【淘寶618慳錢攻略】盤點4大集運優惠 4PX每KG $6再送$20優惠券

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一年一度的618購物節即將開跑，內地電商平台淘寶、京東、天貓近日紛紛推出一連串優惠活動，減價力度絕對不輸雙11！各位精明的消費者想必已經急不及待準備掃貨，假如想買得更划算，慳得更多，除了要留意各大商家的優惠玩法，還可以同時從集運着手，把優惠折扣一網打盡。集運公司4PX近日推出四大轉運優惠，同時使用等如免運費轉運香港！事不宜遲，以下立即為大家奉上優惠詳情。

淘寶兩大集運方式 官方保障高

相信有淘寶經驗的各位都非常清楚，淘寶大部分商家都並不提供直運香港的服務，而即使個別商家能直送香港，運費亦非常高昂。因此想買得更抵，第一步是先借助集運，把不同店舖的貨物送到轉運倉庫，再一次過合併發貨到香港。

淘寶集運又分為「官方集運」及「私人集運」，官方集運包括順豐、中通和4PX三間集運公司。雖然官方集運的運費會比私人集運公司稍高，但保障條款相對會更清晰明確，如官方便有提供「五天送貨承諾」，如五天內貨物仍未送抵收貨地址或自提點，集運商將會賠償集運金額的50%，如十五天內還未送達，買家便可申請全額賠償。

4PX 三大優惠 新舊會員同時適用

適逢618購物節，官方集運公司之一的4PX近日便推出相應的集運優惠。除了新舊客戶同時適用，優惠更可疊加使用，幫大家在618購物時慳到最盡！

【優惠一：香港01 x 4PX 獨家$20集運優惠券】

想在618慳得更多，香港01現為讀者們大力加碼！由即日起至7月31日，4PX新舊會員使用集運服務滿1KG，只需輸入優惠碼【4PXHK0120】，即可立減$20運費！優惠券總數100張（激活後45天內皆可使用），可與4PX其他優惠疊加使用，換言之等如免運費！是次的優惠絕對是全網最筍，想慳上加慳的記得不要錯過！

【優惠二：618集運自取每公斤$6】

由即日起至6月30日，任何4PX用戶皆可享有每公斤$6集運自取優惠，適用於由中國大陸至香港的自提服務。用戶只需在包裹入庫後，在支付頁面勾選活動即可使用優惠。

【優惠三：新會員享首3公斤$6優惠】

由即日起至6月30日，任何新註冊的4PX用戶皆可享有首3公斤$6優惠，適用於由中國大陸寄送至香港的集運自提，及專線自提服務。而由於兩項自提服務的續重不同（集運自提HK$6/公斤，專線自提HK$7/公斤），因此集運自提的優惠為首3KG為$6，而專線自提優惠為首為3KG $7。

【優惠四：送貨上門免收全港住宅附加費】

適逢618購物節，使用4PX集運送貨上門服務，將免除全港住宅附加費（偏遠地區附加費由派送員收取）。

其他集運公司運費參考

坊間的集運公司選擇眾多，主要分別在於運費的價錢及派送地點有所不同。如針對618購物節的集運優惠，4PX已屬優惠最多、折扣力度最大的選擇，以下另提供各大集運公司運費以供大家參考（可按圖放大觀看）。

關於4PX遞四方

4PX遞四方有10多年國際物流管理經驗，為各地用戶提供全球海外淘寶轉運服務，目前開通美國、德國、英國、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區的轉運線路，海外倉儲總面積高達35萬平方米，全國擁有40餘個分撥中心，全面覆蓋北上廣深、珠三角、江浙皖滬、東南沿海等地區。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/15)

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