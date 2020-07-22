Crabtree & Evelyn新香味一次過試!皇牌護⼿霜禮盒免費送旅⾏套裝

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Crabtree & Evelyn以網店形式捲土重來，在香港從新出發後驚喜優惠一浪接一浪。Crabtree & Evelyn改頭換面後推出全新三大護膚系列，以全新包裝全新面貌回歸。三大護膚系列你又認識多少？想體驗更多的話切勿錯過最近Crabtree & Evelyn推出的兩大優惠！

全新三大護膚系列的產品均有各自獨特的香味及主要針對的皮膚問題，想一次過體驗的話便不要錯過最近推行的兩大優惠！

【1】 購買HK$240「皇牌護手霜禮盒」 即享價值HK$80免費禮品（點擊藍色連結即可購買）

這個手霜禮盒集齊了三大護膚系列的潤手霜，每枝的香味和功效獨特，絕對能帶來驚喜。三枝潤手霜包括：

(1) EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ML

- 質感絲柔，快速滲透。

- 含有豐富保濕成分，特色芳香糅合意大利檸檬、玫瑰及岩蘭草。

(2) CRABTREE 再生 + 滋養護手霜 - 25ML

- 質感輕盈，快速滲透。

- 結合蘋果水與有助柔膚的乳木果油，以源源注水。

- 含有蘋果酸溫和去角質，令暗淡乾燥的肌膚煥發新生。

(3) THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 25ML

- 散發著草本清香，富含三重高效保濕成分的植物種籽油，三款之中最為保濕潤厚。

- 輕鬆融於肌膚，滋潤不油膩。

- 草本清香具有舒緩功效，靈感源於大自然。

此外，現時凡購買「皇牌護手霜禮盒」即可額外獲贈旅行裝禮品，包括： Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫- 15ML Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液- 15ML

讓你一次過體驗三大系列的潤手霜及Evelyn Rose和Crabtree系列的頭號皮膚護理產品，讓你選購更適合自己的護膚品。

【2】輸入優惠碼即可獲贈全新系列4支旅行套裝（點擊藍色連結即可查詢詳情）

除了可以透過購買「皇牌護手霜禮盒」獲贈旅行套裝之餘，現時只要輸入優惠碼即可免費獲贈4支旅行套裝（價值HK$160）！

免費旅行套裝包括： Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫- 15ML Evelyn Rose Femme De Force 香水 - 2ML Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液- 15ML Crabtree自然氣息香水 - 2ML

領取免費旅行套裝方法：



1. 按藍色連結進入購買頁面



2. 將「新系列4支旅行套裝」加入購物車並點擊「結帳」



3. 在「折扣碼」一欄中輸入優惠碼：【TRYME】

4. 即可免費獲贈4支旅行套裝



*毋須購物即可享有此優惠，但訂單低於HK$500則須支付送貨費用。

護膚產品除了著名的潤手霜，最新產品還覆蓋面部和身體護理等，三大系列包括：

1. 【Evelyn Rose】

這個系列主打保濕滋潤，讓皮膚注滿水份，拾回水潤光澤。

2. 【Crabtree】

這個系列主打去角質煥膚清潔產品，改善乾燥暗啞肌膚。

3. 【The Gardeners】

這系列的產品主要採用各樣草本水果為皮膚補充營養，讓皮膚感受大自然萃取物的精華，滋養身心。

立即到Crabtree & Evelyn官網選購心儀護膚產品，體驗Crabtree & Evelyn重新出發探索之旅，欣賞嶄新個性簡約包裝。成為會員首次購物即可享有9折優惠，凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/21）

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