Crabtree & Evelyn花香潤手霜 最受歡迎竟是草本味「園藝大師」?

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今個星期日(10日)便是母親節，不少子女也趁着節日希望向母親展示愛意，氹吓媽咪開心。媽媽們可能口裡都會說「不要浪費錢慶祝」，但偶爾哄一下媽咪慰勞她們工作﹑做家務的辛苦也無妨。但其實最適合媽咪的禮物是甚麼？

雖然名牌手袋人人喜愛，但若然送太貴重的禮物給媽媽恐怕反會讓媽媽有負擔，換過來擔心子女花太多錢在自己身上。實用型的禮物相信較受歡迎，例如家電或廚具。但若然不知道媽媽需要或喜好的話，有一樣貼心又實用的禮物必定不會出錯。

美國護膚品牌Crabtree & Evelyn可算是潤手霜中的長青品牌，即使在不少門市結業後轉型主打網購市場， 它們的潤手膚及其他護膚產品仍然受到一眾忠粉熱捧。不少媽咪們經常做家務令雙手變得粗糙，常用消毒清潔液亦讓隻手更加乾燥，纖纖玉手早已不見影蹤。趁着節日不如為媽媽送上這份貼心的禮物呵護她們！

相信不少人對Crabtree & Evelyn這個口牌亦不陌生，潤手霜的包裝設計時尚高質感，款式香味多樣，可是在云云眾多的香味當中，哪一款最受歡迎？

玫瑰花﹑薰衣草這些香味的潤手霜比比皆是，唯獨有一種帶獨特清草香味的手霜卻能脫穎而出？編輯搜查一下發現，成功深受網民推舉的一款潤手霜竟是「園藝大師」(Gardeners)，帶着陣陣天然木質草本味在眾多花香中奪冠。

GARDENERS護手霜 - 75MLHK$189

+ 3 + 2

園藝大師受歡迎主要原因是它比其他幾種都滋潤，質地也更厚重，塗上去後須要稍加按摩才會吸收，感覺像有一層膜一樣保護雙手，適合經常洗手﹑使用清潔液的雙手使用。不少美妝博主更推薦可用作手膜厚塗使用，或是拿來當護腳的效果也很不錯。

適逢母親節，現時在Crabtree & Evelyn 香港網店購買全何產品即送全新系列試用禮包，試用禮包包含：

1. Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫 15ml x 1 2. Evelyn Rose Femme De Force香水 2ml x 1 3. Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液 15ml x 1 4. Crabtree 自然氣息香水 2ml x 1

購買任何產品即送試用禮包，結帳並不會顯示贈品，贈品將於發貨時與已選購產品一併送上。優惠活動期限由即日起至5月31日11時59分。購買滿HKD$500即可免運費，此外成為新會員首次購物即享9折優惠。

其他熱賣產品：

山羊奶與燕麥身體潤膚霜 - 250ML HK$247

Crabtree & Evelyn 馬鞭草與薰衣草沐浴啫喱 - 250MLHK$189

Crabtree & Evelyn 清爽花香面部保濕噴霧 - 75毫升$165

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/05）

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