【親子遊戲】孩子天天呻悶？在家自製超過癮迴轉壽司火車玩具！

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受新冠肺炎疫情影響之下，全港中小學及幼稚園停課多個月，大家都紛紛留家避疫，家長亦不敢帶小朋友到處去玩。小朋友長期困在家中悶得快要「吽出菇」，周不時還會鬧小情緒，「扭計」想要出街，弄得家長們都非常頭痕。到底如何才能讓這段枯燥乏味的抗疫日子，變為有趣又特別的親子時光呢？

小朋友活力充沛，天天困在家裡當然難受，不少家長就為子女絞盡腦汁，安排不同遊戲陪他們一起玩，就連一眾藝人也毫不例外。早前，藝人車婉婉也在社交網站上分享與囝囝在家的親子活動，婉婉為囝囝簡直是費盡心思，儘管疫情期間無法出街吃大餐，婉婉也發揮創意，利用兒童火車和路軌玩具，改裝為食物輸送帶，在家自製迴轉壽司火車，氹得吃貨囝囝非常興奮，食得舔舔脷！

坊間也有迴轉壽司餐廳改為以微型火車來送餐，深受小朋友歡迎，可惜因疫情影響，家長都盡量避免外出吃飯。其實想要哄小朋友開心也毋須大費周章自已親手改裝，網絡上輕易就能買到同款的迴轉壽司火車套裝。家長們不妨來給小朋友一點驚喜，為沉悶的生活增添一點樂趣吧！

編輯於淘寶上找來同款迴轉壽司火車，套裝裡面已經包含路軌道、火車及餐碟，組裝過程也非常簡單，只要把軌道連接起來，放上火車廂，安裝上電池，最後再於餐碟上擺放各式各樣的壽司，迴轉壽司餐廳立刻就可以開始營業了！軌道還可以自由組合成各種形狀或大小，適應不同大小的餐桌。

迴轉壽司火車套裝¥ 128起

除了壽司以外，也可以放上其它食物，如果小朋友比較挑食，不愛吃蔬菜的話，說不定也可利用這類玩具來改善挑食的壞習慣，譬如在餐碟上放些疏菜、水果等，讓小朋友邊玩邊吃，自然對蔬果也沒有那麼抗拒。

不論男孩或女孩，兩至三歲幼童的認知及智力都在不斷增長中，且開始愛玩角色扮演遊戲，如「煮飯仔」遊戲。家長不妨也趁這段抗疫期間，多花時間陪他們玩玩遊戲，可以互動之餘又能培養他們想像力及創造力，同時認識更多不同職業，絕對是一項富趣味性又能啟發腦部發展的益智遊戲。

兒童仿真廚具玩具套裝¥ 99起

+ 4 + 3 + 2

醫生玩具套裝¥ 18.9起

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/06）

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