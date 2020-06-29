【背部暗瘡】夏天想重現幼滑肌膚?Crabtree&Evelyn去角質磨砂推薦

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很多人也有背部暗瘡的煩惱，背部痘痘不但難以消除，更容易留下一個個痘痘印，一到夏天便要「左遮右遮」，十分困擾。背部為甚麼會長暗瘡？到底可以如何避免？有甚麼方法可以改善情況？編輯將為大家講解一下，以及教大家如何解決背部暗瘡煩惱！

根據皮膚科醫生表示，其實背部是人體皮脂分泌最旺盛的部位之一。由於春天及夏天的時候出汗較多，加上香港天氣一般比較潮濕，若背部長時間被衣服包裹又不透氣的話，在高溫潮濕的環境下很容易滋生細菌，導致造成暗瘡粉刺和毛孔粗大的問題。

有辦法避免背部痘痘嗎？

專家建議首先應從個人衞生着手，我們每天都會接觸到灰塵及細菌，因此個人清潔護理十分重要。定時洗澡固然重要，但洗完澡最重要的是要把身上的水份吸乾，再穿上衣服，不然衣服弄濕，貼着背部也會容易滋生細菌。而護髮素等清潔用品若沖洗不乾淨，殘留在背部亦會造成後背毛孔堵塞，導致粉刺。

此外，床單和枕頭等屬個人貼身用品，枕頭袋、被套、床單也要每星期替換。床褥亦需定時吸塵打掃，清潔塵蟎。

雖然用以上方法可以減少背部長暗瘡的機會，但是現有的背痘又可以怎樣處理？不坊試試從個人護理用品方面着手。

其實坊間有不少專為改善身體皮膚而設的沐浴用品及清潔用品，當中Crabtree & Evelyn的清潔護理用品一直大受好評。

1.潔淨 + 醒膚沐浴啫喱 - 250MLHK$189

CRABTREE系列的潔淨醒膚沐浴啫喱含有蘋果酸成分，能夠溫和去除角質，減少皮膚分泌的油脂積聚。啫喱配方質感豐盈，能夠保持皮膚清爽。沐浴啫喱的味道芳香，帶清新蘋果香味，能夠持久一整天。

2.EVELYN ROSE 亮澤沐浴乳液- 250MLHK$189

EVELYN ROSE系列的亮澤沐浴乳液的配方則較溫和，適合皮膚較易泛紅及敏感的人士。這款沐浴乳含有紓緩功效的玫瑰水、軟化功能的錦葵花和保濕的椰子水，將軟化肌膚的乳霜效果加入溫和的沐浴乳。

3.The Gardeners 泥土去角質磨砂粉 - 100GHK$263

定期清潔皮膚的角質層十分重要，因為角質層過厚可導致粉刺、暗瘡形成。這個THE GARDENERS系列的泥土去角質磨砂粉含天然咖啡香氣，不少人稱它為「手調咖啡」磨砂粉，味道天然舒適。

咖啡粉其實有不少鮮為人知的美容功效，例如咖啡中的黃酮可以抗氧化，同時咖啡亦有去水腫﹑去除角質層的功效，甚至還可以鎮靜皮膚及提亮膚色。因此含有天然豐富咖啡因成份的去角質磨砂粉，能有助喚醒肌膚，平滑皮膚。

可以直接加入沐浴露或EVELYN ROSE 亮澤沐浴乳液中一併搓勻使用。一星期大約進行1-2次，溫和地去除身上死皮, 去除老化的角質，讓皮膚變得更柔滑。

夏天想穿小背心但又有背部暗瘡問題？不妨試試這些方法，及時解決暗瘡煩惱吧！

現時Crabtree & Evelyn正進行TREATS FOR YOUR BODY系列推廣活動，由即日起至7月5日凡於Crabtree & Evelyn官網購買任何身體護理系列產品，即送珍藏香水套裝：Crabtree 自然氣息香水2ml 及 Evelyn Rose Femme de Force 香水2ml。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/29)

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