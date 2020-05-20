Apple iPhone SE 2 激減優惠! 最平$3024入手最新型號 平過出機價

網購攻略 網購攻略

Apple 改變了智能手機的銷售生態，一部智能手機最貴都可以定價到過萬元，令到不少果迷卻步。而近年來，Apple除了按照以往一樣推出貴價iPhone外，最近更罕見地推出一部平價版iPhone，令一眾難以負擔貴價手機的小市民都能夠負擔得起。而今次編輯為大家帶來好消息，iPhone SE 2優惠情報！有意換機，或是想成為「果迷」的一份子，是次機會絕對機不可失！

網購回贈平台【一網打盡】近日為大家找來了Apple iPhone SE 2產品優惠，減價力度比網上其他平台更大，足不出戶就可以買到！

是次優惠中，Apple iPhone SE 2 64GB將會由$3399減至$3024；128GB由$3899減至$3444；而256GB則由$4699減到$4244！

有意入手的朋友只要立即按入以上連結，購買時以PayPal付款，並輸入優惠碼【PCN0520】，即可再減HK$156，以激抵價購買Apple iPhone SE 2！

優惠碼：PCN0520

優惠詳情：以PayPal付款滿HK$936輸入優惠碼即可再減HK$156！

優惠期：2020年5月12日—5月31日

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/20)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！