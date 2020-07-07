【優惠碼】史上最全 7月各大運動服飾/名牌手袋/美妝網購優惠合集

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踏入七月份，各大網站紛紛推行大大小小的減價促銷，讓你足不出戶都能享受到購物的樂趣。現在只要「睇準」時機，趁優惠期間結帳，分分鐘能省下不止幾百一千。不過，網上優惠實在多不勝數，一不小心隨時「睇漏眼」。所以編輯就為大家整合了七月份最新的網購激筍優惠資訊。不論你是想要購買運動服飾、精品名牌，還是想要入手開架、專櫃美妝護膚品，網購前記得以望望下面最強優惠情報！

七月最新網購優惠資訊合集

【Adidas】

Adidas網店上大量貨品如男女服裝、波鞋、運動裝備等正進行降價促銷，編輯發現有不少貨品更減價低至55折、45折，甚至是35折，就連Adidas最經典不敗的Stan Smith、Superstar鞋款也在減價。假若選購指定特價貨品，並符合要求數量更可享有額外折上折優惠，省下的金錢絕對比想像中更多。

#1 優惠活動：購買兩件指定貨品可享75折優惠，購買三件或以上指定貨品可享65折優惠

日期： 截至2020年7月31日 23:59:59

運費：所有香港及澳門地區訂單一律免運費

【PUMA】

編輯發現是次指定活動產品的款式選擇多多，包括不少鞋款、Tee、外套、袋款。提提大家，可以善用網站上的篩選工具，輕易搵出最扺買的產品。

#1 優惠活動：購買指定貨品一件即享6折；兩件即享5折

#2 優惠活動：精選T恤 $299/3件

#3 優惠活動：免費註冊成為PUMA網店會員可享$100購物優惠

日期： 截至2020年7月20日 23:59:59

運費：訂單淨值滿HKD$399可享免運費優惠

【24S】

24S是由全球最大奢侈品集團LVMH打造的名牌網站，涵蓋全球300多個知名品牌，如Louis Vuitton、Dior、Fendi、Gucci、Prada等，無論是時裝、鞋履、手袋、飾物等均一應俱全。

#1 優惠活動：Summer Sale 大量精品名牌減價低至3折

日期：暫未公佈完結日期

運費：訂單購物滿300€即可享免運費服務

【HBX】

HBX 被網民譽為「網上潮流服飾集中地」，皆因網站襄括超過300個全球時裝品牌，舉凡高端品牌、潮牌以至小眾設計師品牌，而且男裝、女裝、童裝、飾物、鞋履等商品琳琅滿目。另外，編輯發現不少年輕人都愛的品牌STUSSY，也有不少T-shirt正減價低至6折，各位潮人記得上去尋尋寶了。

#1 優惠活動：新增更多減價貨品，大量貨品減價低至4折

日期：暫未公佈完結日期

運費：消費滿HKD$400包郵，不適用於部份產品

【YOOX】

意大利精品網購平台YOOX為NET-A-PORTER旗下購物網站之一，囊括超過200個海外知名品牌，臂如 CHLOÉ、DOLCE & GABBANA、GUCCI、SAINT LAURENT、MARNI、等等。

#1 優惠活動：精選減價貨品，低至4折

日期：暫未公佈完結日期

運費：訂單滿$150美金免運費

【FarFetch】

英國名牌網站Farfetch囊括世界各地多達 700 個時尚品牌，不論奢侈品品牌、獨立設計師品牌、潮牌都一應俱全。

#1 優惠活動：指定減價貨品，輸入優惠碼，可享額外85折

優惠碼：15XTRA

日期：2020年7月8日 16:00 至 2020年7月10日 18:59:59

運費：訂單滿US$150可享免運費優惠

【NET-A-PORTER】

NET-A-PORTER是來自英國的奢侈品網購平台，囊括超過350個國際品牌、當紅設計師自家品牌，以及網上獨家產品。

#1 優惠活動：年度特惠，大量精品名牌減價低至四折

#2 優惠活動：每消費滿HKD$5000，即可獲得HKD$500電子優惠券

日期：截至2020年7月16日 23:59:59

運費：香港地區訂單需支付HKD$50費用

【Origins】

ORIGINS一向以成份天然、植物為本為基礎，加上完全不含有害防腐劑，所以向來都深受一眾敏感肌姊妹喜愛。若果你最近皮膚狀況不斷，想要尋找一套可用於急救及調理肌膚的天然護膚品，不妨考慮看看轉用ORIGINS吧。

#1 優惠活動：購買任何產品，輸入優惠碼及使用VISA信用卡付款，可享85折

優惠碼：GIFTVISA

日期：截至2020年8月31日 23:59:59

#2 優惠活動：限時3天! 選購任何2款暢銷產品，即可享8折優惠

優惠碼：HUG20

日期：截至2020年07月09日 23:59:59

#3 優惠活動：購物滿HK$680可享3件皇牌禮品（包括︰衡膚泡沬潔面霜 30ml、靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水7ml、靈芝菇菌抗逆健膚眼霜 5ml）

#4 優惠活動：新會員首次購物即可尊享皇牌靈芝菇水30ml的迎新禮遇（*送完即止）

優惠碼：WELCOME

運費：訂單滿HKD$500可享免運費優惠

【Lookfantastic】

Lookfantasic是英國知名電商集團The Hut Group旗下的美妝購物網站，目前有超過400個品牌入駐，產品種類包括美髮、彩妝、保養、美甲、香氛等。一個網站就能買到許多香港未有的美妝產品，從英國直送到港，大家再也不用自行找代購了。愛美的女生不妨上去看看有沒有你想買的品牌吧！

#1 優惠活動：全場貨品，輸入優惠碼，可享75折

優惠碼：FAST

日期：截至2020年 7月7日 23:59:59（只限今天！！！）

運費：訂單滿HKD$600可享免運費優惠

【iHerb】

iHerb於1996年在美國加州成立，平台現已有3萬多款健康營養產品，還有各式各樣的母嬰產品﹑生活雜貨、食物、美妝護膚品。

#1 優惠活動：購買任何產品滿USD50，輸入優惠碼，即享9折

優惠碼：7IHERB10

日期：截至2020年7月31日 09:59:59

#2 優惠活動：新用戶首單輸入優惠碼立享8折

優惠碼：NEWFRIEND20

運費：訂單滿$20美金免運費

如欲前往網站可以按上面藍色連結或「立即前往」按鈕，一鍵即到！

（優惠資訊以官方最新發佈為準，最後更新至2020/07/07）

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