【避開人多街市】網購美國生蠔低至半價 包裝妥當送到上門

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以往想要吃到新鮮、高品質的生蠔，往往都需要光顧酒店自助餐或到街市買。但隨著疫情肆虐，就連餐廳堂食都存在一定的風險，這時候一眾生蠔愛好者的「食癮」又該如何滿足？不怕！今個週三，「優質食品專頁 Deluxe」大推優惠 - 12隻美國生蠔只需$278，新鮮肥美的生蠔直送府上，居家期間也能想吃就吃，就算在疫情下也吃得「蠔爽」！

🔻平過街市｜$278食到12隻美國生蠔🔻

產自美國的生蠔可以說是品質最優的代表，亦是最受歡迎的產地之一，如果想在家中品嚐生蠔的肥美，美國產自然是首選！剛登陸「優質食品專頁 Deluxe」的「蜂鳥」推出破低價$278蠔門蟹宴餐：美國太平洋生蠔12隻+英國麵包蟹2隻+蠔刀(原價 $440 )！美國生蠔肉質清爽，柔順肥美，加上較淡的海水味，深受生蠔愛好者歡迎!🔰🔰限時優惠，立即搶購！🔰🔰

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蜂鳥 特設送遞服務$600即可享送遞免運費，而且運輸包裝內會附上冰包，不用再去酒店或到街市，簡簡單單就在就能在家品嚐到新鮮生蠔！

同場加映冷知識：

👇👇👇點解生蠔要開殼咁麻煩？👇👇👇

想要吃到品嚐生蠔的美味前，首先要學會開蠔殼！正常的生蠔死後閉殼肌就會鬆動，從而開殼。而閉殼的生蠔則代表更加新鮮，保質期也更長。用簡單四個步驟教會你開蠔，在家也能自己動手。請在開生蠔先用食用浸泡10～20分鐘來逼出蠔蟲，令蠔肉更清爽。如果擔心割傷的的話，可以先戴上保護手套並用毛巾包裹生蠔來進行。

👇👇👇4個簡單步驟教你開蠔👇👇👇

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