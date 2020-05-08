夏天溶妝又浮粉？2020年Top 5熱門定妝碎粉大評比！附選購攻略！

網購攻略 網購攻略

踏入夏季，又是女生們與底妝展開角力戰的時候了。香港的夏天向來又濕又熱，現在每天還需要佩戴口罩，口罩內的濕氣令底妝變得更不貼服。明明早上剛化好的精緻底妝，末到中午已經溶得七七八八，一拿下口罩就是慘不忍睹的妝「溶」，十分尷尬。面對溶妝的窘境，不少女生只會一昧像刷油漆般瘋狂補妝，弄得底妝又厚重又斑駁，不堪入目。

眾所周知，定妝是個舉足輕重的步驟，想免卻溶妝的煩惱及尷尬，固然是要定妝。但不少人就煩惱，為什麼明明有定妝，但粉底依然容易溶掉？如何才能有效防止妝容脫落、浮粉、斑駁？其實，假若定妝產品沒有選對，妝容的持久度也會大打折扣。市面上的定妝產品五花八門，接下來會重點介紹如何挑選定妝碎粉，如何根據自己的膚質、需求、及色調去挑選，並且針對各種肌膚類型去推薦適合的碎粉。

碎粉的特性

女生們最常用到的定妝產品有碎粉或粉餅，主要目的同樣是吸附多餘油脂、減少油光、延長妝容的持久度。而碎粉比起粉餅的粉質更細膩，雖然遮暇力相對上會較弱，但妝容卻會更自然柔和，能減輕對肌膚的負擔感。而且，具有一定修飾毛孔和均勻膚色的作用，呈現出一種自然柔焦的效果，大大提升肌膚的細緻度。所以，一般出門前使用的定妝產品都會選擇以碎粉來取代粉餅。

根據膚質挑選

針對乾燥性肌膚，應挑選以保濕效果為優先，並且蘊含保濕成分的碎粉。上碎粉時要小心注意用量，如「烘焙定妝」的方法絕對不適合乾燥肌膚，因為需要用上大量的碎粉，過多的粉末會令原本缺水的肌膚更加乾燥，導致乾紋、卡粉、結塊。上妝前也別忘了要做好保濕護膚程序。

根據色調挑選

碎粉也有許多顏色選擇，不同顏色會呈現出不一樣的妝效，而大致則分為以下幾種顏色：

透明色：適合各種膚色的人，不會改變粉底顏色，能營造自然裸妝感。白色：適合膚色白皙的人，白色有膨脹的打亮效果，可用在臉部凹陷位置（如T字部位、太陽穴、眼底），突顯出臉部的立體感。象牙白、黃褐色：適合健康膚色的人，具有遮暇力，能遮蓋痘印及毛孔。粉紅色：粉紅色有提氣色的效果，使妝感更粉嫩。紫色、藍色：適合偏暗或泛黃膚色的人，能校正蠟黃的膚色，呈現明亮感。綠色：適合痘痘肌或泛紅皮膚的人，能遮蓋痘疤和校正泛紅的膚色。

如果夏天總是泛粉及脫妝，可能是你的定妝產品沒選對。接下來為大家推薦五款一直以來口碑都很好的品牌碎粉，想要更換碎粉的話，不妨參考看看！

1）Laura Mercier 柔光透明蜜粉

Laura Mercier 柔光透明蜜粉

Laura Mercier的明星產品，以自然、細緻、持久的妝感聞名，一直深受好評並曾獲得UrCosme 2019年網友評鑑美妝賞定妝產品類別的第1名。一罐有足足29g的大容量，用起來沒那麼心痛，高性價比之選。

透明顏色粉末適合所有膚色的人使用，標榜如素顏般的裸妝感。粉末輕盈細緻，能呈現自然柔焦磨皮效果，不會令妝容變厚重。而且，含有獨有反射光線成份，能讓平日很令人在意的毛孔及細紋瞬間遮掩起來，同時既不會破壞原本底妝、腮紅或氣墊粉餅的光澤。此外，亦經過皮膚科醫生測試，成分裡不含油，不會引致粉刺。

2）GUERLAIN 煥彩流星珍珠粉球

GUERLAIN 煥彩流星珍珠粉球

GUERLAIN的代表之作，列入了日本美容網站@cosme 2020年「人氣碎粉排行榜」前十名之中。這款碎粉有別於一般的碎粉產品，GUERLAIN利用了專利裸鑽光科技，每顆珍珠粉球都由星鑽粉末研磨滾製而成，隱隱帶著Bling Bling細閃。使用時用化妝掃旋轉打圈，均勻掃過各色珍珠球後再輕刷上臉，珍珠微粒會化成光暈，塑造出鑽光底妝質感，適合追求光澤感的人使用。

六色繽紛的珍珠粉球融合了不同色調的珍珠微粒，定妝同時還可以修正、提亮膚色，黃色可調和肌膚泛紅，粉紅色使肌膚呈現嬌嫩色澤，淡紫色反射光線，提亮膚色。

3）GIVENCHY 4色散粉

GIVENCHY 4色散粉

同樣是日本美容網站@cosme 2020年「人氣碎粉排行榜」前十名。有不同色號可供選擇，當中最暢銷的色號是#1 Mousseliine Pastel，由粉白、紫色、藍色及綠色四種顏色組成，適合白皙、偏黃膚色或容易泛紅的人使用。四種顏色的粉末均勻拍開後，可以達到提亮、校正、均勻膚色和修飾泛紅的效果。

Givenchy採用了獨家專利「原子霧化科技」，將粉體打磨成如煙霧般微細的粉末，比一般碎粉更細微一千倍。妝效更透薄、柔滑、啞致、自然，沒有「粉感」，特別適合追求素顏裸妝感的人使用。如果原本皮膚的瑕疵不算多，甚至可以嘗試省略粉底液，直接拍上碎粉，也能締造出無懈可擊的底妝，難怪是眾多頂尖化妝師的御用化妝品。

4）BAREMINERALS 礦物經典粉底 SPF15

BAREMINERALS 礦物經典粉底 SPF15

這是一款碎粉型的粉底，特別適合油性肌膚及痘痘肌，因為傳統粉底液容易悶痘，但這款礦物粉底不含任何化學物質，對肌膚無害，也不會堵塞毛孔。且含礦物配方，能有效抑制油脂分泌，吸附多餘油脂，使用一整天都能保持清爽。更值得一提是礦物具有抗炎和鎮靜的作用，對於痘痘肌特別友好。

上臉後是輕薄自然的妝效，同時亦帶有遮暇力，一般泛紅、毛孔、痘印都可以遮蓋得到。乾性肌膚都適用，粉末不會令皮膚變乾，反而能塑造帶有些微亮光澤感的底妝。

5）NARS 光透感蜜粉

NARS 光透感蜜粉

這款碎粉同樣是在網絡上好評不斷的網紅產品，並榮登日本美容網站@cosme 2020年「人氣碎粉排行榜」的前十名。透明無色的碎粉適合所以膚色的人，加上粉質細膩如煙，能修飾肌膚紋理，看上去更顯年輕，散發自然光澤。

粉末中含有NARS獨家的「聚光複合物」，能折射不同角度的光線，完美隱藏毛孔、細紋，讓臉色看起來透亮不黯沉。另外，配方中還添加了保濕精華，即使是用於眼底下也不會過乾，沒有緊繃感，特別適合乾性肌膚的人使用。

更值得一讚的是完全不含防腐劑、香精，減少對皮膚的負擔，推薦給敏感肌、痘痘肌們。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/08)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！