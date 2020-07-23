【Staycation】驚喜價$3300嘆五星級美利酒店!三餐美食及寵物同行

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美利酒店位於香港島金鐘紅棉路，酒店屢獲殊榮，曾於2019年獲英國旅遊雜誌Travel Trade Gazette選為香港最佳奢華酒店。美利酒店原為歷史建築建於1969年，其後改建而成現時的美利酒店，它的英式仿古建築設計已十分帶話題性。

美利酒店The Murray內駐有數間酒吧及餐廳，其中Garden Lounge，以及天台餐廳及酒吧Popinjays最為受歡迎，不少名人明星也喜歡到那裡享用下午茶，到底有甚麼特別之處？

Garden Lounge

Garden Lounge受不少狗主歡迎，因為可以帶同毛孩一起在戶外露天的場地享用聞名遐邇的下午茶。聖約翰座堂隨落地玻璃窗映入眼簾，令人舒心，全天供應的清新菜單包羅多款經典美食，同樣不容錯過。

Popinjays

天台餐廳及酒吧Popinjays提供高級歐陸美饌，不妨於戶外露台細味精心調制的雞尾酒，或安坐餐廳享用高級歐陸式料理。

酒店寵物友善的安排吸引了不少狗主紛紛慕名而來，現時美利酒店更推出一系列級住宿飲食體驗套票，讓你以超驚喜優惠的價錢和毛孩一同來渡假！

＊兩成人一房只需HK$3,300起，連三餐飲食套票！

【套票詳情】（點擊藍色連結即可登記購買）

基本待遇：

- 一晚香港美利酒店 Superior Room 住宿

- 保證客房升級至上一級別 (N1 Deluxe )

- 提早 Check -in ：10 am，延遲 Check -out ：4pm （嘆足 30 個鐘）

餐飲：

- 入住當晚於The Tai Pan享用自選四道菜晚餐（價值為HK$688一位）

- 第二天於The Tai Pan 享用半自助早餐

- 第二天於 Popinjay 享用下午茶（如客人帶同竉物入住，將安排於Garden Lounge享用下午茶）

- 提供歡迎飲品 (O. V.T. 啤酒 、汽水及果汁 )

其他服務：

- 歡迎 10kg 以下的竉物一同入住酒店（預訂時請告知重量及品種，詳情請參考條款）

- 免費歷史導賞團 10am 或 5pm (需提前預約)

- 免費泊車優惠 (每訂單最多一台車)

- 2人以上可享免費加床 (最多1張)

- 享有 8折水療護理優惠

- 客房另可加HK$1,320 升級至Explorer Suite

N1 Deluxe

N1 Deluxe的房間面積為506 平方呎，設有酒店獨特的嵌入式窗戶，可以保證光照充足，又避免陽光直射。寬敞的客房採用柔和的地面色調設計，配有設計師專門設計的家俱和毛絨地毯，客房內提供免費高速無線網絡、寬頻上網、智能電視和床邊照明控制。

The Tai Pan

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位於酒店花園樓層的The Tai Pan， 無與倫比的菜單以時令有機及手工食材為亮點，風格富有創意同時平易近人，塑造現代餐館的時尚氛圍。從早餐到晚餐，菜式的靈感皆來自最優質的時令食材，為經典美食注入新生命。

優惠預訂日期： 即日至2020年7月31日 ＊只適用於2020年7月1日至9月30日期間入住

其他收費：

2成人1房 HK$3,300起

2成人1小童1房 HK$3,960起

3成人1房 HK$4,180起

2成人2小童1房 HK$4,570起

升級至Explorer Suite HK$1,320

第二隻寵物附加費 HK$360

按以下圖集查看更多照片：

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條款及細則



1. 產品非即時確認，客人成功報名後仍需待供應商處理並確認，最終以收到香港01旅遊有限公司之確認信方可作實。

2. 訂單一經確認訂購，不可作出任何更改或取消 (滿房除外)。

3. 只適用於即日至9月30日期間入住。

4. 價格已包括酒店10%服務費用，個別入住日子價格有所不同，請以香港01旅遊有限公司網頁預訂時為準。

5. 成人為 12 歲或以上，小童為 4-11 歲。

6. 每房第1隻 10KG 以下的寵物為免費。如攜帶第2隻 10KG 以下的寵物需另加$360 附加費用，每房最多 2 隻。

7. 如攜帶2隻 10KG 以下的寵物可另加$1320提升至 Explorer Suite 一齊入住，無需另加第2隻寵物附加費用。

8. 如客人的寵物是 10KG 以上，15KG 以下，必須提升至 Explorer Suite 一齊入住，但只能攜帶1隻。

9. 歡迎飲料會放在房內桌上，客人請勿從迷你吧選取。

10. 歷史導賞團主要參觀酒店或外圍建築。客人可帶同 10KG 以下的寵物一齊參與，但酒店將保留最終決定權。

11. 如客人享用此住宿套餐提供的餐單以外的食物，額外消費客人須如數支付。

12. 優惠只適用於持有香港居民身份證人士，並不可與任何其他促銷、優惠或禮遇同時使用。客人需於登記入住時出示相關證明文件， 否則需收取房價差額。

13. 客人憑身份證/旅遊證件即可辦理入住手續，入住時前台會提供所有套票包括項目之兌換券及預約信件。

14. 鑒於港府的最新指引，加上酒店本非設計作隔離用途，酒店要求於3月25日或以後抵港、需接受檢疫的賓客先於其他地方完成14天隔離，方可入住該酒店。預訂客房及出行前請瀏覽https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html以了解香港特別行政區政府的最新檢疫指引。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/22)

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