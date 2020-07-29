《香港01周報》電子訂閱正式上線 隨時瀏覽深度報導 7天免費試閱

網購攻略 網購攻略

《香港01》推出的全新「01訂閱」服務正式上線了！想要隨時隨地閱讀深度好文，關心社會時事、國際議題嗎？立即訂閱後，無論您是在家裡、辨公室、餐廳，甚至在飛機上都可以隨心所欲地飽覽高質量的文章、故事和深度報導。開拓眼界，增廣見聞！

什麼是「01訂閱」？

01訂閱是香港01的電子雜誌訂閱平台，支援免費內容和自動續訂的收費訂閱模式，將印刷版的刊物通過簡便的轉換過程，轉化為電子版，供讀者在不同平台上閱讀。

隨時隨地隨意閱讀《01周報》

《香港01周報》內容涵蓋政治、經濟、社會、民生四大範疇，以提供時事深度報導、社會大事、人物訪談、專題故事議題為主，多角度呈現話題，更適合深度閱讀。

電子版《香港01周報》

一經訂閱便可透過您的電子裝置隨時瀏覽電子版《香港01周報》，緊貼最新出版刊物，亦可一次過翻閱過往已出版的刊物。同時，可以收藏您喜歡的文章，並將內容下載到「我的書刊」，以便在離線狀態下繼續閱讀刊物，即使在飛機上都可隨意閱讀。另外，只要通過同一個會員帳號登入，更可以跨平台跨裝置同步您所有的閱讀數據，達致一APP在手隨時隨地隨意睇。

嶄新閱讀體驗

秉承傳統書刊設計美學，平台上的雜誌內容清楚分類排列。以文章為中心，無任何惱人的推銷及廣告，無阻盡覽。閱讀器還提供字型大小調節功能，方便閱讀，讓你能享受到輕鬆又暢快的閱讀體驗。

收費詳情

好消息！現在首次訂閱即送首7天免費試閱！於訂購期內，用戶更可以無限次閱讀該刊物的所有期數和內容。立即暸解以下收費詳情：

付費訂閱期數計劃

付費訂閱期數計劃分別為一季 (3個月)、半年 (6個月) 及一年 (12個月)，費用分別為 港幣 $108/一季、港幣 $208/半年、港幣 $398/一年。

按此連結立即前往訂閱！

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！