【週三大折日】網購專頁Deluxe快閃優惠 日式蛋卷買一送一

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「優質食品網購專頁 - Deluxe」推出的「週三大折日」又有驚喜！紮根香港並擁有自家餅房，堅持全手工製造的新晉餅店 – 撻臣 Tartson，全新推出的日式蛋卷買一送一快閃優惠！即睇以下優惠詳情：

🔻網購快閃優惠：Tartson｜日式蛋卷買一送一 🔻

蛋卷十分受大眾歡迎，無論早餐還是下午茶都是一個不錯的選擇，不過有時難免會厭倦了一些大型連鎖品牌餅店，這時倒不妨一試本地小店獨特又清新的蛋卷口味！

Tartson 特別引入日式烘焙做法，自家餅房全手工製作，工序繁複、多年經驗累積，絕對是匠心打造！更將傳統日式蛋卷融入全新的口味，除了有充滿濃郁蛋香的原味蛋卷外，更特別推出焙茶味、綠茶味、特濃朱古力味及香濃芝麻味，味道濃香、口感幼滑。現在限時推出買一送一優惠，一次過就試到兩款特色口味！

🔻滿$250免運費｜安坐家中嘆High Tea 🔻

Tartson特設送遞服務，只需消費滿$ 250 即可免運費送遞，除了蛋卷外，Tartson亦有芝士撻、鮮果撻、鮮果蛋糕，讓美食陪你安左家中度過悠閒的下午時光。

😋😋😋按圖即睇各款精緻果撻😋😋😋

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👉買一送一優惠期有限，立即搶購

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