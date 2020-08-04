酒店優惠｜馬哥孛羅酒店 $1220享9大食住優惠 延遲退房玩足30小時

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2020的旅遊大計被逼擱置，按捺不住旅行的心，唯有留港staycation止止旅行癮。近日各大酒店均推出Staycation食、住、玩套票優惠，其中馬哥孛羅香港酒店及港威酒店推出的「饗樂 • 購物 • 悠閒之選」便大受港人歡迎，一個套票包含九大優惠，絕對是今期最划算抵玩的Staycation之選。假期當前，大家不妨和家人、另一半來一趟忙裏偷閒的小渡假吧！

馬哥孛羅香港酒店坐落尖沙咀海旁，地理上既有方便的優勢，亦鄰近維多利亞港，部分房型更可讓住客180度盡覽維港美景，不論是一家大小抑或情侶檔出遊渡假，坐在窗邊拍照打卡就最適合不過！

位於馬哥孛羅香港酒店六樓的Cucina，同樣可以盡覽維港景色。餐廳設有開放式廚房，提供多款精緻的意大利菜式，由意籍總廚主理，擅長以傳統意式烹調技巧炮製地道意大利料理，早前更獲得《福布斯旅遊指南》頒發的四星餐廳之名銜，入住酒店的住客可以$600元的餐飲回贈，享受酒店餐廳的各式美食，各位美食愛好者絕對不能不試。

馬哥孛羅香港酒店「饗樂 • 購物 • 悠閒之選」

最近Staycation的優惠花多眼亂，不過要數最抵玩的，相信也莫過於馬哥孛羅香港酒店的優惠。事關現時只要預訂「饗樂 • 購物 • 悠閒之選」的住宿套票，並於2020年5月20日至9月30日期間入住，即可以低至$1220享有客房升級，提前入住及延遲退房、價值港幣600元的餐飲回贈，以一系列連卡佛購物禮遇。簡單來說，即一晚房價已包含九大優惠，加上有無敵海景作背景，讓你享受片刻放鬆的之餘，亦可同時享受值回票價的新體驗。

住宿套票包括：

入住酒店即送600元餐飲優惠，可用於酒店的餐廳，包括Cucina意大利餐廳，以及客房送餐服務的各國美食單點菜單。

客房可免費由高級客房升級至豪華客房，並保證提前至中午12時入住，及延遲退房至下午6時 ，換言之即是可享受住宿服務長達30小時。

馬哥孛羅香港酒店（官網圖片)

另外，透過此套票入住酒店的容人亦可獲贈尊享一系列連卡佛尊尚購物優惠，包括面值$200的連卡佛禮品卡、連卡佛貴賓會員計劃的金會員卡一年會籍，以及二人享用連卡佛白金貴賓室及形象顧問服務乙次。

值得一提的是，連卡佛貴賓會員計劃金卡會籍原本須於1年內消費滿$10,000元方可取得，而形象顧問服務本應亦須於一年內購物滿$60,000方可享用。而是次購買住宿套票即可免費贈送，可說是非常超值！

尖沙咀連卡佛（網上圖片)

除此之外，只要於2020年7月1日至8月31日期間入住酒店，賓客即可免費獲贈總值港幣400元之海港城及時代廣場購物優惠券。除了食住享受，連購物娛樂亦同時兼享。

【「饗樂 • 購物 • 悠閒之選」套票詳情】

- 一晚酒店住宿(每2人一房計算、不包早餐)

- 保證客房升級至豪華房

- 每晚餐飲回贈價值港幣$600元

- 保證提前至中午12時入住保證延遲退房至下午6時

- 連卡佛禮品卡乙張(面值港幣$200，不設最低消費額，即可直接使用)

- 連卡佛貴賓會員計劃金會員卡一年會籍 (每房一張)

- 享有不同購物及餐飲優惠

- 二人享用連卡佛白金貴賓室及形象顧問服務乙次

- 由2020年7月1日至8月31日期間入住可免費獲贈總值港幣400元之海港城及時代廣場購物優惠券(優惠受條款與條件約束)

【條款及細則】

1.參加者必須為《香港01有限公司》會員或其合作活動之機構成員；

2.成功報名之會員將獲電郵通知，活動當日須出示確認電郵或電子票並由《香港01有限公司》或主辨單位之現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場；如該活動以網上形式進行，請按照電郵內的指示進行活動。

3.本活動之電郵通知不可轉讓他人或轉售圖利，一經發現《香港01有限公司》將保留一切追究權利；

4.參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》 ；

5.每位會員只可登記一次，重覆登記將視為同一登記處理；

6.《香港01有限公司》有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者；

7.惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前兩小時內香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，《香港01有限公司》將有權取消或順延活動，毋須另行通知；

