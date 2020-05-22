【沙灘用品】盤點10件沙灘玩水必帶裝備! 防水不黏沙 輕便實用!

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端午節未過，香港的天氣已越來越炎熱，猛烈的太陽加上藍天與白雲，預告夏天又即將來臨！相信不少人已急不及待投奔陽光與海灘的懷抱，曬曬太陽、吹吹海風、玩玩水，盡情享受明媚的陽光。夏天到海濰想玩得盡興，除了要準備一套搶眼的戰衣，當然也少不了一系列方便的沙灘用品，以下為大家推介10件戶外活動及沙灘玩水必備的實用好物！

沙灘用品兩大重點——「防水」及「輕便」！

提起沙灘用品，相信大家想起的不外乎都是沙灘蓆、沙灘波、塑膠拖鞋等，雖然市面上的款式林林總總，不過建議大家挑選時可留意物品的防水性、重量、是否方便移動，以及材質是否不黏沙，及具有隔熱效果，一來是使用後清理簡單，避免物件因濕漉漉、滿佈泥沙而難以收納，二來重量輕巧則方便移動及攜帶。

推薦10大沙灘戶外必備好物

接下來，編輯從市面上五花八門的沙灘用品中嚴選出十款必備好物，希望能讓大家好好享受戶外活動！

1. 圓形民族風沙灘墊

平日一到沙灘，第一件事當然是找個最佳位置安頓下來，不想席地而坐，沙灘墊就絕對是最不能缺少的用品，除了能避免全身上下沾滿沙子，還能劃分「領地」，安放個人物品。

這款沙灘墊有別於平日常見的款式，以圓型流蘇設計，配以色彩繽紛的民族風圖案，鋪在沙灘上絕對能成功吸引眾人目光，營造出海邊度假的氛圍。而材質方面則採用了毛巾物料，觸感柔軟，不太黏沙，而且具有吸水性，而厚度跟一般野餐墊相約，穿著泳衣躺下時，親膚的材質會比躺在一般的膠墊或竹蓆上來得更加舒適。

2. 防水防沙加厚野餐墊

以上推薦的沙灘墊雖然外表「吸晴」，打卡一流，不過始終欠缺防水性，若喜愛玩水的朋友不妨考慮以下這一款。

這款沙灘墊的面層使用了滌塔夫材質，即尼龍的一種，這種物料有彷絲綢的特性，質感爽滑，而柔軟性極好，特別親膚，而底層則使用了牛津布，除防水防潮外，因添加了滴塑，墊子亦不易滑動。正反兩面加厚的材質皆有防水性，且不黏沙草，非常方便清理收納。

3. 坐躺兩用沙灘椅

去沙灘少不了要曬曬太陽，沐浴於溫暖的陽光之中。不過沙粒熱辣辣，想長時間享受日光浴，或躺得更舒服，就不妨帶備自己的私家摺椅。

這次推薦的摺椅於易於使用及收納的一體款式，使用時無需自行把椅子安裝及拼湊，一體成形，只需3秒即可快速把椅子拉開，而椅背的角度亦可自行調整，不論是坐下來，或躺下使用皆可。同樣地，收起椅子時亦只需把椅子摺疊起來，放進收納袋即可，雖然重量約4.35kg，不算太輕量，不過摺疊起來的尺寸亦算方便攜帶。

除此之外，椅子的另一特點是承重力極強，能承載約120-150kg，加上62cm的寬度，基本上可同時容納兩個體型適中的人躺下。

4. 可愛趣緻造型浮床

夏日炎炎去沙灘，除了曬太陽之外，水上活動當然也是重點環節。不論你懂不懂得游水，想玩得更嘆更舒服，一個舒適又吸晴的造型浮床一定少不了！

這次推薦的浮床來自澳洲品牌Sunnylife，除了之前在Instagram大為流行的獨角獸、火烈鳥、小黃鴨造型以外，Sunnylife還推出了不少繽紛有趣的新款式，如大藍鯨浮船、彩虹平躺浮床、仙人掌平躺浮床等，顏色極其奪目，充滿夏日感。不同造型的浮床尺寸都不相同，如火烈鳥浮船能容納二至三個人，而仙人掌浮床則可容納一個人完全平躺，既可靜靜地享受陽光，又可開心地浮水，更可以拍照呃Like，絕對是沙灘必備的拍照道具之一！

