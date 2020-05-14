2020抵玩平板之選 Samsung S6 筆電性能+S-Pen 性價比完勝iPad?

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近年智能手機市場越趨成熟，Apple、Samsung、華為、LG、百花齊放，然而隨著智能手機不斷更新，平板市場近年卻反而趨向單一化，由Samsung與Apple兩大巨頭平分秋色。雖然近年Apple頻頻推陳出新，不斷推出新型號iPad蓋過Samsung風頭，不過Samsung亦急起直追，憑著獨有的Android系統及易入手的價錢，成功籠絡一眾粉絲。早前推出的Tab S6 更被不少網民及外媒譽為「廉價版iPad Pro」，到底Samsung的平板是否真的是「蔗渣的價錢，燒鵝的味道」？哪一方面能勝過iPad？而想入手平板的你，Samsung又會是較佳的選擇嗎？

近年用家對平板的需求不再單一，由以往講求更佳的影音娛樂，轉變至今日的娛樂與生產力兼備，務求功能多合一。而有見及此，Apple及Samsung便相繼推出了主攻生產力的平板電腦。

針對這一點，Samsung去年便推出了價錢更為親民的Tab S6，平板不但具有筆電級的流暢效能，而且還能配搭S Pen使用。以下來看看Tab S6為什麼會是娛樂與生產力兼備的最佳之選。

1. 高階平板最高CP值

Samsung Galaxy Tab S6是目前Samsung最頂級的平板電腦，在同階平板中，就只有iPad Pro能與之相比，不過iPad Pro索價由$6399起，而Apple Pencil亦需另外購買，最新一代索價$999，即最平也要$7398才能入手。Galaxy Tab S6近日降價至$4894，而且S-Pen還是隨機附送的配件，以性價比來說，Galaxy Tab S6顯然略勝一籌。

2. Galaxy Tab S6 規格及配件

Galaxy Tab S6 內部搭載了S855晶片，配備10.5英寸的Super AMOLED螢幕（2560 x 1600圖元解析度）及AKG 揚聲器，畫面的色彩、色階及色域比以往的平板電腦更為鮮明，明暗過渡清晰，而四顆喇叭的聲音可提供清晰的高音及渾厚的低音，支援Dolby Atmos的環繞音效，以娛樂用途來說規格已相當頂級。至於處理文書影像方面，雖然繪圖的表現上仍不夠順滑，不過由於Samsung在文字輸入上比iPad Pro支援更多輸入法，配合藍牙鍵盤處理文書工作相對會略勝一籌。

10.5英寸的uper AMOLED螢幕，色彩表現相當出色 (Samsung官網)

3. S-Pen + 藍牙鍵盤 = 筆電的專業級效能

現時市面佔優的平板大多能配合觸控筆及藍牙鍵盤使用，以取代手提電腦，以輕便的方式達到專業的工作效能，Tab S6搭載的S Pen，採用了一體成型設計，機身背後的磁吸凹槽可把S Pen吸附於機身背後，吸上去後直接顯示S Pen 當前電量及自行充電。

SPen磁吸凹槽設計 (Samsung官網)

在手寫體驗方面，S-Pen支援息屏快寫、懸空操作及遙控器，只要把筆抽出，即可在屏幕上快速筆記及繪圖，而更特別的一點是S-Pen的懸空操作能讓用家遠距離翻頁、播放音樂、切換鏡頭及遠距離變焦。

除此之外，Tab S6的重量相較iPad Pro輕巧，加上藍牙鍵盤後亦不會過重，方便長期把平板拿出拿入，或以手拿方式使用。

另外值得一提的是，要達到手提電腦級的專業效能，Samsung的平板便內建了Samsung DeX工作模式，方便用家配合雙螢幕使用，或於不同裝置之間任意拖放檔案，或在同一畫面中開啟多個視窗，令工作更加靈活。

4. 後置雙鏡頭

雖然鏡頭對於平板來說是較為「雞肋」的配置，不過Tab S6並沒有因此而放棄鏡頭的改進。是次的Tab S6是Samsung旗下首款採用後置雙鏡頭的產品，主鏡頭具有1300萬像素，副鏡頭廣角500萬像素，前鏡頭800 萬像素，更適合戶外拍照使用。

編輯總結：雖然iPad Pro自推出以來一直風頭甚高，強大性能和ios系統備受不少用家追捧，不過價錢卻一再突破新高，對預算不多職場的用家或學生來說難免有點負擔。如果正在尋找娛樂與生產力兼備的平板，與iPad Pro同階的Tab S6能同時應付辦公及遊戲需求之餘，定價亦較為親民，可說是性價比更高的選擇。

儘管Tab S6功能強大，但若然對平板的需求較為簡單，無需用到專業級的高階機，那iPad以外還有什麼選擇？

Samsung Galaxy Tab S5e同樣於去年上市，採用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 670，配以 6GB RAM+128GB ROM，同時亦配備10.5 吋 Super AMOLED 螢幕面板、四個AKG 調音喇叭，除了能滿足娛樂影音需求，同時亦支援 Samsung DeX及Samsung Flow功能，雖然沒有配備S-Pen，不過亦能處理多工視窗工作，配合雙螢幕使用，快速在平板、電腦、手機間傳送文字和圖像，應付簡單的文書工作已綽綽有餘。

S5e厚度只有 5.5mm (Samsung官網)

S5e的最大特點為輕薄，雖然擁有10.5 吋的16：10大屏幕、7400mAh 大電池，但厚度就只有 5.5mm，重量為400g，屬現時中階平板市場上流動性甚高的型號。

如選購平板的需求不外乎是煲劇、上網、看看文件、處理簡單文書，以現時平板的價錢及流動性來說，S5e也不失為方便實用的好選擇。

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