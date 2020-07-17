【大碼泳衣】6款遮肚腩遮手臂連體泳衣 尺寸M到5XL 不減肥都能穿

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炎炎夏日，攝氏三十多度的酷熱高溫實在令人想馬上跑到海邊玩樂消暑。不過，對於大碼女生而言，夏天就最在意的就是到海邊，因為普遍的泳衣都非常緊身又暴露，穿上後身上的贅肉便無所遁形，一覽無遺。況且，市面上的大碼泳衣選擇尤其少，款式既老土又不好看，難道想去嬉水就只能夠穿上寬鬆的T-shirt和短褲？難道好看的泳衣也只是身材窈窕的女士專利？

當然不是啦！其實，在網絡上也可以找到許多專為大碼女士而設的泳衣，尺碼選擇非常多，能對應不同體態的女士們。更重要的是，泳衣款式好看又遮肉，能修飾身形及揚長避短，把肉肉都通通藏起來。只要選對了泳衣，大碼女士也可以自信地穿上它，大膽地享受陽光與海灘！

編輯於淘寶上搜羅了六款平價又好看，同時質感兼備的大碼泳衣，讓大碼女士們有更多時尚選擇！立即來看看吧！

【1】寬鬆保守連體泳裝

這家淘寶店鋪專門售賣各式各樣的大碼泳衣，尺寸小至XL，大至5XL也有，不同體態身形的女士們都能找到合適你的尺寸。

肉肉女生最怕要露出小肚腩，選購連體式的泳衣就是不二之選，保守得來又能遮掩身上的贅肉。這款連體泳衣的版型寬鬆，穿上身不會覺得緊崩，胸口前面還有四個小鈕釦，就像一條連身裙一樣，外型非常可愛！

【2】顯瘦遮肚連體鋼托泳衣

雖然同樣皆是保守向的連體泳衣，能夠把小肚腩遮起來。但不同之處在於它一字領的設計，巧妙地藏起手臂的「拜拜肉」，同時露出身上最瘦的地方——鎖骨。露出肩膀和鎖骨後，感覺整個人都瘦了一半呢！

而且，這款泳衣的版型設計細心，它把腰線位置提高，讓雙腳視覺上變得更修長。另外，提臂設計加上輕飄飄的裙擺，還能瞬間隱藏有肉的臀部。

【3】韓國大碼裙式連體泳衣

這款雖然也是連體式泳衣，但就比較適合大膽一點的女士，皆因它是低胸設計，讓你展現傲人雙峰。別看模特兒身材妙曼，自己就肯定穿不下，其實這款泳衣從M碼到5XL都有！

【4】遮肚顯瘦運動泳衣

若果略厭以上泳衣款式太過少女，不如選這款運動休閒風格的泳衣吧！雖然整體是走運動風，但「惡魔藏在細節裡」，仔細一看便發現背部是露背式設計，可以小露一下性感！

【5】李寧連體游泳衣

李寧這個內地運動品牌相信不少人都認識，如果你想找一款功能性強，相對上較平價的泳衣，這款實屬高性價比之選。雖然這款泳衣沒有其它泳衣那麼美輪美奐，但就以其功能作為賣點，秉承高品質面料，柔軟親膚並且速乾透氣，適合熱愛運動的你。

【6】保守遮肚分體大碼泳裝

最後一款的泳衣是分體式設計，不過同樣可以遮肚顯瘦。深色上衣以斜肩花色拼接，營造肩窄，遮副乳的視覺效果。下身搭配寬鬆型的短褲，能適當地修飾腿部線條，整體更顯瘦。上衣富有彈性，短褲是網布設計，非常透氣。

千萬別要因為外觀而感到自卑，只要有自信，大碼女生穿上泳衣也絕不會比身材好的姑娘們遜色。大家趕緊抓住好天氣，到海邊享受一下陽光與海灘吧！

如欲購買可按上面藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/17）

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