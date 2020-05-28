2020淘寶618 盤點5大超抵激減優惠玩法 紅包高達¥618午夜凌晏開搶

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一年一度淘寶優惠大節日淘寶618馬上開始，一連串瘋狂減價活動陸續開始，想以最抵優惠價購入超荀好貨就要把握時機，錯過了全年最抵買的時間就要明年請早了！最抵玩的優惠將會5月29日凌晨12點開跑，事不宜遲，立即查看以下一文睇清淘寶618的所有優惠玩法！

淘寶618活動將有5大優惠活動值得注意，詳情如下：

1. 【高達¥618超級紅包】

開搶日期：5月29日-6月20日

使用日期：6月1日-6月12日，及6月16日-6月20日

淘寶618活動中最划算的優惠必定是「超級紅包」！5月29日凌晨12點後將可以經此連結搶淘寶618的「超級紅包」，現金優惠高達¥618，搶到後將會自動將紅包入帳其淘寶帳號，稍後可分別於6月1日-6月12日，及6月16日-6月20日兩個時期使用，於付款時直接抵扣，直接如現金一樣支付。超級紅包一天最多可以領3次。

立即記得以下日子，有較大機會搶到大面額紅包！ 紅包加碼日：29/5, 31/5, 1/6, 4/6, 6/6, 10/6, 13/6, 15/6, 16/6, 18/6

2. 【滿¥300即減¥40 跨店消費優惠】

淘寶618活動期間在不同店舖消費每滿¥300即減¥40，不設封頂。歡迎跨店舖消費，產品種類不拘。

3. 【限時降價優惠】

淘寶618活動期間將有部份指定產品限時及限量進行降格促銷，將於凌晨12點開始降價及搶購，參與限時降價優惠的產品將會於產品詳情上列明，屆時可以留意心儀產品，捕捉搶購時機。個別產品的限時降價優惠可加疊其他活動優惠，如跨店消費優惠，因此減價的幅度很大，絕對是全年最划算的入手時機。

4. 【淘寶618百億商品補貼】

日期：6月6日— 補充活動日

淘寶618活動中，官方將會補貼部份商品，產品類別涵蓋所有，因此不少產品將會創歷史性低價！

5. 【優惠合併加疊】

淘寶618活動中大部份優惠均可加疊使用，例如個別店舖自行推出滿減優惠（消費滿一定金額後再減價），可再加疊跨店消費的優惠，或其他購物券﹑紅包等一同使用，換言之產品的價格可一減再減，再有機會出現「0元結帳」的訂單，絕對是破天荒全年最抵的淘寶優惠。

若你有心儀的淘寶產品，甚至剛好有需要的物件想購入，不妨趁着淘寶618活動立即到淘寶看看！很大機會能以全年最划算的價錢買到性價比高的好物！作為淘寶新手的話可以參考以下各產品類別的會場，可到有興趣的會場看看該類別的各大貨品：

1.2020年天貓618—大牌電腦會場（預售）

2.2020年天貓618—數碼娛樂會場（預售）

3.2020年天貓618—小家電會場（預售）

緊記在進入會場前先經此連結領取淘寶618超級紅包！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/28）

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