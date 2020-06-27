【10分鐘速乾護髮風筒】Panasonic納米水離子/Dyson?拯救乾旱髮絲

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市面上多功能的風筒款式林林總總，不少設計亦帶有護髮及速乾功能。Dyson風筒可謂風筒界的「一姐」，可惜市價HK$3,380，不是人人能夠負擔得起。不少網民便找來其他不同牌子的風筒與Dyson作比較，務求物色一個較便宜的替代品，而當中Panasonic EH-WNA3B納米水離子風筒成功引起不少網民入手的興趣。

Panasonic EH-WNA3B納米水離子風筒，與Dyson Supersonic風筒，同樣標榜具護髮功能，吹頭不傷髮。Panasonic的風筒透過「納米水離子」技術做到護髮功能；而Dyson風筒則是利用「智能溫度控制技術」，確保溫度保持在控制範圍內，防止高溫對頭髮造成損傷。

有網民指出Panasonic「納米水離子」的護髮技術竟比研發數年的Dyson風筒更有效？

納米水離子的護髮功能

Panasonic EH-WNA3B風筒的外側設有「離子發射口」，在吹髮同時能夠釋放納米水離子，一邊乾髮一邊為頭髮補充水份，撫平毛燥的髮絲。

納米水離子比普通的空氣離子帶1000倍含水量，納米水離子能有效閉合髮絲的毛鱗片，深層滲透髮絲，密集性地水潤秀髮。納米水離子更可使頭皮多餘的皮脂更容易與周圍的水份結合，保持頭皮清爽健康。

Panasonic EH-WNA3B納米水離子風筒（點擊藍色連結即可購買）

50°C恆溫護髮

Panasonic EH-WNA3B具6檔風溫調節，吹風溫度能保持頭髮受熱均勻，能快速乾髮的同時有效避免溫度升高對頭髮造成傷害。

附帶兩種風嘴可替換

隨風筒附送兩種風嘴，包括快乾風嘴及集風嘴。快乾風嘴可有效地通過強弱風壓交替，吹散濕漉髮束，增加頭髮與風接觸的表面積，達到快速乾髮的效果。中長髮大概5-6分鐘就能吹至8成乾。

集風嘴側適合塑造髮型時使用，可集中風力，吹乾水份同時塑造髮型。

納米水離子風筒吹髮小貼士

持續吹出的納米水離子會讓頭髮帶上負電荷，然而帶負電荷的頭髮會和納米小離子互相排斥。

因此，吹髮時只要同時握住納米水離子感應板和手柄部位，即可將頭髮上累積的負電荷引到感應板上釋放，從而減少負電之間的排斥現象，讓納米水離子容易附着在頭髮上，提高頭髮彈性和順滑與感。

Panasonic EH-WNA3B納米水離子護髮風筒聽起來相當吸引，不少網民大讚使用這款風筒後，髮質不單變順滑，而且更讓頭髮的光澤感增加不少。

而它的價錢只是¥399，約四百多元港幣，只是Dyson Supersonic風筒約八分之一價錢！那價錢如「風筒界愛馬仕」的Dyson，到底貴在哪裡？

索價三千多元的Dyson，其實背後花了近4年時間研發，設計出能快速吹髮又同時護髮的智能風筒。最特別之處在於Dyson Supersonic風筒用上了Dyson的V9 數碼摩打，重量只得傳統摩打的一半，而轉速卻比傳統強8倍。

除了更輕更細，使用起來毫不費力外，其Air Multiplier™ 氣流倍増技術更可令氣流速度提升三倍，令乾髮速度大大加快，並以智能控制出風溫度，確保頭髮不會因風力過熱而變得受傷、乾燥及暗啞無光。

Dyson Supersonic HD01的智能溫控系統能每秒偵測20次，能快速乾髮同時有效防止高溫對頭髮造成損害。

假如價錢預算鬆動，想追求一個超輕身又能速乾及護髮的風筒，那Dyson必定是你的首選。市面雖叫價HK$3,380，但網購回贈平台《一網打盡》近日的「每週秒殺手」優惠活動，便為大家網羅了大量超筍價家電，Dyson Supersonic HD01 便減至HK$1,976！

Dyson Supersonic HD01 風筒 粉紅色（點擊藍色連結即可購買）

這次大減價實在是十分划算，以Dyson Supersonic HD01原價的約58折，便能購入，折實後HK$2,000有找，這個價錢能買到Dyson的性能算是十分實惠。

但若然比起重量及乾髮速度，更為追求護髮修護效果的話，Panasonic EH-WNA3B納米水離子風筒便是你的不二之選。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/26)

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