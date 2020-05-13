【夏季淘寶手袋】 精選3間人氣手袋店鋪！多款法式/韓式手袋推薦

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踏入初夏，又是女生們瘋狂購物的季節。除了購買新衣、新鞋以外，手袋也是女生們最愛的時尚配件之一。手袋不僅有畫龍點睛的點綴作用，甚至能夠起死回生，拯救造型。名牌手袋固然吸引，但價格卻令人卻步。與其要砸大錢購入一個手袋，倒不如花小錢多買幾個手袋。若果想要入手適合日常粗用，又不失格調的手袋，淘寶上的選擇就多不勝數，絕對是會令女生們淪陷的尋寶天堂。

女生手袋款式千萬種，舉凡側背包、手提包、腰包、後背包，還有今年春夏超級流行的腋下包。明明每個款式都想要擁有，但錢包卻不夠豐厚？

轉戰淘寶絕對是慳家女生的不二之選！淘寶上的手袋應有盡有，而且價格也非常親民，輕易便可滿足女生們的購物慾。不過，對於淘寶新手來說，淘寶商品選擇多得猶如大海撈針。所以，以下立即為大家分享編輯珍藏多年的三間超高CP值淘寶手袋店鋪，全部都是擁有高分評價的好店，以後買手袋也不用再費時間精挑細選，跟著編輯的推薦清單去買就對了！

1）白染墨：超高性價比、韓系簡約風

淘寶店鋪：白染墨

淘寶店鋪：白染墨

喜歡韓風的女生絕對能在這間店鋪裡逛到停不下來！這間店鋪主打韓系簡約風，不論是模特兒的穿搭，還是手袋的款式都是偏向韓風。他們的模特兒非常懂得穿搭已不用說，手袋的款式亦非常貼近韓國潮流。平均價格在¥50 - ¥70之間，不足港幣百元就可以無痛入手！

雖說「一分錢，一分貨」，但也別小看他們家的質量，絕對是會超出預期。基本上每款手袋都有店家實拍的影片可供參考，若果依然擔心貨不對版的話，只要打開一下評論區就會發現好評多得不在話下，還有超多買家親自拍攝的實物圖片參考！

他們家的手袋均標榜自家製作，從款式到皮革，甚至製作過程全都經過店主的精挑細選及監控。換言之你能在這間店裡找到款式小眾又時尚手袋，絕對不是淘寶上「爛大街」的「爆款」。

2）MICOCAH輕復古女包：復古文藝、原創設計

淘寶店鋪：MICOCAH輕復古女包

淘寶店鋪：MICOCAH輕復古女包

這間店鋪標榜原創設計，整體風格鮮明，大致上是復古文藝風。大部份手袋的顏色也選用容易配襯的奶油色系，例如杏色、粉色、嫩黃色等等，驟眼看上去非常清新舒服，穿上身後散發一種自然優雅氣質，不失大雅。

店鋪強調簡約而不單調，手袋驟眼看上去簡單易襯，但其實在小細節上卻花了不少心思，即使只是一個純色的手袋，但「魔鬼藏於細節裡」，每款都融合了不同的獨特元素，令人眼前一亮。

除了體積小型的手袋以外，也有許多容量較實用的大手袋，滿足職場女生的需要。價格同樣平易近人，平均約¥60 - ¥100之間，大可以放心地無痛買入！

3）美嘟嘟定制 MDODOCT：高性價比、法式復古風

淘寶店鋪：美嘟嘟定制 MDODOCT

淘寶店鋪：美嘟嘟定制 MDODOCT

若要數時下最流行的手袋款式，當然非「腋下包（Underarm Bag）」莫屬，精巧迷你的外型備受一眾女生喜愛。今年各大精品品牌都推陳出新，推出各式各樣的腕下包、法棍包、麻將包等，重新帶領起腋下包風潮，就連韓國BLACKPINK女團成員、名模Kendall Jenner等名人都紛紛揹上。

精品品牌手袋動輒幾千至萬元起跳，雖然腋下包時尚度滿分，但敗在體積細小，對於想湊湊熱鬧，趕上熱潮的小資女而言，轉戰淘寶絕對是親民之選，皆因這間店鋪的商品平均價格約¥50 - ¥80，非常實惠。

這間店鋪主要售賣各類型的腋下包，且擅長運用顏色，精緻的小手袋配襯各種夏日顏色如牛油果綠色、香芋紫色、冰淇淋藍色等等，令原本充滿女人味的法式腋下包，變得更好駕馭，更不挑人。

（如欲購買，可按上面藍色連結前往店鋪頁面。）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/13）

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