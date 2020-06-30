Adidas網店瘋狂折上折 兩件75折 三件65折 免運費 4折入手NMD波鞋

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夏日炎炎，人氣運動品牌Adidas也推出了夏季優惠！凡於Adidas網上商店購買兩件指定貨品可享75折優惠，三件或以上指定貨品可享65折優惠。是次優惠更適用於指定特價貨品，換句話說，優惠不止65折，您可以更筍更抵的折上折價錢埋單喔！

Adidas網店 夏日限時折扣優惠‎

由即日起至7月31日期間，於Adidas網店購買兩件指定貨品可享75折優惠，三件或以上指定貨品可享65折優惠。另外，目前網店正進行限時免運費，所有香港及澳門地區訂單一律免運費，讓你安在家中都可以大肆掃貨！

網店大量貨品如男女服裝、波鞋、運動裝備等正進行降價促銷。編輯發現有不少貨品減價更低至55折、45折，甚至是35折，就連Adidas最經典不敗的Stan Smith、Superstar鞋款也在減價！假若你選購標有「購滿三件享六五折」的特價貨品，並符合要求數量，更可享有額外折上折優惠，省下的金錢絕對比想像中更多！

以下面特價貨品為例，NMD_R1運動鞋原價為$1199，現減價至$720。假若你購滿3件指定貨品，即可享有65折優惠，變相最後可以接近4折的價錢，即$468入手！

認住以下黃色框內的標籤，標籤代表該產品符合是次優惠活動資格。

留意，部份熱賣貨品只剩下少量尺碼，非常搶手，大家選好心頭好就盡快下單啦！事不宜遲，立即按此藍色連結前往減價活動頁面逛逛！

按下圖放大看編輯精選特價貨品：

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條款及細則:

1. 此優惠以單一發票計算，累積發票恕不適用。

2. 此優惠適用於adidas香港官方網上商店指定正價及特價貨品 (配件、特別版及指定系列貨品除外)。

3. 所有使用此優惠購買的折扣貨品恕不退換及退款。

4. 此優惠須受有關條款限制，及不可與其他推廣、員工折扣、adiCLUB優惠、及任何電子優惠券/優惠碼同時使用 （除特別註明外）。

5. 此優惠不能全數或部分兌換現金。

6. 折後價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用) 。

7. 愛廸達香港有限公司（「adidas」）有權隨時更改上述條款，恕不另行通知。

8. 如有任何爭議，adidas 將保留最終決定權。

圖片來源：Adidas官網

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/30）

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