晚晚俾蚊煩到冇覺好瞓? 6件夏天必備滅蚊防蚊神器 室內戶外都啱用

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夏天來臨，本應是盡情享受各種戶外活動的大好時節，不過伴隨炎炎夏日而來的，還有令人煩厭的不速之客——蚊蟲！戶外活動時被蚊子叮咬在所難忘，不過蚊子最令人煩厭之處，正正在於牠們總是趁人防不勝防，尤其晚上睡覺時才大舉出沒，圍繞耳邊「嗡嗡」叫，把人叮咬得奇癢無比，一夜無眠。趁著近日蚊蟲開始肆虐，以下為大家推薦6款滅蚊及防蚊產品，針對室內及室外使用，防範於未然！

滅蚊產品點挑選？

適合室內地方使用——滅蚊燈、蚊網、蚊帳、電蚊拍、電蚊香、蚊白等。挑選這類用品時，亦需留意家中是否有嬰孩，如有嬰孩，便要留意電器的安全問題，例如會否散發特別的氣味，以及有沒有安全裝置，以免影響孩童的健康，或引致敏感等問題出現。

適合室外地方使用——蚊怕水、驅蚊膏、防蚊手帶，以防蚊驅蚊為主的物品。此類物品由於直接用於身上，因此選購時必須特別留意成份，如DEET便最有效防蚊，但氣味濃烈，過量使用或對孩童有一定刺激性；而埃卡瑞丁則是繼DEET後最有效的驅蚊成分，而由於無刺激性氣味，因此安全性亦相對較高。如為孩童驅蚊，家長可選用含有埃卡瑞丁，或天然精油成分的驅蚊劑。

市面上的防蚊產品琳瑯滿目，選購時難免花多眼亂，編輯是次針對室內及戶外活動，挑選了6件夏天必備的滅蚊防蚊神器，讓蚊子從此在你身邊絕跡！

🔻室內及家居適用滅蚊神器🔻

蚊季來臨，最讓人困擾的相信也莫過於晚上睡覺時不停被蚊針，除了一夜不得好眠，一覺醒來還滿身都是又紅又腫「蚊爛」，令人痕癢無比。雖然開冷氣或多或少也可以減少蚊子來襲，但如果不開冷氣，或特別惹蚊的人士，今個夏天不妨為睡房添置一部滅蚊燈，相較於其他滅蚊用品如蚊香，無特殊氣味、不傷害人體，更適合在睡房使用。

這次推介的滅蚊燈是以彷生物原理捕蚊及滅蚊，內置智能光控、三檔風力、及靜音設計三大功能，其運作方法主要是利用蚊子喜歡人體體溫、二氧化碳及光源的天性，模擬人體溫度散發的熱量及氣息，再加上紫外光線，誘使蚊子跌入裝置之中，覆蓋範圍約數百尺。滅蚊燈傍晚會自動開機，而早上自動關機，省電之餘，亦方便放於孩童及老人家的房間使用，不怕他們不懂操作。加上運作時極低分貝的聲音，睡覺時也不用擔心會被騷擾。

用家分享捕蚊戰績：

用家分享捕蚊戰績(淘寶)

相較於捕蚊燈，電蚊香的捕蚊能力會更為強大，不過由於蚊香主要原理是使用特殊的氣味驅走蚊蟲，對呼吸道較為敏感的人士、孩童、老人家均有一定的刺激性，使用時要多加注意，避免於密閉空間使用。如居住於村屋、新界等多蚊多蟲的地方，電蚊香便會比捕蚊燈更為有效。

大多的電蚊香和傳統蚊香一樣具有化學藥劑，因此挑選時應特別留意電蚊香液的成分，其次是適用範圍，及有效時間，避免影響驅蚊效能。

這次推薦的電蚊香使用草本植物驅蚊液，無色無味，對呼吸道的刺激性較低，而由於機身用上了平滑的排氣孔設計，因此蚊香液能夠揮發得更為平均，一支40ml大約能用上一個月，免去了頻頻更換的麻煩。蚊香覆蓋範圍約160尺，適合香港的小家居放在客廳使用。而相較於傳統蚊香，這款新式的電蚊香更具備10小時自動定時功能，對於「大頭蝦」的人來說便不怕因忘記關機而浪費蚊香液。

