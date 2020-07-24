防疫必學食物保鮮大法 簡單一步延長2倍保鮮期 放心買足一週食材

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打開家中的雪櫃門，發現林林總總的食物塞爆雪櫃？甚至還有一股怪味撲鼻而來？

香港新冠肺炎確診個案大增，疫情影響之下，不少人為減少外出購物的頻率，往往會一次過採購大量食材，以應付未來數星期在家中煮食的需要。然而，買回來的食材通通一昧往雪櫃裡面塞，甚至還誤以為只要放在冷藏格裡面就不會變壞。殊不知食物就在以肉眼看不見的方式，慢慢地變質，營養也不斷地流失。最終，堆滿食物的雪櫃便成為發爛食物與細菌的溫床，變壞的食物只好丟棄於垃圾桶內，造成浪費。

冷藏也不代表能夠保鮮

雪櫃提供低溫保存，的而且確能有效減緩食品腐化變壞。但事實上，冷藏不代表一定能夠保鮮，因為有些細菌在低溫下也能生長，加上一大堆食材長期塞爆雪櫃，會阻礙冷空氣的吹送和流通，令雪櫃未能保持於最佳抑菌溫度，冷卻效果下降，進而導致久放的食物發霉變質，分分鐘還會引起食物中毒。

雪櫃提供低溫保存，的而且確能有效減緩食品腐化變壞，但事實上冷藏不代表一定能夠保鮮。

保鮮的首要是要避免氧化

想要延長食材的鮮味和保存期限，首當其衝是要避免氧化！因為食物變質腐壞最主要是因微生物活動引起，當食材裸露在空氣中，空氣中的微生物會分解食物裡面的營養物質，令食物失去原有的色、香、味，營養價值大大下降。所以，食物貯存時必須要妥善包裝好。

然而，常見的保鮮袋、保鮮盒、保鮮紙的保鮮期都非常有限，這就是為什麼大家常常會發現食物明明存放在保鮮盒內，幾天後打開卻發現都變質了。那麼到底如何才能有效延長食材的保存期限，讓食材保持完美狀態呢？

常見的保鮮袋、保鮮盒、保鮮紙的保鮮期都非常有限。

真空保鮮有助延長食材保存期

保存食物當然不只是拿個密封的容器裝起來就好，要讓容器中的空氣減少，達致真空狀態，食物才能真正的保鮮，畢竟空氣就是食物新鮮度的最大殺手！真空保鮮的原理非常簡單，就是通過抽走容器內的空氣，使微生物不能在環境中生存，從而避免氧化，防止食物變質、氧化、走味，保持新鮮和營養。

因此，能讓食物徹底隔絕空氣的保鮮產品才是最佳的貯存工具和方法！

編輯推薦食物貯存工具：小熊真空封口機

小熊真空封口機

就以「小熊真空封口機」來說，透過真空封存，比起一般的保存方式，能延長食物2倍的保鮮時長。真空封存不僅僅是能延緩食物氧化，保持色澤鮮嫩；還能鎖水鎖鮮，保留營養口感；更可以隔絕水汽入侵，減緩霉菌繁殖，達致除氧、鎖鮮、防潮三大效果。更值得一提是，經壓縮後的食材不佔地方，無疑能為狹小的雪櫃騰出更多空間，這也是一般保存的保存工具無法做到的。

真空封存比起一般的保存方式，能延長食物2倍的保鮮時長。

【1】簡單易用 一鍵抽真空

實際操作過程十分簡單方便，老人或新手也能一次上手。只要輕按觸碰式界面上的按鈕，一鍵便能立即抽真空加封口。比起使用抽真空泵徒手來抽真空，依靠機器自然更加省時間、省力氣、省功夫。

輕按觸碰式界面上的按鈕，一鍵立即抽真空封口。

【2】旋風式吸力 快速抽出氧氣

約60KPA氣泵強大吸力，迅速抽出氧氣，不多於30秒便能完成抽真空加封口過程。而單獨地為包裝封口也只需12-16秒。這意味住，小熊真空封口機不單止能貯存食物，家裡已開封又未吃完的食物，如餅乾、薯片等，你也可以利用此機器來封口，保持衛生之餘又能保持食物酥脆口感。

不多於30秒便能完成抽真空加封口過程。

【3】乾濕食材通用

基本上這部機器可以用於市面上所有類型的食物，無論是乾性食物、濕性食物、軟性食物、粉末性食物通通皆可。就如貯存乾糧可以防蟲防潮、熟食防腐、零食保持口感、水果鎖住新鮮，讓各式各樣的食物都能維持完美的狀態。

無論是乾性食物、濕性食物、軟性食物、粉末性食物通通皆可用。

就連未吃完的剩菜，你也可以透過機器來真空保存，這樣做一來不怕流出湯水、汁液，弄髒雪櫃，二來也不怕串味。效果如下圖：

（淘寶買家秀圖片）

醃製中的食材同樣也可以用機器來真空保存，不但能延長保鮮期限，而且真空處理也會讓食材醃製得更入味。另外，你也可以按照每次煮食的份量來分開包裝，之後每次從雪櫃拿取自然更加方便快捷。效果如下圖：

分裝處理更一目暸然。（淘寶買家秀圖片）

如果你家裡長期會煮飯，或習慣每次採購時都會囤足大量食材，一部真空封口機絕對是讓食材長時間保持新鮮的好幫手，是廚房裡面不可或缺的存在。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/24）

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