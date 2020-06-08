【Dyson】56折入手限量版風筒、捲髮棒、淨化風扇 勁慳高達$3000!

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近年家電界人才輩出，不少品牌接二連三推出各種實用與科技性兼備的家庭電器，但若然說到港人最愛的品牌，那就絕對非Dyson莫屬了。來自英國的家電品牌Dyson近年不斷研發及推出新產品，以人性化及強效性能作為招徠，每件產品幾乎未上市已成功引起話題。不過Dyson又被稱為「家電界的愛馬仕」，口碑好、實用性高人所皆知，但高昂的價錢同時也令人倒抽一口涼氣。想試試Dyson的先進科技，卻因價錢不合意而一直卻步？近日一網打盡便推出了多款Dyson產品優惠，風扇、風筒及造型器統統有得減，優惠接近市面56折！

Dyson面世之初已經以吸塵機闖出名堂，其後相繼推出無扇葉風扇、二合一空氣清新機、風筒及造型器，成為全城熱話。若然你也心思思想購入Dyson產品，這次絕對是最佳時機！事關一網打盡將於6月8日中午推出Dyson搶購活動，產品包括三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機、個人空氣淨化風扇、以及近期大熱Supersonic風筒及Airwrap造型器。

趁著優惠期間，快點來看看Dyson除了吸塵機外，還有什麼值得入手的家電好物：

1.Dyson BP01 Pure Cool Me 個人空氣淨化風扇

Dyson 數年前推出的無扇葉風扇可說是他們打入風扇界的代表作，除了智能及安全性的設計大受追捧，其最大特點是適合一群想吹風扇，但又擔心風力直吹而導致頭痛不適的人群使用，出發點非常細心。

這款 BP01 空氣淨化風扇同樣是無扇葉款式的風扇，並將上一代的噴射氣流技術技術大大改進，進而研發出Dyson Core Flow™核心氣流技術，將風扇周圍的空氣凝聚起來，再配合空氣淨化功能，把清潔的涼風精準吹送到用家所需的位置。

BP01 的人性化程度相當高，除了具有10 級風力可以調校，用家亦可以自行調節風扇的45 度上下角度，及 70 度擺動角度，集中氣流吹送方向。雖然BP01算是Dyson入門級的風扇，不過卻同樣具備HEPA空氣淨化濾網及活性炭濾網，有效去除99.95％小至PM0.1的超微粒，雙管齊下濾走有害氣體、家中油煙、異味及清潔劑等有機化合物。

2.Dyson Supersonic™HD01 風筒

市場上雖然已有各式各樣的風筒可供選擇，不過現時市面上的家用風筒大多都有噪音過大及風力過熱的缺點，容易把頭髮及頭皮灼傷之餘，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光！女士們愛美的心，Dyson便花了近4年時間研發出能快速吹髮又同時護髮的智能風筒，雖然索價三千多元，不過產品一推出便俘虜不少女生們，到底三千多元的風筒在功能上又有什麼優勝的地方呢？

最特別之處在於Dyson Supersonic的風筒用上了Dyson的V9 數碼摩打，重量只得傳統摩打的一半，而轉速卻比傳統強8倍，除了更輕更細，使用起來毫不費力外，其Air Multiplier™ 氣流倍増技術更可令氣流速度提升三倍，並以智能控制出風溫度，確保頭髮不會因風力過熱而變得受傷、乾燥及暗啞無光。

3.Dyson Supersonic™HD03 風筒 (限量紅色禮盒版)

Dyson Supersonic HD03是HD01的升級版，外型未有改變，同樣使用V9數碼摩打，不過智能溫控系統卻由每秒偵測 20 次升級至每秒 40 次，令乾髮速度大大加快，更能有效防止高溫對頭髮造成損害。是次的限量紅色禮盒版更有別於紫色及粉紅色的普通版，顏色搶眼，送禮一流。

升級版還隨機附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力的設定變出更多變化，同時又不會令操作變得複雜。

4.Dyson Airwrap造型器 (限量紅色禮盒版)

愛美的女生每天出門必定要花大量時間整理髮型，可是不整理又不行，如果有了Dyson Airwrap造型器，相信可以為大家省回不少時間!

Dyson Airwrap™造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，其設計除了能令用家輕易上手，機身還內置加熱和冷卻系統，以及三段風力操作，原理是利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，避免髮質因高溫而受損。傳統的捲髮棒都需要頭髮在完全乾燥的狀態下才能使用，而Dyson的 Airwrap則不論在乾髮或濕髮時都可使用。

5.Dyson HP04 三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機

Dyson推出的無扇葉風扇近年成為風扇市場上的潮流指標，其後Dyson更把風扇與空氣清新機合二為一，同時具備冷暖風及空氣淨化兩大功能，一部機已經能取代兩種家電，為家居慳位之餘，使用起來亦更加便利。

HP04具備冷風、暖風及空氣淨化 3 大主要功能，其中Air Multiplier 氣流倍增技術，能夠令空氣及涼風均勻循環至家中每個角落，不用特地調整位置也能享受到強大的風力。而濾網方面則使用360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，雙管齊下濾走有害氣體、家中油煙、異味及清潔劑等有機化合物。若然家中有成員有敏感問題，或有對空氣較為敏感的嬰兒身處室內，這款二合一風扇空氣清新機便能針對空氣中的致敏源，改善呼吸道問題。

有意入手的朋友只要於6月8日中午12時按入以上連結，或按此進入一網打盡搶購頁面，購買時以PayPal付款，並輸入優惠碼【PCNSMZDM620】，即可再減HK$117，以激抵價購買Switch及Switch Lite！

優惠碼：PCNSMZDM620

優惠詳情：以PayPal付款滿HK$468輸入優惠碼即可再減HK$78

優惠期：2020年6月4日—6月19日

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/08)

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