5. 手機防水袋

既然拍照的道具已經準備就緒，那下一步當然就是出海拍照。不過拍照之前，記得先準備好手機防水袋，既能防止手機入水，又能避免一不小心遺失手機。

這款手機防水袋採用了TPU高透防水膜、四重密封系統及雙耳朵防護，不但密封及防水效果良好，及具有30米抗壓防水，其TPU高透防水膜更是具備高靈敏度及高透光性，可觸控之餘，亦能保證拍照時畫面清晰，而防水袋的後方亦特別設計成透明視窗，讓前後鏡頭均可拍下精彩照片。

6. 速乾浴巾

玩水後全身濕漉漉，加上沙灘嬉戲後又沾上了不少沙子，事後當然少不了要沖沖身，不過一般毛巾抹身後非常難乾，帶著濕濕的毛巾回家更非常麻煩，隨時焗出「噏」味。想減省麻煩，不妨考慮使用速乾毛巾。

這款毛巾主打超細纖維及快速乾透，物料經過拉毛及剪毛處理，毛巾表面平滑齊整，手感柔軟而吸水力強，而且不掉毛亦不黏沙，使用後能快速乾透，是專門為水上及戶外活動而設的毛巾。這款毛巾一共有三款花色，全部由插晝藝術家「嘎羅」創作，圖案既清新又鮮明，更非常具有夏天風情。

7. 一捏成冰冰沙杯

曬太陽曬到熱辣辣，除了下水消暑，最好就是來一杯冰凍的飲料快速降溫。近年流行的冰沙杯能快速製作出冰涼沁心的飲料，最適合此時使用。

這款冰沙杯以食品級硅膠、EVA製作，品質相當安全。大家只要在出發去沙灘的前一晚把杯子放進冰格冷藏，使用時再在杯中倒入冰凍的飲品，然後重覆捏杯面大概兩分鐘，飲品便會變成冰沙，方便又快捷！

8. 便攜式掛腰小風扇

烈日當空，即使喝下冰凍飲料也仍然覺得熱辣辣？戶外活動時，想快速為身體散熱，最直接的方法當然是自備小風扇，既能消暑，又可降溫。不過傳統的小風扇大多以手持式為主，如進行戶外活動，要長時間手提就未免不太方便。近日流行的掛腰風扇便能解決這個弊病。

掛腰風扇的設計有別於一般風扇，出風口位於機身的正上方，以垂直方式送風，不論是掛在頸上、夾於腰間，或以手持方式都能享受到風力集中的涼風，不但適合長時間進行戶外活動使用，固定程度更比掛頸風扇理想，更不容易「走位」。掛腰風扇具備2000mAh電量，經過3小時的充電後能連續使用10小時，加上三檔風力調節，158g的重量，是輕巧實用之選！

9. 防水防汗防曬霜

長時間暴露於猛烈陽光之下，皮膚容易受到紫外線的侵害，曬黑事小，若曬傷後果則可大可小，輕則發紅發疼，重則更會脫皮、出現水泡，若處理不當更會造成發炎等問題，因此塗抹防曬是尤其重要，必不可小。使用防曬產品時，除了要挑選SPF30至50的防曬產品外，更要留意有沒有防水及防汗效能！

Shiseido Anessa UV防曬霜具有SPF 50+及PA++++防曬效能，主打防水、防汗、防皮脂，而獨有的「AQUA BOOSTER防曬技術」更會在防曬霜遇水遇汗時，把防曬層轉化為凝露薄膜，使塗抹的配方不會流失，並保持清爽感覺。產品除了通過官方的80分鐘防水測試，更多次在坊間的防曬霜評比中勝出，成為媒體及網民最為推薦的防曬霜，特別適合進行戶外及水上活動使用。

10. 防水乾濕分離袋

每次去完沙灘，最麻煩的一定是收拾環節，本來帶的東西已經夠多，而玩完一整天後，物品不是濕漉漉，就是沾滿了沙子，收拾起來絕不簡單。如果想把用完的物品與乾淨的物品分開收納妥當，那麼乾濕分離袋絕對必不可少。

這款防水乾濕分離袋的表面採用防潑水物料，而內層使用了雙隔層設計，能輕鬆分隔開濕衣與乾衣的擺放區域，而底部更帶有獨立鞋層，可以把衣物跟鞋子分開，乾淨衛生。至於容量方面，分離袋可同時放下浴巾、泳衣、洗漱用品、泳帽、泳鏡、鞋子，及其他小物件，大而實用！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/22)

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