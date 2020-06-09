Farfetch年中勁減低至4折+ 額外8折折上折！32折入手CHLOÉ手袋！

網購攻略 網購攻略

踏入六月，「618購物節」已經悄然而至，並正式開鑼了！不單止內地電商平台戰火激烈，連遠至英國的大型名牌網購網站Farfetch也密鑼緊鼓地推出618季節優惠，減價更低至四折，輸入優惠碼額外再有八折折上折！舉凡入門級名牌、設計師品牌、奢侈品品牌皆有折扣，優惠力度力壓員工折扣，可謂是小資女千載難逢的買名牌機會。立即睇清優惠詳情，及編輯推薦的必買貨品吧！

適逢618購物節，Farfetch推出減價低至四折 + 額外八折的超震撼優惠。由即日5PM起 - 2020年6月20日8PM期間，凡購物滿HK$1100，於結帳時輸入優惠碼【JUNE20】，即可享有折扣後再8折的優惠。換言之，如果選購4折貨品再輸入額外8折優惠碼，即可以高達32折的價錢埋單！折扣幅度真的非常厲害，可謂是全年最佳入手時機。

是次降價的貨品也非常吸引，部份貨品更是今季New Season貨品，絕非「倉底貨」。不論是入門級的品牌如BY FAR、WANDLER、Marc Jacobs，或設計師品牌如OFF-WHITE，還是奢侈品牌如LOEWE、Burberry、CHLOÉ、Moschino等等也有折扣，手袋、鞋履、衣服、配飾等各類型貨品應有盡有。

無論是要打算買給自己、另一半、朋友，還是買給爸爸作為即將來臨的父親節禮物，作為精明的小資女，當然不能放過這次超級划算的買名牌機會！準備上Farfetch入手前，先參考一下編輯精選的必買品牌和貨品吧。

【1】TOD'S：經典loafers鞋低至三折

TOD'S最經典的「豆豆鞋」可謂紅透半邊天，以舒適又時尚聞名，是次減價更高達3折！

【2】CHLOÉ ：大量手袋低至四折

經典mini C bag都有減價，4折後再輸入優惠碼可享額外8折，變相可以32折價格埋單。

【3】OFF-WHITE：男女裝球鞋、包袋低至五折

男女裝Sneakers激減，大量半價款式！Off-White粉絲不能錯過！

男女裝Sneakers激減，大量半價款式！Off-White粉絲不能錯過！

【4】WANDLER：入門級名牌手袋低至五折

新晉人氣品牌，是小資女購買入門級名版手袋的首選品牌！

【5】BURBERRY：男女服裝、手袋低至四折

不止包袋，服裝、鞋履通通都降價促銷，優惠力度高達半價！

提提你：購物凡滿HK$3900即可享有免運配送服務。是次降價產品非常搶手，產品數量有限，選好心儀貨品就立即下單吧！事不宜遲，按此連結或按下面按鈕前往Farfetch一覽所有減價貨品！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/09）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！