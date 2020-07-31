疫情再爆 主婦出門必備買餸車推介 大容量便攜 輕鬆買齊一週食材

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每次到超市採購時都被突如其來的優惠蒙蔽雙眼，明明放入購物車時也沒覺得買多了，可是往往在結帳時才恍然大悟「糟糕！買多了！我一個人怎樣能把這一袋二袋重貨抬回家？」最後便要在攝氏30多度的酷熱高溫下，費盡力氣、汗流狹背地把大包小包的東西提回家。即使超市離家裡只是短短的路途，也變得彷彿是在「十萬里長征」般遙遠。好不容易回到家但體力都被透支了，還要煮飯、做家務，所以說要做一位全職主婦實在不易啊！

即使面對優惠時都能把持得住，但礙於現時新冠肺炎疫情嚴峻，為減少外出頻率，只好每次出門買餸也盡量一次過買足一週食材。然而，問題又來了，要買的東西太多，但手卻只得一對。假若再買點零食、飲品、紙巾等生活日用品，還未走到家門口，估計肩膀和雙手都要麻痺痠痛得要命了。

要買的東西太多，但手卻只得一對，怎麼把東西通通搬回家？

此時，每當看見有人手裡拉著一架「買餸車仔」，自然內心也不禁羨慕起來，若果我也有一架買餸車，豈不是能解放雙手？想必一定會輕鬆省力許多！不過，普遍的買餸車外型大同小異，無一例外都是土里土氣，充斥著一股濃濃的「師奶味」，絲毫也不美觀，而且使用買餸車彷彿就與大媽一詞劃上等號。對於貪靚的年輕時尚主婦而言，實在難以鼓起勇氣拉著它出外四處逛。

然而，編輯就於網上發現了一架銷量極高的新一代買餸車，外型既時尚又特別，與普遍的買餸車截然不同，唯獨它外表長一點也不老氣，反而更似一部精緻的行李箱，乍眼一看還與迷你版的Rimowa行李箱有幾分相似。它正正方方的外型，搭配馬卡龍粉色、小清新薄荷綠色，乾淨簡約的淨色設計，沒有任何老土的花紋和圖案，簡直顛覆了以往對於傳統買餸車的刻板印象。也許正因為它高顏值的外表，拉著它出門也不會覺得突兀和尷尬，難怪在網上也一直維持高銷量！

也許正因為它高顏值的外表，拉著它出門也不會覺得突兀和尷尬。（淘寶買家秀圖片）

當然，單憑時尚外型也不是引起熱賣的原因，實用性也佔了很大部份的因素。那麼到底實際使用時，真的方便易推嗎？裡面的容量又是否可觀？不如，一起來看看吧！

疫情下購物必備：新一代買餸車

【1】能拉能推

航空級手拉桿設計，箱子底下還有加大雙軸承滑輪，當裡面東西輕時可以翹起前兩個輪，後輪收力拉著走，甚至可以直接拉著走樓梯，輕鬆又方便；當東西重時則可四輪著地，然後推著買餸車走，與推行李箱無異，相當輕盈。

航空級手拉桿設計，箱子底下還有加大雙軸承滑輪。

甚至可以直接拉著走樓梯，輕鬆又方便！

【2】容量可觀

容量十分大，分別有中號（45L）和大號（65L）兩款尺寸可選。而且，它方方正正的設計能讓物品擺放得整整齊齊，同時又不怕東歪西倒。反觀傳統的布料買餸車，雖然容量也不少，但就非常考驗物品擺放的次序和位置，走動時一覺不留神便會重心不穩，裡面的物品馬上東歪西倒，還要額外花時間來重新排列物品，認真麻煩。新一代的買餸車明顯就完全沒有這方面的煩惱，可以無顧慮地拉著它四處走，四平八穩，非常省心。

方方正正的設計能讓物品擺放得整整齊齊，同時又不怕東歪西倒，四平八穩！（淘寶買家秀圖片）

【3】用途多多

箱子上面設有蓋板，不但賦予隱私，而且還用處多多！當你或孩子累了走不動時，它便化身為「歇腳亭」，可以坐在上面稍作休息。另外，還可以化身為「拉貨車」，把包裹放在蓋板上面拉著走，以後買完餸便可直接去取快遞，這樣做便不用多行一趟了。甚至還有買家示範用它來溜狗！

累了可以坐在上面稍作休息；甚至還有買家示範用它來溜狗！（淘寶買家秀圖片）

【4】可折疊，不佔地方

五秒便能輕鬆折疊，折疊後的體積變得超級纖薄，十分慳位，能夠完美地把它收納於家裡的隙縫處，不佔地方不佔空間，蝸居一族也可以放心入手了。

折疊後的體積變得超級纖薄，十分慳位。（淘寶買家秀圖片）

【5】方便清洗

傳統的不纖布的買餸車很容易被生肉的血水、冷凍食物的倒汗水、甚至是熟食餸菜的菜汁沾污，清洗前先要大費周章地拆卸出來，清洗後又要預留好長時間晾乾。相反，新一代的買餸車清洗時方便快捷得多，輕輕一抹就能去除污漬，即使打開花灑沖洗也很快便吹乾，十分容易打理。

如果不想每次都拉著買餸車出門，最近編輯還在網上發現了一款會變身的「買餸袋」，之所以說它會變身，全因為它外觀與一般環保袋無異，但其實這款購物袋是可以伸縮的，展開後的袋容量立即增加一倍。而且，購物袋的底部附有滑輪，需要時只要再拉出滑輪，馬上便搖身一變，變成一架「買餸車仔」。

方便易攜之選：可伸縮買餸袋

購物袋的底部附有滑輪，只要再拉出滑輪，馬上便變成一架「買餸車仔」。

平日可以把滑輪收好，當作普通購物袋使用，挎在肩膀上即可輕輕鬆鬆出門口。然後，當必要時候，一個「變身」又變成了一架車仔。既可當購物袋，又可當買餸車使用，一物二用，隨意切換，便擄又省力。

平日可以把滑輪收好，當作普通購物袋使用，挎在肩膀上即可輕輕鬆鬆出門口。（淘寶買家秀圖片）

這款購物袋是可以伸縮的，展開後的袋容量立即增加一倍。

不過，它的容量、顏值、實用性還是不能與新一代的買餸車相提並論，但就勝在方便易攜帶。但當需要進行大採購時，擁有一架真正的買餸車始終才是最省力省心的好幫手！

如欲購買可按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/31）

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