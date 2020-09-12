【口罩實測】真人實試韓國殺菌99％多層口罩：戴足6個鐘都好舒適

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踏入2020下半年，新冠肺炎疫情尚未平息，口罩仍然是生活必須品。雖然「一罩難求」的局面已成過去，市面的口罩貨源相當充足，不時又有多個本地品牌加入，但品牌及款式之多實在令人眼花瞭亂，有的強調過濾效能，有的則著重舒適感，還有一些以護膚功效作為賣點，選購時口罩除了以常見的BFE、PFE、VFE作為挑選準則，選有哪些額外的因素是可以一併考慮的呢？

重溫口罩防護規格

新冠肺炎第三波疫情自七月初開始爆發，隨著口罩的使用量與日俱增，不少家庭的存貨亦日漸減少，急需補貨。抗疫當前，面對形形式式的口罩，首當其衝必定是以過濾能力作為選購的第一準則。市場上的口罩最常採用的是美國口罩標準認證ASTM F2100-11，包裝上印有的BFE、PFE、VFE等字眼及數據，代表口罩的過濾能力，假如容易搞混以上字眼，亦可參考包裝上的Level級數，其中Level 1口罩的BFE和PFE需要達到≥95%的過濾率，而Level 2和Level 3的過濾率則需要≥98%，而過濾能力當然是越高越好。

其次，能阻擋多微細菌粒子亦是考慮因素之一，一般選購時可留意包裝上列明的PM數字，如PM 0.1的口罩能阻隔細至0.1微米（如甲型流感病毒、細菌、花粉、汽車廢氣、過敏原等）或以下的納米級粒子，能阻隔的微粒越多，防護力越好。

皺褶型 VS 立體型

除了過濾能力以外，即棄式的口罩還可根據形狀分為「皺摺型」和「立體型」，兩者各有優劣，方便不同場合使用。皺褶型口罩亦即坊間最常見的外科口罩，優點是收納方便、談話時不易掉落，亦是非常容易入手的款式，但貼面程度及透氣度卻遠不及立體型的口罩，容易出現呼吸困難及悶熱情況。

相反，立體型的口罩由於擁有貼合臉部曲線的設計，因此口罩並不會完全貼緊鼻子與嘴唇，此設計除了令口罩的透氣度更佳之餘，亦減低因口罩邊位過鬆而影響防疫功效的情況出現。與此同時，即使臉部有化妝的女士，亦無須擔心口罩會破壞妝容，是防護力與舒適度更佳的選擇，不過相比皺摺型的外科口罩價錢卻來得要貴。

增加舒適感的設計

適逢夏日，長期佩戴口罩可能會惹來不少問題，譬如呼吸困難、悶痘、出汗、異味等等令人不適的情況。隨著口罩材質及技術不斷進步，選購口罩時可額外留意一些附加的設計及透氣程度，如保濕、除異味、可調較口罩繩鬆緊功能等，增加多一點舒適感。

如今已有不少口罩同時兼備以上提及優點，例如韓國出產的口罩便是其中之一，亦是不少港人的信心之選。除了最著名的KF94外，韓國品牌BREATH SILVER出品的口罩亦是疫情期間備受推薦的口罩之一，不少KOL及素人用家測試後亦大讚質素出色，防護力與舒適度兼備。

防護力及舒適度兼備之選：韓國BREATH SILVER四層及五層口罩

BREATH SILVER口罩於韓國出品及製造，設計上屬於即棄性的立體型口罩。當中採用了日本信州大學研發的新一代物料——納米纖維濾膜 BREAXELL(Nanofiber)，有別於傅統口罩採用的靜電過濾阻隔，由於納米纖維濾膜的氣孔尺寸只有0.1微米的納米纖維，即使微小至PM0.1（0.1微米）的超細懸浮微粒、飛沫也可一一阻隔，而多孔結構可讓空氣自由通過，令口罩的透氣度高，戴上後呼吸會比一般外科口罩更加舒暢，正正是防護力與舒適度兼備的口罩之選。

真人實試口罩用後感：

IG@babygronnie

IG@ ladolko

「SSNC」專利成分抗菌及除臭

Breath Silver口罩同時採用了美國EPA註冊的專利抗菌成分「SSNC」，除了能對650多種細菌具備99.9%的抗菌功能，亦能抑制口罩內層的異味滋生，即使用餐後、打噴嚏後亦無須擔人口罩會吸收臭味，長時間亦可保持呼吸暢順、乾爽舒適，特別適合炎夏使用。

真人實試口罩用後感：

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IG@p0can

IG@babygronnie

立體型設計進一步提升防護力

Breath Silver口罩採用上文提到的立體型設計，口罩線條貼合臉型的同時，卻不會緊貼嘴唇，令呼吸更加舒暢之餘，亦避免了外科口罩不貼面的缺點，全方位阻隔病毒飛沫，減低因口罩邊位過鬆而影響防疫功效的情況。

真人實試口罩用後感：

IG@adrwo

Breath Silver 備有成人口罩及兒童口罩可選，當中成人口罩分別有黑、白、灰三色，以及Square Adult及Fit Regular兩種尺寸，而小童尺寸則為Fit Kids。除了防護力高，立體多色的設計天為日常造型增添時尚度。

真人實試口罩用後感：

IG@hcfiona

除此之外，Breath Silver 另外亦有運動口罩可供選購。有意入手口罩的朋友可於SaSa各大門市，或按藍色連結，於網站上購買：Prettyme、HGCmore、Bigbigshop、Club Like。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/12)

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