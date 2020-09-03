【Apple優惠】iOS14提升音質 劈價$899 Airpods2聽歌媲美專業耳機

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蘋果每年均會舉行發佈會推出年度新品，當中的重頭戲必然少不了iPhone及Airpods，不過隨著秋季發佈會舉行在即，網上已多番傳出關於蘋果發佈會的流程及產品，但當中卻遲遲未見Airpods的身影。而據台灣 Digitimes 報導，消息指蘋果今年將不會推出新一代Airpods，果粉們期待己久的新型號的耳機相信要待2021年下半年才會正式亮相，想入手最新耳機恐怕也要等待2022年。

除了消息滿天飛，每年臨近發佈會前夕，不少商家均會將舊款的蘋果產品割價出售，不過以上消息一出，等候Airpods Pro大幅減價的朋友可能就要暫時失望了。不過與此同時，舊一代的Airpods 2 近日卻再度推出優惠。

一網打盡 Airpods 2 優惠

是次的減價Airpods 2 將於一網打盡平台發售，型號屬全新港版 Airpods 2，配備充電盒，價錢由官方價$1299劈價降至$899，不但接近官網價7折，經編輯格價後，發現是次的Airpods優惠更接近現時市面最低售價。

有留意開市場的朋友相信都知道Airpods 2 的減價幅度仍然徘徊於$1000左右，而且網上充斥大量可以假亂真的假貨，假如想以更划算的價錢入手正貨Airpods 2，那麼以上的優惠就定必不能錯過。

新iOS 14 系統大幅改善Airpods音質

雖然Airpods 2為舊款型號，不過推出日期比Airpods Pro只差約半年時間。作為蘋果的非入耳式耳機，仍然大有市場。由於今年蘋果未必推出新耳機，因此早前的2020 WWDC中，蘋果便發表了最新的iOS 14，當中亦為Airpods增添了多項新功能，其中一項便可為Airpods Pro及Airpods 2提升通話及聽歌時的音效質素，令Airpods 2的用家在沒有降噪功能的輔助下，仍可享用清晰、高質素，甚至媲美高階耳機的音效。

iOS 14最新預覽 ( Apple官網)

現時正式版的iOS 14系統尚未推出，不過根據網上預測的情況，有可能如往年一樣，預計於9月14日至18日讓大家正式下載。音質進步，而價錢大趺，正正是趁低吸納的好時機。想入手AirPods 2的朋友大可出手，不必擔心買一會就被汰舊換新。即使來年蘋果再度推出新型號，功能上相信與Airpods 2 並無多大分別，假如並不追求最新型號，經更新後的Airpods 2，不論是功能抑或音質， 對一般用家來說已綽綽有餘。

為什麼Airpods 2仍然值得入手?

性價比其他耳機更高

有留意開Apple的朋友相信也知道Apple的產品鮮少減價，而即使Airpods Pro推出已半年有多，Airpods 2 的官方價錢今仍然「企硬」不減，官網仍舊索價$1299大元，而街外電訊商即使有減價跡象，但價錢也維持$1000左右。是次的Airpods 2大幅減價至$899，加上經過iOS14的更新，相比起坊間同價位的耳機，不論是品牌、功能、音質、性價比都略勝一籌。

蘋果唯一非入耳式耳機

雖然市場流行入耳式耳機，但由於入耳式耳塞將壓力直接施加到耳道，而每個人的耳道大小與形狀都不相同，相信有不少人用起來也會感到耳朵不舒服，抑或出現耳機頻繁掉落的情況。而Airpods 2 是蘋果唯一，甚至是坊間真無線耳機中極罕見的非入耳式設計，對於無法用入耳式，但又想享受真無線耳機的用家來說，Airpods 2 仍然是最值得考慮的選擇。

iPhone用家必備Gadget

Airpods系列中的H1晶片能夠讓耳機快速連結手機，若然你是iPhone的用家，Airpods在連線方便確實會比其他品牌略勝一籌，連得更快更穩。

通話質素優勝

由於蘋果同時有出產手機，因此與手機連接，以及通話質素都是產品相較於其他品牌優勝的地方。Airpods通話時的語音相當清晰，即使在鬧市或地鐵車廂，通話時對方的聲音亦不會輕易被雜聲蓋過，品質不錯。

功能完備

Airpods 2基本上皆完備真無線耳機應有的功能，配合iPhone及Apple Watch使用時，效果更是更上一層樓，不但操作上玩法多多，譬如召喚Siri，尋找Airpods、同時連接兩個裝置之餘，更有不少如竊聽等的隱藏功能，是意想不到的實用和方便！

有興趣購買的朋友只需於9月4日中午12時進入以上連結，即可以$899清貨價購買Airpods 2 ，而購買後商家將提供免運費直送服務，非常抵玩！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/03)

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