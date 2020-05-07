香港女性平均胸部只有A Cup?微波點着三點式?淘寶泳衣+小法寶推介

網購攻略 網購攻略

早前有一項非正式統計指出香港平均女性胸部只有A Cup...... 雖然不少女性出來大叫平反，但暗地裡卻戳到不少瘦小女生的痛處...... 胸部小是女性的錯嗎？絕對不是，亦不能以胸部大小去批評女性的價值啊。但上圍不夠豐滿卻實在地為女生在挑選衣服上帶來煩惱...... （至少小編的朋友有這種煩惱）

先為大家上一課成長教育課，就是千萬千萬不要因為自己的外觀感到自卑或羞恥！因為普世中的「美」，從來都是社會給予的定義，「高﹑矮﹑肥﹑瘦」本不帶褒貶，卻被社會種種主流思想賦予了主觀的價值。

圖片來源：網絡圖片

外國文化常教育大眾不要因為自己的外觀而感到自卑（Body Shaming），這種思想教育在亞洲卻鮮有。每個人都有由自己定義的「美」，只要自信，做自己喜歡做的事﹑穿自己愛穿的衣服﹑不隨波逐流的「被定義」，那就是最美的你。

圖片來源：網絡圖片

這項非正式統計以胸部的CUP數劃分顏色，地圖顯示不同地區平均女性胸部CUP數的佔比，其中亞洲地區女性的平均級數為A-B CUP。但日後再看到這種宣揚的訊息只需要一笑置之。

可是上圍太瘦的女生難免都會遇到挑衣服的難題，穿低胸衣服時很容易發生走光問題，挑選合適的泳衣更是難上加難，難道胸部不夠大就永遠不難穿三點式嗎？

加了胸墊後，即使原本看似「平平無奇」都能一秒變C Cup，害怕泳衣不合身的煩惱也減輕了，即使甚麼款式的三點式都能輕鬆駕馭！

小編精選了兩間淘竇泳裝店推薦給大家，兩間店舖的泳衣均是走歐美風格，主要為沒有鐵線及胸墊的泳裝。但只要自行花點小心機貼上另外購買的加厚胸墊，便可令泳衣的貼身程度大大提升！

淘寶泳衣店舖推薦：（點擊藍色連結即可進入店舖）

1. 【OCEAN MYSTERY】

2. 【YUKARI SWIM 泳装】

趕緊抓緊好天氣，週末到沙灘曬太陽吧！如欲查看更多泳衣款式可點擊以下圖集：

+ 5 + 4 + 3

圖片來源：淘寶

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/07）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！