【母嬰分享】BB出門用品太多?大容量母嬰袋 間隔多 一拉即變BB床

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做媽媽的心情總是既興奮又緊張，除了期待小生命的降臨，有不少媽媽更會早在懷孕初期已急不及待張羅各式各樣的母嬰用品。而寶寶出生後，照顧新生兒更要事事細心，尿片、濕紙巾、哺乳巾、奶瓶、奶嘴，幾乎每件育兒用品都必不可少，必須時時隨身攜帶。在家中固然不成問題，但假如要帶寶寶出門，拿著大包小包那就非常麻煩。不想弄得自己手忙腳亂，狼狽萬分，不少媽媽便會選擇使用好背且收納力強的「媽媽包」，把所有嬰兒用品妥善收納。不過市面上的「媽媽包」款式眾多，價錢亦可以差天共地，對於沒有經驗的新手媽媽來說，到底要如何選擇一款合適的「媽媽包」？

側肩型、手提型、後背型邊款好?

市面上常見的「媽媽包」可分為側肩型、手提型及後背型三種，假如媽媽們出門時需要攜帶大量的嬰幼兒用品，側肩型或手提型的包會容易把重量聚於身體一側，長期揹著會對肩膊造成壓力及負擔，亦難以騰出雙臂照顧嬰兒，因此相對於側肩型及手提型，後背型包對媽媽來說會更為方便，而且亦能平衡重量，減輕負擔。

(Pinterest 圖片)

5大「媽媽包」選購要訣

1.【考慮收納容量】

照顧新生兒所需的裝備數之不盡，雖然大部份嬰幼兒用品的體積都尚算小巧輕便，但要把所有東西同時收納，便需要預留更多空間。選購媽媽包時建議可留意背包底部的大小，從開口處由上往下看，確認包包展開後的容量是否足夠放下所需物品。而一般來說，包包的底部越寬，能容納的物品便越多，而深度（長度）則建議不要太深，方便拿取底部物品。

2.【考慮重量及便攜性】

媽媽包本來已經要攜帶大量嬰幼兒用品，因此包包本身的重量也理應越輕越好。選購時除了可以把包包揹上身實測重量，亦可特別留意包包使用的材質與配件，如尼龍材質是最輕身之選，其次是帆布，而皮革則是眾多材質中最重的一款，加上物料厚實悶熱，不適合長時間使用，因此建議媽媽們可首選尼龍質地，而避免以皮革製造的媽媽包。

3.【挑選多功能口袋設計】

媽媽包內一般會放置大量物品，如果只有容量大卻沒有多口袋，每次找東西都會猶如大海撈針一樣困難。建議媽媽們選購時可留意袋內是否附有分隔袋及多夾層，夾層越多，分區越仔細，找起東西來才能快速而不費力。

4.【墊肩加厚設計】

出門在外既要抱孩子，又要背著包，手上及身上的重量對媽媽們來說無疑是很大的負擔，長期下來更會造成腰酸背痛等的問題，因此建議媽媽們可選擇有加厚加寬肩墊及減壓背帶的背包款式，以減輕肩膊負擔。

5.【其他附加功能】

出門在外照顧嬰兒，常常會遇上不方便的時候，尤其是換片與餵奶，既要安撫孩子，又要同時預備好各種物品。為了方便媽媽們，市面上大部分的媽媽包都會附有特別的設計與功能，如Led一鍵消毒、摺疊嬰兒床、保溫層、紙巾抽取夾層等，媽媽們可視乎個人需要，把符合個人使用習慣的媽媽包納入考慮之中。

網上熱賣推薦——多功能輕便媽媽包：

市面上的媽媽包五花八門，除了款式功能各有差別，價錢更可能因品牌不同而出現天淵之別，如果媽媽們正在尋找耐用又划算之選，不妨看看以下由編輯推薦的款式，除了符合重量輕、夾層多、大容量等選購要點，設計上更有不少貼心功能！

1. 容量極大、間隔仔細

這次推薦的媽媽包屬容量極大的款式，雖然尺寸看起來與一般背包無太大分別，但由於這款背包的底部較寬，開口位置屬於全開口的款式，因此容量會比一般背包大。除了放得下奶瓶、奶粉罐、尿片這些基本用品，同時還能收納小玩具、衣服、毛巾、紙巾、小餐具等等的雜物。

而夾層方面，這款背包的內袋數量足足有16個之多，而且間隔亦相當仔細明確，如背包的正面是獨立的保溫層，能同時放下3個奶瓶；兩側的便攜區可用來放置常用的水瓶，以及抽取紙巾；背面的防盜區可用來放置手機、錢包等貴重的私人財物，而主袋之內的分隔袋則可用來需要的嬰兒用品，有仔細的間隔，東西便能整理得更井井有條，找起東西來亦更加迅速和順手。

2. 一拉即變嬰兒床

背包內置隱藏式的嬰兒床，只需要打開夾層，輕輕一拉即可變成帶尿墊的小床一張，能讓嬰兒完全躺下，而兩邊亦帶有透氣網欄，防止寶寶不小心趺出小床。

3. 減壓透氣背帶設計

為了減輕肩膊的負擔，背包特別採用了人體工學設計，加厚加寬的肩帶能有效地減輕肩膊壓力，讓產後媽媽的腰椎更輕鬆舒適。

4. 防水材質、乾濕分離

背包採用非常輕身的防水防污布料，表面抗水耐髒，而主包內則帶有乾濕分離區，能分別收納乾濕物品。除此之外，布料的另一特點還有耐磨，大大提高耐用度。

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