，仔細一看，才發現原來妹妹水原佑果也是短髮的死忠？

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剪對了短髮可以年輕幾歲，而且合適自己臉型的長度可讓臉龐看上去更小，絕對是馬上變瘦的一大好方法！水原希子的短髮看似十年如一日，散發着陣陣漫不經心的慵懶感，但其實能塑造到這樣的髮型背後也花了不少心機。

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不過無論長髮或短髮都需要花心機打理保養，每天吹洗搽髮尾油都是不可偷懶的步驟。平日洗頭後吹乾頭髮尤其重要，但使用品質不好，或功能性較低的風筒卻會令髮質受損，髮絲毛燥。

Panasonic 礦物納米離子護髮風筒 EH-NA98C結合乾髮與護髮，在吹乾頭髮的同時利用納米離子，為頭髮進行修護，平衡油脂分泌、改善頭皮質素。

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適逢淘寶五折天，不少產品亦正在進行特價，編輯經各平台比價後亦得出淘寶的價錢最低，詳情可查看以下圖片。

不少人常稱Dyson風筒為風筒界的「LV」，但其價格卻讓不少人卻步。Panasonic EH-NA98C這個風筒能做到護髮效果，價格更比Dyson便宜得多，難怪不少人也選它作替代品。

圖片來源：網絡圖片

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/29）

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