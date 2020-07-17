【家居改造】舊牆翻新即變新單位 幾百蚊DIY搞掂全屋牆附牆紙推薦

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「家」是一個讓人放鬆身心的地方，無論是入伙幾年的新樓、30年樓齡的舊樓，還是小尺寸的蝸居，一旦經過歲月的洗禮，裝潢都難免會變得過時和殘舊。眼見家中的地板、牆壁、傢俱已經變得霉霉舊舊，不堪入目，卻不知從何入手開始改變？其實，只要掌握到近年非常流行的「輕裝修」概念，在毋須大費金錢，大興土木的情況下，只要花點心思和時間，就也讓家居重新變成溫馨舒適的小天地！

忙碌了一整天，最讓人期待的想必是回到自己的安樂小窩，好好休息一番。不過試想像一下，假如我們身處的是乾淨、明亮、舒適的環境，而且用上了自己喜歡的風格，感覺是不是更療癒呢？

什麼是「輕裝修」？

不少人想把家中打造成心目中的安樂窩，但又擔心要大刀闊斧、大費金錢全屋裝修。其實，近年台灣和日本都不約而同地興起了「輕裝修」的概念，在毋須改變家居原有的結構與格局下，單靠現成的傢俬、飾品，以及牆壁的空間來發揮創意，把家居改造成自己喜歡的風格。

每個人心目中的家都不盡相同，有人喜歡把家居佈置成簡潔的現代風格，有人喜歡清新的田園風、又有人鍾情北歐式的色彩混搭，不過無論是哪一種取向，想令家居有煥然一新的感覺，最直接的方法就是修葺家中老舊的牆壁。因為，牆壁佔據家中的面積最大，在起居生活中幾乎無處不在，是奠定家中裝修風格的基本元素，所以只要好好改造牆壁， 配以相同風格的飾物，即使在不買新傢俱的情況下，也會令人產生眼前一亮的感覺。

修葺牆壁不外乎是使用牆紙或油漆，油漆的施工相對簡單，不過靈活性及質感就遠遠不及牆紙了。如果改造的目的是為了打造出不同的家居風格，那牆紙在花色、質感上的選擇都更廣更豐富。

網民分享超高質牆紙：3D立體仿磚牆紙

不過，香港購買牆紙價錢昂貴，如果擔心所費不菲，又有什麼選擇呢？早前，有網民於Facebook「淘寶開心share」群組分享了於淘寶購買的牆紙，並展示房間改造前後的效果，結果獲得不少網民讚好及詢問。

牆紙屬於3D立體彷磚款式，花色簡潔大方，而驟眼看去，質感更幾乎與真磚無異，足以以假亂真。而編輯搜索後更發現，原來有不少網民也淘過同款牆紙，更大讚牆紙背後自帶的黏貼設計非常方便DIY施工，加上黏力強，相信用上十年八年也絕對不成問題，而價錢方面，比起香港更是便宜不少！

除了以上的彷磚款式外，淘寶上的牆紙還有純色、彷木紋、彷花磚、復古風、北歐風、中國風、田園風、玩味風格，花款也非常豐富。如果以上的彷磚款式並不是你心目中的理想風格，那麼，就要繼續留意以下的淘寶牆紙店了。

1.富新旗艦店

富新主打彷磚、彷木紋的牆紙，雖然大部分的款式都是走簡潔的風格，但光是磚和木這樣簡單的款式，已經有多款不同質感的紋理與顏色可以選擇，而且由於牆紙是屬於厚身的3D立體款式，所以在不同的光影變化下，會呈現出不同的視覺立體感，如配搭家中的白色牆面同時使用，更可以調節室內的空間感，為同一空間，但不同區域作分隔。

另外，富新的牆紙還自帶黏貼膠，使用時只要「一撕一黏」，不到十秒鐘便可以貼好牆紙，即使一人施工也非常方便。

2.Fixsheet家居旗艦店

既然要為家中進行大改造，又怎能少得了浴室及廚房的部分呢？相比起客飯廳，浴室和廚房的牆壁由於長期被水汽及油煙圍繞，更容易出現發霉、發黃、牆身剝落的情況，因此改造浴室和廚房，最好是選擇一些防油、防水、耐高溫的牆紙款式。

Fixsheet家居旗艦店的牆紙大多數以花磚及馬賽克為主，款式明顯是針對浴室和廚房的風格而設計，而且在材質上亦進行了特別加工，不但厚度特別加厚，同時亦防油、防水、防油煙，除了黏在牆壁，還可以用於灶台、料理台，全面為廚房浴室大翻新。

網民於Facebook「淘寶開心share」群組，分享以花磚牆紙翻新廚房牆壁：

3. 美良旗艦店

如果喜歡藝術玩味的風格，那就不要錯過美良旗艦店了！店內主打來自世界各地、不同風格的藝術牆紙，有歐洲的神話系列、中式的金箔山水畫、美式的碎花田園風、日式的富士山浮世繪、北歐的混搭風，還有一些充滿童趣的手繪壁紙。雖然店內的產品不多，但幾乎款款都是精品，用上後想必能為家中添上一份文藝氣息。

另外，美良旗艦店還有貼心的私人訂製服務，每款帶圖案的主牆紙都會配上一份素色的副牆紙，買家下單時可以告訴店主家中牆壁的尺寸，然後店主便會製作效果圖，完成後再以一整張的形式打印，這樣一來，便不用擔心貼牆紙用久了會翹邊，同時也減省了貼牆紙時「對花」的麻煩。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/17)

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