網購食品平台Deluxe 8折優惠直送高級水果紅酒佳餚 威靈頓牛都有!

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全新優惠食品網購平台「Deluxe」近日正式面世，足不出戶就可以買到世界各地的優質高級食品，感受一站式網購食品體驗。「Deluxe」囊括的美食種類包羅萬有，例如環球美酒﹑海產及凍肉﹑新鮮蔬果，有機素食等等，款式應有盡有，能一一送到府上。

隨「Deluxe」正式上線，不少優惠活動現正推廣，全民皆享全單8折優惠！HK$500價值的訂單更能以HK$340埋單？

上班一族平日到週末才比較方便去逛逛超市，可是一到週末商場又擠得水洩不通，倒不如光顧一站式的網購食品平台，安坐家中讓食材直送府上？趁着平台全新上線，立即盤點3大優惠！

一﹑【輸入優惠碼即享全單8折】

現時在「Deluxe」消費滿HK$500，輸入優惠碼【DELUXE】，即享全單8折優惠。

優惠日期：即日起至7月12日

* 如果你在活動期間在e肚仔完成首次消費，即可獲另一個8折優惠碼供下次使用

二﹑【網購賺積分】

由即日起至6月30日期間，在e肚仔App內每消費1蚊即賺50「01積分」，每次消費最多可賺1,000分， 每帳戶最多可賺2,000分。

三﹑【賺分當錢使】

在e肚仔App內消費所賺到的「01積分」可以直接「當錢使」！

1. 在e肚仔外賣自取餐廳使用「01積分」

- 現時在e肚仔用「01積分」，是100分=$1，每張訂單最多可用3000分=$30

- 點擊e肚仔App內「01積分幫你埋單」Banner，即可將「01積分」用於超過150間外賣自取餐廳

2. 在「Deluxe」使用「01積分」

- 由即日起至7月5日期間，在「Deluxe」用「01積分」，每50分=$1，每張訂單最多可用3000分=$60 （只限Deluxe商戶）

- 在「Deluxe」消費時，如果你有3000「01積分」，就可以即時當$60使用，同時輸入8折優惠碼「DELUXE」，原本$500的訂單只需付$340就可埋單！

想以最優惠的價錢購入高級佳餚就必須要看準時間，而且配合賺到的「01積分」使用，消費1蚊即賺1蚊，即可賺盡所有優惠！

現時在「Deluxe」消費滿HK$500，即可享免運費，此外，即使使用全單8折優惠碼後訂單價錢低於HK$500，仍可享有免運費。

立即到「Deluxe」選購食品！（點擊藍色連結即可前往網站）

按以下圖集即睇更多美食佳餚精選：

+ 5 + 4 + 3

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/23)

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