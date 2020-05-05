【優惠碼】FOREO LUNA 2潔面儀高達72折！手洗十次不如機洗一次？

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隨著洗臉機的流行，逐漸成為許多人生活中不可或缺的必需品。到底洗臉機真的比手洗更乾淨嗎？真的能夠有效改善皮膚狀況嗎？以下立即為大家詳細解釋，文尾會附上FOREO潔面儀的獨家優惠碼，優惠高達72折，切勿錯過。

明明每天都有清潔及保養皮膚，為什麼肌膚依然狀況不斷？痘痘、粉刺、黑頭一直長不停？有沒有試過輕撫自己臉頰時，觸感卻粗糙得像砂紙？你有想過，你在保養的第一步就已經出錯了嗎？儘管每天都有洗臉，但原來並不代表一定洗得乾淨。空氣中的髒污物、殘餘的化妝品也難以靠雙手洗走，且會在臉上日積月累，令毛孔被堵塞，堆積成老廢角質，大大影響後續保養品的吸收，進而衍生更多肌膚問題。要是臉沒洗乾淨，擦再多的保養品也徒勞無功。所以，首當其衝是要回歸基本步，先把皮膚徹底清潔乾淨，才是變美的第一步。

洗臉機的原理

洗臉時，只用洗臉乳是不夠的，搭配洗臉機洗臉，會比徒手洗更有效率及乾淨。其原理非常簡單，試想像你的肌膚是一件衣服，只用清水浸泡明顯地是無法把衣服上的污漬除去；即使倒入洗衣液後再用力搓洗，污積也未能完全除去。最直接了當的方法當然就是放入洗衣機內清洗。所以，洗臉就好比洗衣服，利用機器輔助便事半功倍，清潔效果甚至比用手洗十次也來得乾淨。

現在市面上有不少品牌均推出洗臉機，但要數當中的人氣冠軍，當然非FOREO莫屬。相信這品牌對於愛美的女生來說絕不陌生，因為有許多女明星、網紅、Youtuber都曾推薦過，自面世以來一直都保持好評不斷，而最常聽見的評價莫過於是「粉刺變少了」、「皮膚變好了」、「底妝貼服了」，實在令人心動不已，但洗臉機真的能夠改善膚況嗎？那麼就要來先理解一下FOREO潔面儀的功能和使用方法吧……

LUNA 2 潔面儀的五大強大功效

FOREO的潔面儀有不少型號，當中最經典的當然是LUNA 2。LUNA 2通過透膚聲波脈動技術，每分鐘8000次的高頻次聲波脈動，溫和地深入肌膚每個毛孔，把深藏在毛孔裡的殘留化妝品、污垢、油脂、老廢角質等都「震」出來！清潔做到位後，毛孔自然能夠自由呼吸，從而減少臉上形成痘痘或粉刺的機率，臉色也會變得透亮，效果可謂肉眼可見。

LUNA 2 之所以受歡迎，最主要原因是它們有別於一般品牌的刷毛型潔面儀，LUNA 2 採用了柔軟的矽膠刷頭，對皮膚非常溫和，洗臉時不會產生刺痛感，還有按摩提拉的效果。刷頭上密集的矽膠觸點能細膩地清潔臉上各個死角，讓清潔更高效省時。更特別的一點是毋須更換刷頭，方便之餘也可以省下不少金錢。另外，已通過FDA（美國食品藥品監督管理局）的安全認證，能有效預防細菌滋生，比普通尼龍刷毛衛生35倍，讓清潔更加衛生。

LUNA 2 潔面儀針對不同的肌膚類型，分為四種不同顏色及刷頭，用家可以按自己的膚質及肌膚需求去選擇溫和或較強勁的清潔。

按膚質及需求挑選LUNA 2

LUNA mini 2價格更友好，且保留了LUNA 2 強大的清潔功能。(FOREO)

若果是新手入門，可以從迷你版LUNA mini 2入手，價格比LUNA 2更加友好，雖然價錢較便宜，但卻不可小看它的清潔力。LUNA mini 2最大程度上保留了LUNA 2 最強大的清潔功能，特別是針對油性肌膚、易長痘痘肌膚能起到徹底的深層潔面效果，同時體積更小巧可愛，更易於攜帶，適合經常出差或出外旅行的用家。具備8檔速度調節，充滿一次電後能使用至多5個月。而與LUNA 2 不同之處在於刷頭沒有膚質之分，LUNA mini 2的三區潔面刷頭適合所有肌膚使用，並有六種不同顏色可供選擇。

HK01 x FOREO 獨家優惠

不論男士或女士，臉部的清潔皆不可輕視。心癢癢打算購入潔面儀的您，現在正是最划算的時機！由即日起至2020年5月31日前，凡於FOREO官方網站購買LUNA 2 或LUNA mini 2，結帳時輸入HK01獨家優惠碼【hkforeo】，即可享有8折。現時，網站正進行#STAYHOME限時9折優惠，換言之若果趁著這段期間購物，最終可以72折入手LUNA 2 或LUNA mini 2！請留意，官網原本的#STAYHOME優惠未有公佈結束日期，大家把握機會喔！

FOREO LUNA 2 價格比較：

FOREO LUNA mini 2 價格比較：

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/05）

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