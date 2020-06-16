【捲髮器】人氣KOL實測「自動旋轉捲髮神器」 示範捲出女神髮型

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長直髮雖然是款容易駕馭又安全的髮型，不過髮型十年如一日，總會略感厭倦，稍嫌造型感不足。若然您也覺得直髮沉悶又死板，不妨試試轉換新造型吧。想要在家中輕鬆DIY變化出不同髮型，那麼捲髮器就大派用場了。不過，市面上的捲髮器產品林林總總，性能上更是五花八門，到底該如何選出最適合自己的捲髮器呢？

女士們出門前都需要花不少時間來準備，又要化妝又要為頭髮造型。想要省卻時間的話，當然要首選容易操作，能快速完成完美髮型的捲髮器！而早在幾年前便風靡一時的自動捲髮器，被網民形容為「捲髮神器」，最大賣點是自動旋轉功能，只要輕輕夾著髮絲，捲髮器便會自動將頭髮捲起，手勢就像平常梳頭一樣，一梳便會出現既自然又蓬鬆的捲度。

自動旋轉捲髮器（Karen IG@karen87karen）

這強大的功能貌似真能讓捲髮一事變得簡單方便。到底這款捲髮神器真的是如傳聞中所說那麼厲害嗎？不如來看看五位人氣KOL分享的真實用後感吧！

長直髮美女KOL Lena分享用後感

短髮美女KOL Carrie分享用後感

中長髮美女KOL Karen分享用後感

中長髮美女KOL Iki分享用後感

中長髮美女KOL Yeri分享用後感

優點：性價比高、操作簡單、加熱速度快、重量輕巧、不傷髮質

【性價比】

適逢淘寶618活動，這款自動捲髮器也大幅降價，價錢只是約$150，不論是與一般傳統捲髮棒，或同類型的自動捲髮器相比，價錢也明顯便宜許多，性價比極高，即使是小資女或學生們也可以毫無負擔地入手。

【操作簡單】

操作方面可謂是零技巧可言，由於此款捲髮器是髮梳、直髮夾板、捲髮棒三位一體的設計，可以打造直髮、內鬈、曲髮。每當夾頭髮時捲髮棒便會自動旋轉，所以毋須任何技巧也能夾出弧度自然的曲髮，雙手再不靈活也會使用。KOL們也大讚「對於手殘人士都完全無難度」、「單手都可以用到，用落幾順手」。

【加熱速度快】

捲髮器不僅需要容易操作，同時加熱速度也要夠快，這樣才可省卻不少時間，提升效率，更事半功倍。根據KOL的用後感，它預熱的時間快則只需20秒，最長也不過是2-3分鐘時間。

而且，它是「一鍵操作」設計，意思是一個按鍵就能控制開關和溫度，分別有高、中、低三個溫度任您切換。不同溫度適用於不同髮質的女生，幼軟髮質建議用最低溫度（約140℃）、軟至中度髮質可用中間溫度（約157℃）、粗厚髮質則可用最高溫度（約195℃）。

【重量輕巧】

另外，重量也是女生們比較顧慮的一點，太重也不好操作。而KOL們均一致認為它的重量輕盈，比傳統的捲髮棒更輕，「夾完成個頭都唔覺得隻手好累」、「重量比一般捲髮器感覺係無咁重手」。

【不傷髮質】

最令KOL們驚喜的竟是它的柔順度，始終當髮絲經過高溫處理，或多或少也會造成傷害。而這款捲髮器採用陶瓷塗層，其好處是使頭髮受熱更均勻，溫度也更穩定，不易燒傷頭髮，大大減低對髮絲的損傷。所以，大部份KOL都認為使用後的頭髮也沒有出現乾旱的情況，甚至比之前更有光澤、更柔順！

缺點：持久度欠佳

總結來說，五位KOL對於自動捲髮器都是讚賞有嘉，非常推薦，認為值得入手。但如果您是專業的DIY捲髮神手，傳統的捲髮棒能打造出更多不同弧度的多變髮型，會更適合您。然而，若果您是新手、懶人，正在尋覓一款簡單易用、方便快速、毋須技巧的的捲髮器，相信這款自動捲髮器會是最適合的選擇。即使早上睡過頭也不用怕，簡單五分鐘便能完成整個造型，打造出自然又蓬鬆的曲髮，告別硬邦邦直髮！

不論是操作簡易度、柔順度、加熱速度、重量各方面來看都是無可挑剔。以這個價錢能買到這個性能，性價比極高，難怪早期一推出便深受女生們的喜愛。

更多KOL示範自動捲髮器的使用效果：

新手、懶人必備：自動旋轉捲髮神器（如欲購買可按藍色連結）

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