8.參加者須為個人身體負責，如有任何損傷，包括活動期間或活動後感到不適，《香港01有限公司》一律概不負責；

9.如參加者於活動期間發生意外，《香港01有限公司》將不會負上任何責任；

10.參加者於活動期間遺留任何物品或財物，《香港01有限公司》有權以適當方式處理該等物品，無需另行通知。任何人士亦不得以遺失財物為理由向《香港01有限公司》索償。如有任何疑問，請按此 聯絡我們；

11.活動期間，如任何設施及用具遭到任何損壞，參加者須按價賠償；如有任何設備、器具、裝置或其他財物遭到損壞或損毀 (正常損耗除外)、偷竊或被移走，毀壞者亦須按價賠償，《香港01有限公司》保留追究權利；

12.參加者必須與報名表上資料相符，除特殊情況外，否則《香港01有限公司》可保留追究的權利；

13.參加者屬自願性質參加是次活動，一切因是次活動所構成之責任與《香港01有限公司》無關，《香港01有限公司》將免除一切法律責任及賠償；

14.任何人士如作出《香港01有限公司》認為不檢點、不恰當行為即有可能會被拒絕入場或被驅逐離場。《香港01有限公司》及節目場地將保留參加者之入場權利及最終決定權；

15.如果於截止報名時間時參加人數不足，該活動將會被取消；

16.所有禮品將於活動完成後派發，禮品款式或顏色隨機，不得轉讓、更換、退回、兌換現金或其他禮品，送完即止；若參加者領取禮品後，有遺失或被竊，《香港01有限公司》不會作出任何賠償；

17.登記完成後方可領取材料以及進入場地所有材料將於第一次活動時派發；若參加者領取材料後，有遺失或被竊，《香港01有限公司》不會作出任何賠償；

18.參加者參與是次活動之同時，即代表同意並願意遵守活動之條款及細則；如有違反，《香港01有限公司》有權隨時取消其參加資格；

19.本網站部分內容會連接至第三者網站。《香港01有限公司》對於這些第三者網站或其所刊載的內容並無控制權。《香01有限公司》不能保證這些第三者網站所刊載的內容是完整、準確及 / 或合法。《香港01有限公司》亦不能保證這些第三者網站不帶有病毒或不會對閣下的電腦帶來負面影響。凡使用本網站購買物品、搜索資料或連接至其他第三者網站，會員必須同意及明白如因使用本網站或這些第三者網站而導致閣下有任何損毀或損失，《香港01有限公司》一概不負上任何法律責任；

20.有任何爭議，《香港01有限公司》將保留一切最終決定權；

21.參加者確認繳費後，不設退款；

22.如果於截止報名時間時參加人數不足，該活動將會被取消。所有已成功繳付的報名費將會被全數退回。

| 此產品由第三方供應商 (馬哥孛羅酒店) 所提供，最終決定權一律由第三方供應商安排為準，香港01旅遊有限公司只提供代售服務

| 產品非即時確認，客人成功報名後仍需待供應商處理並確認，最終以收到香港01旅遊有限公司之確認信方可作實

| 訂單一經確認訂購，不可作出任何更改或取消 (滿房除外)

| 只適用於2020年7月1日至9月30日期間入住

| 價格已包括酒店10%服務費用，個別入住日子價格有所不同，請以香港01旅遊有限公司網頁預訂時為準

| 每房最多可入住一位11歲或以下小童(不佔床)，每位＄50，如需佔床則按成人價格收取

| 如單人入住一房需繳付單人入住附加費

| 床型以入住時安排為準

| 餐飲回贈不可與其他促銷、優惠或禮遇同時使用

| 餐飲回贈不可兌換現金及不可累積

| 有關連卡佛禮品卡的條款及細則，請參閱 https://www.lanecrawford.com/info/gift-card/

| 有關連卡佛貴賓會員計劃金卡會員權益，請參閱 https://www.lanecrawford.com.hk/info/cards/gold/

| 此食宿套票不可任何其他促銷、優惠或禮遇同時使用

| 此食宿套票優惠內容一切以酒店安排為準

| 免費獲贈總值港幣400元之海港城及時代廣場購物優惠券請參閱優惠券背後之條款與條件約束

| 以上所有圖片由供應商提供

| 馬可孛羅香港酒店密切關注新型冠狀病毒感染肺炎的情況。酒店十分重視酒店貴賓及員工的健康和安全。根據食物及衞生局所指，酒店並不適宜用作檢疫隔離。抱歉酒店未能接受所有於抵港前14日曾到任何海外國家/ 屬地的賓客入住，以確保一個健康及安全的環境。感謝你的理解。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/04)

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