護膚品使用順序好重要? C&E護膚配搭組合懶人包 功效激增終極攻略

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衣服流行Mix & Match，但原來護膚品都需要互相配搭使用，才能發揮最大功效？Crabtree & Evelyn 推出全新系列超過50款護膚單品，針對不同護膚需要，但如何配搭使用，才能發揮護膚品的最大功效，真正改善皮膚所需？

Crabtree & Evelyn全新一共推出三大護膚系列，各系列均有不同的主打功效﹑配方及香味。但其實不同系列的產品均可以互相配搭使用，護膚品運用得宜的話更可讓功效大增！

1. 【理解自己皮膚的需要】

女士們使用護膚品當然是希望可以讓皮膚狀態昇華，但其實最先要的目標應先讓皮膚狀態穩定不易過敏，因此了解自己皮膚屬性哪個性質以及想改善的問題尤其重要，才能挑選合適自己的針對性護膚品。

2. 【了解護膚品的成份與功效】

了解護膚品的成份不但可以避免使用導致自己過敏的護膚品，而且更能了解自己皮膚對哪樣成份的效果特別顯著。而護膚品的功效均有不同，應針對想皮膚改善的問題從而選購合適的護膚品組合。

Crabtree & Evelyn全新護膚產品不只局限於潤手霜，產品覆蓋更多全身護理，包括面部﹑身體護理，以及家居香薰等等。全新三大護膚系列包括：

1. 【Evelyn Rose】

這個系列主打保濕滋潤，讓皮膚注滿水份，拾回水潤光澤。大部份產品含有玫瑰水、玫瑰籽油、椰子水等有助保濕。帶有層次的玫瑰花香﹑木香和檸檬香等。

2. 【Crabtree】

這個系列主打去角質煥膚清潔產品，改善乾燥暗啞肌膚。大部份產品含有蘋果酸，能去角質兼修復肌膚。帶清爽的青蘋果香，適合男女使用。

3. 【The Gardeners】

這系列的產品主要採用各樣草本水果為皮膚補充營養，讓皮膚感受大自然萃取物的精華，滋養身心。產品成分主要為以天然草本萃取物，雜莓水果精華製成。營養成份高，能為皮膚急救、抗氧化等等。帶清新的植物味，充滿大自然氣息。

想護膚品功效神速倍增？學懂護膚品混搭使用的攻略，便能有效地改變皮膚的問題及瑕疵，讓護膚功能發揮至極致！小編整理了各款針對不同皮膚問題的混搭產品小天書，有任何困擾的皮膚問題均可參考一下。

【1】 改善皮膚粗糙﹑毛孔粗大和白頭粉刺問題

THE GARDENERS 滋養潔膚油 - 125MLHK$195 （點擊藍色連結即可購買）

去角質 + 淨膚面部磨砂粉 - 50GHK$245 （點擊藍色連結即可購買）

不少人都有肌膚色素暗沉粗糙，毛孔被白頭粉刺堵塞的問題，這主要是因為毛孔被老化及多餘的角積層堵塞，因此定期為皮膚進行深層清潔及去角質尤其重要。

這兩件產品適合混合在一起在卸妝時使用，THE GARDENERS 滋養潔膚油深受歡迎，皆因它的成份來自大自然萃取物，感覺更貼近自然更呵護肌膚。潔膚油用以深層清潔面部毛孔，卸走妝容同時更含有抗氧化成份，在卸妝同時護膚。

而去角質及淨膚面部磨砂粉的粉粒幼細，不怕傷害敏感脆弱的皮膚。而且磨砂粉的成份中亦有蘋果纖維，能發揮保濕作用，不用潔面後皮膚繃緊不適。

使用方法簡單，只需將適量的面部磨砂粉加入潔膚油中，將兩者搓勻混合，然後在面部需要作深層潔淨的地方打圈來回清潔，便能把皮膚內深藏的污垢排出。最後再用清水洗面即可。建議磨砂粉適合一週使用1-2次。

【2】改善身體肌膚粗糙暗啞﹑背部暗瘡問題

Evelyn Rose 亮澤沐浴乳液- 250MLHK$160（點擊藍色連結即可購買）

THE GARDENERS 泥土去角質磨砂粉 - 100GHK$260（點擊藍色連結即可購買）

不少人亦有背部暗瘡的煩惱，面部需要定期去角質，但卻容易忽略了身體的去角質護理。定期清潔皮膚的角質層十分重要，因為角質層過厚可導致粉刺、暗瘡形成，導致背部長暗瘡的問題。

