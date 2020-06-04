【Switch 6大優惠】Ring Fit網購價$821即買即玩+主機及遊戲優惠!

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任天堂去年9月推出《健身環大冒險》Ring Fit Adventure，遊戲面世不久隨即火紅大賣，其後更因疫情關係導致多度缺貨，價錢一度飆升數倍，連帶Switch的主機也被炒至天價。不過隨著近日任天堂供貨回穩，Ring Fit 終於傳來趺價的好消息！本文是次為大家帶來5大Switch優惠，想入手的朋友千萬不要錯過！

因應坊間對遊戲需求大大增加，任天堂早前已要求零件和代工組裝廠家擴大生産量。消息一出，坊間的炒價已隨即回落，而及至近日，供應亦終於開始回穩，不論是Ring Fit，還是主機價錢同樣大趺。

雖然市面仍有不少的大型電器店、百貨公司不時會有正價主機及Ring Fit出售，不過由於貨量有限，一推出便會掀起排隊及搶購潮。而網上平台如Facebook及Carousell雖然也有不少二手主機放售，不過價錢卻貼近官方新機價，算起來不太划算。

假如想趕上遊戲熱潮，一網打盡近日便推出Switch主機及Ring Fit五重優惠。萬眾期待的Ring Fit入手價只需$812，而Switch Lite 主機亦減至$1474。相對於最高峰時期的炒價，這次的優惠絕對是近日最抵玩的選擇，而且是次發售的全為現貨，不用排隊不用等，即買即玩！

優惠一：《健身環大冒險》Ring Fit Adventure$821

Ring Fit Adventure是一款將RPG與運動結合的健身遊戲，玩家的最終目標是要透過遊戲戰鬥拯救世界，而玩家在戰鬥中所施展的動作、技能與防守都要透過一個的柔軟健身環進行。過程中玩家需要把Joy-Con 綁到大腿上，再使用健身環做出踏步、擺動、屈膝、拉推等一系列的健身動作，以通過一個個難關打敗怪獸。除了角色扮演模式外，遊戲中還具備快速遊玩模式，玩家可透過此模式直接進行特定的肌肉鍛鍊課程，或遊玩「迷你遊戲」。

Ring Fit Adventure內一共包含三個組件，包括一張遊戲光碟、一個健身環，以及一個把Joy-Con固定在大腿的綁帶。

優惠二：Switch 電池持續時間加長版遊戲主機$2897

Switch電池持續時間加長版是標準版紅藍主機的加強型號，同樣可通過體感、連線、多人對打進行遊戲，新版本電池比起上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升至約4.5至9.0小時，比原版更為耐玩。

優惠三：任天堂 Nintendo Switch Lite 手提式遊戲主機$1472

對於預算不多的玩家來說，輕便版的Switch Lite亦不失為一個值得考慮的選擇。Switch Lite屬機身手掣一體的輕巧遊戲機款式，熒幕5.5吋，重量只有275克，大約是原版的七成，同樣支援Switch推出的遊戲（體感除外）及連線對戰，相比原版Switch，更適合當拿掌上遊戲機拿出街玩。

優惠四：Moving Out + Overcook 1/2 遊戲組合$455

有留意開Switch的朋友相信或多或少都有聽聞過《Overcooked》，這款模擬烹飪的派對遊戲由推出至今一直人氣高企。玩家們在遊戲中需要控制遊戲角色完成客人的點單，在有限的時間內完成全套烹飪過程，如提取食材、切料、烹調、裝碟、出菜等等，而廚房中更會有各種機關試圖阻礙角色的操作進度，令難度大大提升。表面上雖然是講求合作同樂，但實際上卻是破壞友情，笑料百出的遊戲之作。

而繼《Overcooked》系列之後，發行商Team17 Digital乘著熱潮，再度推出派對遊戲《Moving Out 》，玩法與《Overcooked》雷同，玩家需要化身搬家師傅，在不同的環境下穿越重重障礙，完成搬家任務。玩家既可以獨立承包商的身份接洽工作，亦可以與最多朋友組成4 人小團隊完成任務，絕對是派對聚會必不可少的遊戲！

是次的遊戲組合包含三張遊戲光碟，除開平均只需$150一隻，一次過買到三款派對遊戲，絕對抵玩！

優惠五：Moving Out + Just Dance 2020 遊戲組合$450

說到派對遊戲，除了Overvooked，又怎少得了鬥舞遊戲Just Dance？Just Dance的玩法非常簡單，玩家只需手持Joy-Con， 模仿屏幕上的舞者做出相同的舞蹈動作，模仿得越像得分便會越高。Just Dance 2020 推出的新作總共收錄了 40 首新歌，從排行榜金曲、洗腦神曲，到新晉藝人的最新作品也應有盡有。如果略嫌坐定定打機不夠過癮，Just Dance絕對能炒熱氣氛。

優惠六：Switch Joy-Con 控制器$497

Switch 有不少遊戲是專為派對而設，假如想與一家大細、三五知己齊齊打機，那就必定要添置多幾對Joy-Con，以備不時之需。坊間的Joy-Con價錢大多徘徊於$500多元之間，有興趣的朋友不妨趁這次優惠價入手，慳返幾十蚊！

有意入手的朋友只要於6月5日中午12時按入以上連結，或按此進入一網打盡搶購頁面，購買時以PayPal付款，並輸入優惠碼【PCNRBME0120】，即可再減HK$117，以激抵價購買Switch及Switch Lite！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/04)

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