獨家! e肚仔 x Häagen-Dazs $13.5嘆人氣比利時朱古力雪糕

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天時暑熱，最需要一杯清涼透心的雪糕幫自己降溫。e肚仔APP聯同Häagen-Dazs特別推出 「比利時朱古力雪糕電子禮券」，只需 $13.5即嘆到Häagen-Dazs超人氣比利時朱古力雪糕（75ml），憑券到任何一間Häagen-Dazs分店即可換領，隨時隨地都食得！

🍨巧匠打造 比利時朱古力雪糕🍨

作為與雲呢拿、士多啤梨同為最受歡迎口味的比利時朱古力雪糕，Häagen-Dazs精選馳名國際的比利時朱古力打造，堅持將原塊的黑朱古力溶入到每一口雪糕之中。濃郁的朱古力、奶香味，甘與甜的完美平衡，伴隨著均勻分佈的朱古力脆粒，享受雪糕濃香柔滑的同時，也能感受到口感層次！

🍨全港獨家最平 l 限時$13.5一杯Häagen-Dazs🍨

今次， e肚仔APP特別挑選Häagen-Dazs人氣比利時朱古力口味，推出平絕全港的電子禮券：$15一杯、$28兩杯、$54四杯，購買四杯平均$13.5就可以品嚐到比利時朱古力的滋味，絕對是夏日福音！

不用再捆綁家庭裝一盒過購買、也不用在擔心雪糕在回家中途融化，在ｅ肚仔購買雪糕券後，隨時用QR code一「嘟」即可換領，亦可送給朋友一起分享同樣喜悅。

🍨e肚仔APP現正預售 售完即止🍨

e肚仔APP x Häagen-Dazs 禮券現正接受預訂，預訂期至7月24號。而由7月25號至8月31期間便可到Häagen-Dazs分店換領，分店遍布港九，無論去到哪裡，想食就食！

👉立即換領e肚仔APP x Häagen-Dazs 禮券