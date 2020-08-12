【數量限定 】日系奢華威士忌Hibiki 響　矜罕低至8折

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由國際知名品牌賓三得利推出的「響」系列一直備受威士忌愛好者追捧，今期優惠食品網購專頁Deluxe的「週三大折日」，更特選多款「Hibiki 響」低至8折發售，即睇以下優惠詳情：

🍷大師級技藝傳承｜「Hibiki 響 Blender’s Choice」🍷

「響」系列的精髓反映了日本調和威士忌精湛技藝，在2018年在日本本地最新推出，由不同類型桶的各種成熟度，主要從15年到30年酒桶成熟的液體打造的「Hibiki 響 Blender’s Choice」，其中兩大特色：構成原酒年份平均為15年，部分使用了30年以上的原酒；使用了葡萄酒桶熟成原酒，帶來更多的甘甜與層次！

🍷網購矜罕優惠｜低至8折🍷

只要在「優質食品網購專頁 - Deluxe」，埋單時優惠碼輸入「ENJOY80」，可享額外再8折，以優惠價$4,304入手 (原價: $5,380)「Hibiki 響 21年」！數量有限，把握最後入手機會！

而新款無年份的「Hibiki 響 」亦以9折發售：

🍷免運費｜ 美酒直送府上🍷

「優質食品網購專頁 - Deluxe」特設送遞服務，只要消費滿指定金額，便可免運費送遞，炎炎夏日，足不出戶也可以品嚐到日本威士忌傳統技藝的味道！👉👉👉購買連結

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