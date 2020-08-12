脫毛｜私處毛毛如何脫? 傳統方法vs家用脫毛機 永久脫毛只需8星期

網購攻略 網購攻略

脫毛如同瘦身一樣，說是女士們的終生事業相信也絕不為過。試想像一下，假如穿上小背心、碎花短裙、比堅尼，卻不慎「走光」，露出腋下、手腳，甚至是私處的毛毛，那可是多麼尷尬的一回事！雖然如今的脫毛方法多不勝數，但有經驗的女生們相信都清楚知道，幾乎大部分脫毛方式的效果都並不持久，無法脫清毛髮之餘，一不小心還會弄得皮膚損傷、發炎、甚至出現色素沉澱。那麼，到底有沒有什麼一勞永逸，又簡單快捷的脫毛方法呢？

一圖睇清各種脫毛方式

脫毛不外乎分為暫時性及永久性脫毛兩種方法，暫時性脫毛如剃刀、脫毛刀、脫毛蠟紙等的成本相對較低，但維持時效亦短，毛髮會依據生長週期再重新生長，需要定期脫毛才能保持肌膚光滑。而永久性脫毛如激光、彩光等的成本則會較高，但好處是可以減慢毛髮生長，減少脫毛次數，而定期進行療程後，甚至可永久去除毛髮，一勞永逸。

私處毛毛如何脫最好？

對於有多年脫毛經驗的女生們來說，手手腳腳的毛毛相信已難不到大家，但假如是比堅尼位置，貼近私人部位毛髮又該如何處置呢？一般來說，處理比堅尼位毛髮大多會遇到三個問題：怕痛、怕尷尬、怕敏感，而蠟紙、脫毛膏正正是最容易導致痛感及敏感出現的脫毛方式，因此並不建議女生們採用。

傳統的剃刀相對來說是較易操作，但由於比堅尼位較為嬌嫰，而且孤度較大，不但容易弄傷，剃得多亦容易會出現色素沉澱。至於光學脫毛，雖然激光或彩光多多少少會令皮膚刺痛，不過光學始終是永久脫清毛髮的唯一方法，同時亦有助嫰膚美白，減低色素沉澱的機會。

今時今日光學脫毛已普遍得如同剪髮一樣，不過方便歸方便，脫毛過程是否舒服、效果如何最終也要視乎美容師的經驗及手勢，更別說脫比堅尼位置時的尷尬！無論是脫手腳毛毛，還是比堅尼位置的毛髮，假如想把體毛脫得乾乾淨淨，一勞永逸，並免去令人尷尬的情況，那麼，近年流行的家用脫毛機便不失為值得考慮的好方法，不但免除時間、地點、美容療程的限制，更重要的是由自己控制力度同範圍，令整個過程安心許多。亦隨時省回幾萬元的療程收費！

安全與性價比兼備之選：BRUSKIN 家用IPL激光脫毛機

說到家用脫毛機，一般人的印象多半是效果弱、療程長，脫毛效果似乎比不上美容院的專業脫毛機器，但假如目標是的是永久脫毛、減少毛髮，只要按著建議時間持續使用，家用脫毛機的效果還是頗為顯著的。以編輯經驗而言，持續使用約莫兩個月左右已經大幅減慢毛髮生長，由最初的幾天清理一次，慢慢減慢至一個月清理一次，而約半年後，毛髮幾乎清理得七七八八，比起傳統的剃刀、脫毛膏方式明顯見效得多。

特點一：8星期明顯減少毛髮

這次推薦的型號BRUSKIN 家用IPL激光脫毛機，採用的是IPL脈沖光脫毛技術，亦即是坊間稱為彩光的脫毛技術。機內包含50萬發閃光燈盒，次數足夠覆蓋全身（一雙腿、一雙手臂、腋下及比堅尼部位）使用約500次。按使用建議每四天至一星期使用一次，基本上快至8星期已明顯看到毛髮減少、生長速度減慢。

特點二：5級光能調整 自行控制度數

一般家用脫毛機都具備光能調整功能，而BRUSKIN 家用IPL激光脫毛機更仔細地把光能分成五級，可針對不同部位、不同膚色的位置使用，如嬌嫰的私密處可使用一至二檔，溫和除毛，較白皙的部位則可使用三至四檔，能量越高，效果越為明顯見效。自行控制能量除了方便掌握脫毛效果，對用家來說亦更為安全。

特點三：大面積出光 5分鐘脫完全身

BRUSKIN 家用IPL激光脫毛機的出光口約3.3m2，具備0.6秒自動及手動出光功能，速度可媲美美容院所用的專業儀器。加上輕巧易握的機身，以及橫豎兩用的機頭，幾乎任何難搞部位都能輕鬆處理，快至5分鐘便可脫完全身毛髮。比起要長途跋涉到美容院進行脫毛，只需在家抽少許時間便可完成一次療程，確實是方便又快捷。

特點四：性價比極高

坊間大部分美容院的脫毛療程動軏由兩三千元起跳，假如是有口碑的明星店，療程費用更可高達上萬元，對於學生、職場新人來說難免負擔沉重。相反，一般家用脫毛機只要一二千元便有交易，無疑划算得多，而BRUSKIN脫毛機的價錢只是大牌子的一半，性價比極高！

家用脫毛機小貼士 由低能量檔數開始

家用脫毛機使用的始終是光學技術，使用時必須注意能量度數。如一開始應先評估皮膚顏色，再選擇度數，如白皙肌膚可使用能量較高的檔數，而黝黑肌膚則要維持低能量，避免灼傷。建議大家可先從低能量開始試用，待皮膚適應後，才慢慢調高能量。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/12)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！