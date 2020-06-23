Airpods平價版? 編輯實測¥299 RealMe真無線耳機 性價比極高之選?

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自從蘋果2016年推出Airpods後，標榜舒適、自由無束縛的真無線耳機逐漸成為新一代必備Gadget。不止三星、Sony、Bose、Sennheiser等傳統耳機品牌紛紛推出同類型產品，就連小眾品牌亦相繼加入戰團，接二連三推出平價真無線耳機搶市。面對市場上林林總總、功能規格各有千秋，而價錢卻差天共地的真無線藍牙耳機，究竟這些主打高性價比的新品牌又是否值得入手？這次編輯就來開箱近期大熱，與Airpods非常相似的Real Me真無線藍牙耳機，看看幾百元的耳機到底質素如何！

中國品牌Real Me大家可能覺得陌生，但其實它屬於OPPO旗下的子品牌，以平價手機作為賣點，於印度、泰國及台灣等東南亞市場發展迅速。其後Real Me推出品牌的第一部真無線耳機，定價$399大元，以品牌耳機來說的確是相當便宜，不過除價錢以外，激似Airpods的外型亦令Real Me耳機一度成為話題，不少網民更拿它來與Airpods比較，大讚realme Buds Air 絕對能成為Airpods的平價替代品。

到底是「致敬」、「撞樣」，還是「仿傚」就留待讀者們自行判斷，這次編輯就來實測一下realme Buds Air各項功能。

外型似足Airpods 顏色選擇吸引

realme Buds Air 推出了黑、黃、白三種顏色，這次編輯選擇的是黑色版本。打開包裝盒後，除了耳機本體，還有附贈的說明書與Type C充電線。如圖所見，realme Buds Air的設計與Airpods幾乎有九成相似，不過細看之下仍會發現realme Buds Air的充電盒會相對小巧及方正一點，而重量亦頗為輕巧。

耳機盒的正面同樣有充電指示燈，下方則是圓形的配對按鈕，而盒內的金屬接點亦具備磁吸，只要把耳機柄放入就會自動吸入，細節位做足。

雖然外型上充滿濃濃的蘋果味，不過勝在顏色選擇多，亦有不少果迷期待已久的黑色設計，不過要留意的是，黑色充電盒雖然耐髒，但表面卻極容易留下指模痕跡。

連線速度穩定 準確偵測佩戴情況

realme Buds Air採用R1晶片與藍牙5.0技術，用家第一次使用時需要長按「配對按鈕」將手機與耳機進行配對，而編輯在初次配對時，卻花了不少時間才能成功連接，似乎有欠穩定。不過當成功配對後，接下來再使用耳機時便能自動連接，不論iOS還是Android系統，連接速度都尚算快速。

實際使用方面，由於realme Buds Air 使用的是支援雙通道即時傳輸的R1晶片，因此兩邊的耳機都能獨立與手機連線，即使摘下一邊的耳機，另一邊也能繼續播放，加上耳機本身亦具備「光學感應器」，不論是同步抑或分開摘下及戴上耳機，情況都偵測得頗為準確，而且亦沒有延遲情況出現。

通話質素與Airpods接近

雖然realme Buds Air 採用了雙麥克風及ENC通話降噪技術，不過通話方面與Airpods一樣有不夠清晰的弊病，相信主要原因是因為將環境聲音一併收錄，如身處街上問題會比較明顯，但假如身處安靜環境，整體聽起來是清楚的。

「電競模式」降低 51% 的延遲情況

realme Buds Air 相對特別之處在於加入了「電競模式」，啟用後可大幅降低 51% 的延遲感。編輯分別以YouTube、Mario Kart及Brawl Stars實測，最後不論是睇片，還是玩遊戲，都只是出現輕微延遲情況，比沒有啟用電競模式時改善不少，影片聲畫一致，而遊戲的的命中聲、擊發聲亦相當準確，表現值回票價。

電池續航力偏弱 支援 Qi 無線充電

在電池續航力方面，realme Buds Air 耳機充電一次可連續播放3小時，雖然單次使用的時間較短，不過配搭400mAh的充電盒使用也可提供長達17小時的電池續航。而且realme Buds Air 更同時支援 Qi 無線充電及 Type-C有線充電，以平價耳機來說功能已相當完善。

佩戴感舒適牢固

realme Buds Air與Airpods同樣採用「半入耳式」設計，單耳重量為4.2克，戴起來感覺輕巧，亦不會有壓迫的感覺，一般走路亦不容易掉落。

編輯總結

作為realme首部推出的真無線耳機，realme Buds Air絕對屬於誠意之作，雖然音色表現平平，續航力亦偏弱，不過卻具備無線充電、連線穩定、佩戴舒適、IPX4防水系數、低延遲電競模式等特點，不論是規格還是功能也算相當優秀齊全，追求性價比的朋友絕對值得一試。

Realme無線藍牙耳機

如果追求更為完善的整體體驗，對音色及降噪功能有一定要求，那Airpods對你來說將會是更好選擇。

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