EVELYN ROSE系列的亮澤沐浴乳液的配方溫和，適合皮膚較易泛紅及敏感的人士。這款沐浴乳含有紓緩功效的玫瑰水、軟化功能的錦葵花和保濕的椰子水，將軟化肌膚的乳霜效果加入溫和的沐浴乳。

THE GARDENERS系列的泥土去角質磨砂粉含天然咖啡香氣，不少人稱它為「手調咖啡」磨砂粉，味道天然舒適。 咖啡粉其實有不少鮮為人知的美容功效，例如咖啡中的黃酮可以抗氧化，同時咖啡亦有去水腫﹑去除角質層的功效，甚至還可以鎮靜皮膚及提亮膚色。因此含有天然豐富咖啡因成份的去角質磨砂粉，能有助喚醒肌膚，平滑皮膚。

去角質磨砂粉適合加入EVELYN ROSE 亮澤沐浴乳液中一併搓勻使用，一星期大約進行1-2次，溫和地去除身上死皮，去除老化的角質，讓皮膚變得更柔滑。

【3】 提昇精華素的吸收及保濕功效

CRABTREE 提亮 + 保濕去角質爽膚水 - 130MLHK$230（點擊藍色連結即可購買）

THE GARDENERS 雜苺精華油 - 15MLHK$295（點擊藍色連結即可購買）

乾性皮膚或秋冬護膚不妨參考一下這個護膚品組合。不少人的護膚步驟中均會使用到爽膚水來紓緩肌膚及緊緻毛孔，但一般爽膚水並沒有足夠保濕功效，因此可加入精華油以提升滋潤功效。

Crabtree提亮及補水去角質爽膚水能提亮平衡肌膚膚色，當中含中的AHAs及BHAs成份能去除皮膚表面角質、疏通毛孔，讓膚質更柔滑細膩。蘋果水補充肌膚水分，加上甘草根的紓緩效果，使肌膚保持舒適。

THE GARDENERS 雜苺精華油則能加強補水功效，適合乾性肌膚或秋冬護膚之選。成份以天然莓果萃取物而成，能有效深層滋養乾燥毛孔，亮澤肌膚，使肌膚回復彈性及光澤感。精華油可在使用爽膚水後使用，或入加其他心儀面霜以作雙重提升補濕功效亦可。

【4】 男士專屬剃鬚配搭

CRABTREE 潔淨 + 柔膚剃鬚膏 - 125MLHK$145

CRABTREE 保濕 + 舒緩鬚後護膚膏 - 125MLHK$210

愈來愈多男士關注護膚的重要性，護膚不再是女性的專利，Crabtree & Evelyn留意到顧客的需要，讓產品愈來愈多樣化，照顧兩性需要。

男士們往往容易忽略剃鬚膏的重要性，但其實適合的剃鬚膏能有效地減少剃鬚對毛孔的磨損及傷害，減少經常剃鬚對皮膚造成的負擔。

CRABTREE 潔淨柔膚剃鬚膏比起一般泡沫狀的剃鬚膏更幼滑，膏狀質感更為親膚，感覺清涼舒服。這款剃鬚膏主要成份由蘋果纖維﹑黑加侖油，及蘋果萃取物組成，有助溫和地除去乾燥肌膚及雜質，軟化肌膚為肌膚補充營養，亦能使死皮細胞自然脫落，展現嫩滑明亮肌膚。 因此使用這款剃鬚膏後能使剃毛過程更順暢，亦不怕有平日剃鬚後的乾燥感。

剃鬚後的護理同樣重要，這款保濕及舒緩鬚後護膚膏可緩和毛孔剃鬚後的敏感狀態，其保濕功效並不黏膩，觸感十分清涼乾爽。除了可作面部潤膚用途，全身及雙腿亦可適用。護膚膏散發佛手柑及蘋果木氣息，芳香獨特。

立即到Crabtree & Evelyn官網選購心儀護膚產品，體驗Crabtree & Evelyn重新出發探索之旅，欣賞嶄新個性簡約包裝。成為會員首次購物即可享有9折優惠，凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/18)

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