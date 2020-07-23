【天貓超市】在家防疫必買清單 足不出戶買齊大米廁紙 免郵送到家

網購攻略 網購攻略

香港新冠肺炎疫情持續蔓延，確診個案數字大增，不少市民感到憂心忡忡，寧願留家避疫，為免經常外出而沾染到病菌，索性一次過大量入手日常生活用品及食品。早前，甚至有多區大型超市出現民眾搶米、搶廁紙的情況，貨架上的白米、廁紙一度大缺貨，令有需要的市民亦無從購買。

隨著網購普及化，其實現時即使足不出戶也可以依靠網購來維持日常生活所需。一些定期需要補貨的消耗品，只要到「天貓超市」就能一站購齊，不論是米麵雜糧、清潔用品、護理用品、母嬰用品、家居百貨等均一應俱全。更值得一提的是，現在凡購物滿¥249（限重10kg），便可享有免費送貨服務，貨品直接送到你家門口，就連運費也能省下！

初次光顧天貓超市嗎？以下立即為你推薦天貓超市上必買的乾糧雜貨，掃貨前必睇！

【1】大米

普遍香港人的正餐都離不開米飯，大米絕對是家裡經常需要補給的食品，如果家中家庭成員多，三不五時又要到超市補貨了。一袋大米重則也有10kg，隻身一人到超市頂多也只能抬得動一包。更何況現時夏日炎炎，在烈陽下雙手提滿超重的大米走回家，過程真的既辛酸又辛勞。所以，網購大米的好處當然就是省力省時間！

而天貓超市上的大米選擇也非常多，你能夠買到國內的優質大米、泰國進口香米，以及米界之中數一數二，能媲美日本珍珠米的「東北米」。中國的東米大米向來被賦予極高的讚賞，被稱為「米中翹楚」，那麼為什麼東北米會特別好吃，其差別在於哪裡？

中國的東北大米向來被賦予極高的讚賞，被稱為「米中翹楚」。

其實，東北米的直鏈性澱粉值恰到好處，簡單來說就是有粘性但不粘牙，口感筋糯有彈性。經過蒸煮後的東北米，米粒看上去圓潤飽滿、油光亮麗，聞起來則香味濃郁，嚼起來口齒留香，是名乎其實的色香味俱全，無論是用來煮飯或煮粥都最適合不過了。

左：柴火大院五常大米 / 右：十月稻田香稻王

「柴火大院五常大米」和「十月稻田香稻王」都是天貓超市上銷量較高的東北大米。編輯亦在各大Facebook淘寶分享群組上發現，有不少網友推薦以上兩款大米。

大家亦可趁現在買一送一活動期間入手，5Kg的十月稻田香稻王原價¥84，換言之每包大米只需¥42，非常划算，「米飯控」必需一試！

【2】紙製品

紙巾同樣是日常生活中不可或缺的必需品，但每次到超市補貨時都非常麻煩，尤其是捲筒廁紙，皆因它體積龐大，通常一隻手都只能提一抽，而每次最多也只能提兩抽廁紙，想要多買幾抽又要多走幾轉了。因此，上天貓超市網購廁紙絕對更加省時省力氣。

最重要的是，許多香港人愛用的品牌如Tempo、維達、潔柔等都買得到，價錢更比香港街價便宜。而且天貓超市還經常不定期地推出各種優惠活動，例如「2件5折」、「滿89減20」等各種折扣，只要「睇準時機」下單，又可以節省不少金錢了，真的有種「不買就虧了」的感覺！

現時維達4層超韌卷紙正進行搶購優惠，活動價¥10.5/10卷。另外，維達手抽紙巾活動價¥13.9/6包，平均每包只需¥2.3！

除紙巾以外，毛巾同樣也是消耗品，因為毛巾容易發霉，為求衛生，需要定期更換。雖然，毛巾感覺隨處可見，輕易便能買到，但優錢也不算便宜，尤其是尺寸大的吸水浴巾大概也要70 - 80元一條。反觀天貓超市，同樣是純棉的吸水大浴巾，價錢就起碼便宜了一半，多買幾條放在家中當作儲備就對了！

加厚的的吸水速乾浴巾只需¥ 28.9，買2件還有9折！

即使沒有疫情，到超市補貨真的是項體力活。每次到超市補貨的過程都又熱又累？與其要雙手提滿東西，在烈陽下曬得大汗淋灕，倒不如穿在家中，舒舒服服地網購日常所需吧！再一次提提你，凡購物滿¥249（限重10kg），便可享有免費送貨服務，貨品直接送家門口。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/23）

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