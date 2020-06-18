【真人洗車實測】入門級汽車清潔神器 高壓便攜洗車水槍自助洗車!

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一般駕車人士都會到坊間的汽車精品店購買汽車專用的小配件或設備，例如是汽車專用的手機托架﹑紙巾盒﹑背枕等等，但其實一般精品店的價格亦比較昂貴。想買這些零零散散的配件，有一個地方可以足不出戶，更能以十分廉價的價錢一次過全部購買，就是淘寶了！

來到汽車用品實測的最後一集，之前介紹過家庭車配套﹑汽車收納用品，最後一集來為大家介紹一些清潔車廂的實用小工具！記得點擊上面影片，即睇真人洗車實測！馬上來重溫一下影片中介紹的產品吧！

1.高壓便攜式洗車水槍（點擊藍色連結即可購買）

不少駕車人士都會光顧一些自助式的洗車店，以「投幣計時」的方式自助使用店內提供的工具洗車。但是這些洗車店並不多，而且位置一般較偏遠市區。光顧汽車中心的話價錢又不划算，最實際的方法必定是自己買入小工具自行定時清潔愛車！

片中介紹的洗車水槍十分方便，一套式配備齊全，包括電池包﹑充電器﹑水管﹑多功能噴嘴﹑中杆﹑洗車精及皂液壺等等，基本上所需的工具亦齊備。

洗車水槍使用方法簡單，無線輕巧毋須插電： 1. 擰上洗車杆或皂液壺 2. 插入電池 3. 把水管連接水槍，再接駁到水源，如大蒸餾水樽﹑水桶，甚至枝裝水亦可

水槍的水壓有兩檔可以自由調節，噴嘴的出水模式則有4種，可以高壓直射﹑普通模式﹑扇形模式，及大範圍的花灑模式。

這款便攜式洗車水槍最大的賣點就是無線輕便，使用方法簡單，而且實用性高，除了可以用來洗車之外，還可以清洗地面﹑清洗戶外裝備﹑澆花等等，若家裡有花園或露台的話就可以大派用場了！

2.AutoBot 汽車專用迷你吸塵機（點擊藍色連結即可購買）

除了清潔汽車的車身，車廂裡面的打理亦十分重要。放置在車內的清潔用品例如抹布﹑水桶等等必不可少，還有一樣清潔工具一定要有的，就是汽車專用的吸塵器了！

這款無線汽車專用吸塵機體積輕巧，方便收納在車尾箱內不怕佔地方。吸塵機利用9片渦輪風葉設計，6200PA吸力，清潔力十足。兩層式過濾組件，有效過濾灰塵﹑PM2.5空污微粒，常見有害物質等。

分體式動力電池可拆卸下來充電，避免每次充電亦需移動整個吸塵機，設計細心。雖然不如家用吸塵機一般多功能，但利用這款吸塵機打掃車廂已足夠應付基本所需。

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圖片來源：淘寶

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/16)

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