蚊子的體型迷你，幾乎任何的縫隙都能讓牠們有機可乘。假如不想使用電器，或擔心化學驅蚊會影響健康，那選用電蚊拍亦不失為一種殺蚊的好方法。

挑選電蚊拍最重要是安全性，尤其家中有孩童，更要特別小心它們會把電蚊拍當成玩具，選購時不妨留意電蚊拍的層數及安全設計，層數越多，電蚊拍便越安全，而網面越緊密，亦越能有效殲滅蚊子，且不容易讓蚊蟲逃出。

這款電蚊拍以高密度三層網面設計，上下外層是鍍鋅的防護網，不會有電流通過，防止用家在使用時因誤碰中間層而觸電。如果仍然不放心，這款電蚊拍亦備有雙重開關及釋放餘電功能，絕對不用擔會誤傷。而另一貼心之處，就在於電蚊拍提供使USB充電方式，末端亦有懸掛設計，方便用家使用和收納。

🔻室外適用防蚊推薦🔻

身處室內固然可以使用各種小法寶驅走蚊子，但一旦去到戶外，我們的身體就猶如「人體捕蚊燈」一樣，吸引各種蚊蟲大快朵頤。要防止蚊蟲侵襲，最快捷方便的方法當然是把蚊怕水嘖在身上，以氣味驅走蚊蟲。不過蚊怕水款式眾多，如對化學物質有顧慮，討厭難聞氣味，或想給嬰孩使用，不妨試試這款100%純天然蚊怕水，用家普遍的用後感也不錯。

這款防蚊蟲搖一搖噴霧主要用上了香茅、雪松、檸檬草、迷迭香、天竺葵、薄荷等多種天然成分製成，成分及氣味均對人體無害，而蚊蟲卻會避之則吉，非常適合小孩使用。而由於成份天然，用家更可直接把蚊怕水噴於皮膚之上，大大加強驅蚊效果。

身處戶外地方，使用蚊怕水固然是最方便快捷的驅蚊方法，但由於人體在戶外活動時會不停流汗，蚊怕水便會隨時間及汗水漸漸掉落，失去防蚊效用。如進行活動時不方便經常補噴蚊怕水，那就不妨試試戴上防蚊手環，全方位拒絕蚊子有機可乘！

這款「手環」正確來說是一款防蚊扣，外形猶如一個小小的圓盒，盒內的棉內芯是濃縮的天然植物精油，如香茅、檸檬草、薰衣草、薄荷、艾葉及茶樹，能溫和地以氣味驅走蚊子，使用時間長達30天，防水防汗，除了可以在手上配戴，亦可掛在頸上、腳踝、放置在胸口內袋等等。除戶外活動外，亦非常適合惹蚊人士隨身攜帶，猶如隱形蚊網一樣。

🔻紓緩蚊叮蟲咬止痕好物推薦🔻

不過無論措施做得多足，狡猾的蚊子總能在人防不勝防的時候趁機咬你一口，如不幸遇上蚊叮蟲咬，奇癢無比的時候該如何是好？雖然坊間有不少止癢藥膏，但效果明顯的大多含有微量類固醇或抗組織胺，長期使用會衍生不少副作用，如皮膚變薄、削弱身體的免疫力及抵抗力等等。如蚊咬問題並非嚴重，編輯會推薦大家使用天然成分的止癢膏。

紫草軟膏又有「神奇萬用膏」的美譽，Burt’s Bee 這款紫草軟膏使用100% 天然成分製成，其紫草成分可紓緩蚊叮蟲咬之的不適，幫助治癒傷口及抗炎，而薰衣草精華則有助預防疤痕形成，避免因過度搔癢而令肌膚損傷。

🔻6款滅蚊防蚊神器一覽🔻

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/08)

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