Adidas網店全單低至6折優惠 額外折上折 低至$140入手Adidas波鞋

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夏天將至，Adidas網店的優惠一浪接一浪！ Adidas再次推出震撼優惠，不論是買衫或買鞋，全單勁減低至六折！接下來馬上為大家整合Adidas網店6月份絕不能錯過的優惠活動，一文睇清所有優惠詳情！

LOOKING AHEAD 推廣優惠

由即日起至2020年6月15日期間，凡於ADIDAS.COM.HK購買指定產品滿港幣$900可享全單八折優惠；滿港幣$1,500或以上可享全單六折優惠，兼全店免運費。

提提你：Adidas網店大量兒童及男女服裝、鞋類、運動裝備正在減價，折扣高達四折！然而，折扣不止四折，假設您選購已四折的指定產品，更可享有折上折優惠，換言之最後可以高達24折的價錢埋單，省下的金錢絕對比想像中更多！

立即按此連結或按下面「立即前往」按鈕前往Adidas減價活動頁面逛逛。

👇 認住以下黃色框內的標籤，標籤代表該產品符合是次優惠活動資格。

以上SUPERSTAR 運動鞋為例，原價$799，現減價至$240，假若最後購物滿$1,500即可享有全單6折，換言之您可以$140的價錢購入此運動鞋，享有高達21折！

操作步驟：

1.按此連結前往減價活動頁面

2. 添加符合活動資格的產品到購物車

3. 符合要求金額，即自動扣除折扣金額

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+ 3 + 2

其他條款及細則:

1. 此優惠以單一發票計算，累積發票恕不適用。

2. 此優惠適用於adidas香港官方網上商店指定產品 (配件、特別版及指定系列貨品除外)。

3. 所有使用此優惠購買的折扣貨品恕不退換及退款。

4. 此優惠須受有關條款限制，及不可與其他推廣、員工折扣、adiCLUB優惠、及任何電子優惠券/優惠碼同時使用 （除特別註明外）。

5. 此優惠不能全數或部分兌換現金。

6. 愛廸達香港有限公司（「adidas」）有權隨時更改上述條款，恕不另行通知。

6. 如有任何爭議，adidas 將保留最終決定權。

以上圖片來源：Adidas官網

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/09）

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