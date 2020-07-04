【李佳琦力推+歐陽娜娜同款】迷你便攜電風扇 10秒直播售出8萬部!

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香港的夏天可說是濕熱指數爆標，平均每天達28-30°C以上，要出外遊玩的話手袋必定不可缺少消暑三竇：水﹑紙巾﹑迷你風扇。便攜式的風扇款式琳瑯滿目，近日便有一款外形超吸睛，實用性又高的迷你電風扇爆紅，連歐陽娜娜和口紅一哥李佳琦也力推！

爆紅的電風扇就是這款幾素小熊電風扇，李佳琦曾經在網上直播中介紹過，粉絲們竟僅在10秒內便掃光8萬多件！

這部電風扇到底有甚麼魅力讓李佳琦力推，連歐陽娜娜在直播中亦曾分享自己擁有一部？

李佳琦的助手在直播中代為介紹產品。

10秒售出8萬部的電風扇，到底有甚麼驚人之處？

體積輕巧

圖片來源：小紅書

這部迷你摺疊式小風扇最大的賣點就是體積十分輕巧，摺疊後大約只有手掌般大小，收納方便。女孩子即使放進手袋亦不怕佔空間，可輕鬆放進褲袋亦無問題。

可座枱使用

圖片來源：小紅書

小風扇除了可以手拿着吹風之餘，展開後可調節角度至90°-180°，成90°後即座於枱上使用。

塑膠感扇葉 觸碰即停安全設計

電風扇的扇葉的採用TPE軟膠物料製造，柔軟親膚。而且帶觸碰即停的安全設計，當扇葉遇到物件阻礙時即會自動暫停，避免造成意外。幾十元的風扇能有這個貼心功能算是很不錯。

多功能集於一體

小風扇除了基本吹風功能外，還結合了兩大十分實用的功能於一體：只要將充電線連接小風扇，即可作為移動式便攜充電器；小風扇底部設有小燈泡，一鍵即按可變成迷你手電筒，應付不時之需，十分方便。

三檔風力 持久續航能力

三檔風力調節，4800mAh電池容量，可46小時連續續航，3小時即可充滿電力。雖然只有兩扇葉設計，但風量亦不錯，足夠解決需要。

幾素小風扇造型可愛，實用性高，收納方便，而且價錢十分經濟實惠，只需¥58起，即約HK$63，入手一部來渡過炎夏不失為過。難怪銷量叫座，連網紅名人都讚好！

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