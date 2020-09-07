楊冪同款$159直髮梳　網民實測「爆炸頭」變直髮　60秒拉直不傷髮

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每天早上醒來時，頭髮都變成「金毛獅王」一樣？毛躁、開叉、髮尾翹起等狀況百出，總言之就是一頭蓬鬆亂髮。然而，每次整理頭髮都要花上十幾分鐘，費時又費力，尤其是着急出門之際，頭髮卻偏偏不聽話，碰上這種情況的確非常煩心。

有的女生更是天生頭髮自然捲，定期會做負離子直髮，甚至每天也離不開直髮夾。不過，負離子的直髮效果實在太死直生硬，同時又顯得頭髮特別扁塌、髮量少，即使頭髮變直了也不會覺得好看；而長期使用直髮夾對於頭髮傷害也很大，其熱力會令髮絲日漸受損，變得乾旱無彈性，且容易折斷開叉。那麼到底有什麼可行的方法，能快速輕鬆地打理好一頭蓬鬆亂髮，同時又不傷害髮絲呢？

市面上的直髮造型器款式林林總總，風筒界「一姐」Dyson亦相繼推出過Airwrap™造型器、Corrale™ 直髮造型器，當中配備的智能熱控技術，的確比起普遍直髮夾更不傷髮，可惜定價$3000多元，不是人人能夠負擔得到。

楊冪代言的國牌K·SKIN金稻「直髮梳」在網上引起熱話。

最近有一款由楊冪代言的國牌K·SKIN金稻「直髮梳」在網上引發熱議，配備智能控溫功能、負離子護髮，而且操作簡單，一梳即直，3分鐘就能極速搞定頭髮造型，獲得一片網民大讚，就連口紅一哥李佳琦、新晉小花趙露思、演員林允都在用它。竟然有如此多人力薦，到底它是真的這麼厲害嗎？不如先來看看網民分享的實際使用效果吧（更多網民實測效果圖在文尾）！

網民分享金稻直髮梳的直髮效果（小紅書）

從以上照片可見，金稻直髮梳的直髮效果出乎意料地驚艷，有明顯強烈的對比。即使是天生髮質微捲、頭髮毛躁不順、打結、分叉、靜電凌亂的髮質，使用後也能回復至直順光滑的狀態。

網民力薦 —K·SKIN金稻直髮梳

金稻直髮梳深得民心，到底有什麼過人之處？以下將會詳解金稻直髮梳各大功能及賣點：

賣點1：操作簡單，一梳即直

金稻直髮梳的最大魅力在於不需要任何專業技巧，方便快捷。它外型就似一把髮梳，操作方法就像平常梳頭一樣，輕輕梳理幾下就能拉直頭髮，去除毛躁，整個過程完全不費功夫、不考技術，兩三分鐘就搞定全頭造型，對於長髮女生來說真的節省了許多時間，早上又可以多睡一會了。

操作方法就像平常梳頭一樣，輕輕梳理幾下就能拉直頭髮。

賣點2：快速加熱 自動恆溫

採用PTC陶瓷發熱技術，能快速加熱，插上電源30秒內便完成預熱，幾乎不用等，適合極速出門使用。加上自動恆溫功能，能避免因過熱而對頭髮造成的傷害；而發熱板則藏於梳齒內部，當用它順著頭髮梳一梳時，每一根髮絲都能均勻地全方位受熱，不僅拉直效果更佳，同時也不會因熱力集中一點而損傷髮絲。

網民分享金稻直髮梳的直髮效果（小紅書）

賣點3：負離子護髮功效

金稻直髮梳俱備負離子護髮功能，在整髮過程中會釋放負離子，從而防止毛躁、去除靜電，並滋養頭髮防止分岔，讓整理後的頭髮呈現出筆直、順滑、零毛躁的完美狀態。

整髮過程中會釋放負離子，防止毛躁、去除靜電，並滋養頭髮防止分岔。（小紅書）

賣點4：智能溫控 粗幼髮質皆可用

人人髮質不同，有的人天生屬於細軟髮質，不好做造型，髮絲容易斷裂，亦耐不起高溫；相反有的人則天生髮質粗硬，難於打理，洗完髮後會變成「獅子頭」，缺乏柔順輕盈的感覺。

細軟髮質及粗硬髮質對於溫度的要求各有不同，金稻直髮梳配備智能溫控功能，多達5檔不同溫度，可針對自己的髮質來調整最舒服最合適的溫度。

5檔不同溫度，可針對自己的髮質來調整最合適的溫度。（小紅書）

賣點5：直捲兩用 百變造型

雖然名叫直髮梳，但能打造的造型可不止直髮而己。事實上，只要運用小小技巧還能梳理出髮尾內卷「梨花頭」、韓式八字瀏海等。實際操作上來也不難，新手亦很易上手，只要把髮尾卡進梳齒，讓頭髮繞著髮梳向內卷即可；而瀏海頭髮卡進梳齒後再向上拉則會呈現出自然的「八字」弧度，如下圖示範：

網民示範用直髮梳燙出韓式8字瀏海。（小紅書）

另外，更有網民示範利用它來增加髮頂蓬鬆度，讓頭髮看上去更豐盈，特別適合髮量稀薄，頭頂扁塌的女生，使用手法如下圖：

用直髮梳燙髮根，讓頭髮看上去更豐盈。（小紅書）

賣點6：防燙設計 不傷頭皮

普通直髮夾或捲髮器的接觸面沒有隔熱材料，容易燙傷前額、耳朵，尢其是新手初用更要額外小心留神。相反，金稻直髮梳因為外層具有U型防燙梳齒，能防止燙到頭皮，當直髮梳去到最高溫度200°C時，外層的防燙齒梳只會到達50°C左右，即使雙手碰到也完全不用擔心燙傷。

U型防燙梳齒，能防止燙到頭皮及雙手。（小紅書）

賣點7：外型美觀 多款配色

外型設計簡約有質感，黑紅色、黑藍色特別有科技感；白色、香檳金色大方得體；紅色、綠色精緻高貴；最後還有女生們都難以抵抗的貓貓款式，上面印滿貓咪圖案，相當可愛。

金稻直髮梳特別適合：

天生髮質微卷、頭髮毛躁不順、打結、分叉、燙後不直、靜電凌亂的髮質。

綜合表現不錯 性價比極高

總結來說， 金稻直髮梳各方面表現實在有驚喜，直髮效果十分明顯，操作又簡單方便，具備智能溫控、自動恆溫、防燙設計，能輕鬆快速梳理好頭髮之餘，同時亦不傷髮絲、不燙頭皮。最重要的是，價錢夠經濟實惠，這部金稻直髮梳原價為¥ 799，現減價至¥259，適逢淘寶99大促活動，按此連結領取優惠券即可再減¥100，換言之¥159就能購入，這個價錢實屬性價比之冠，難怪得到一眾網民力薦，有興趣的話不妨趁99大促期間低價入手吧！

關於K·SKIN金稻

K·SKIN金稻這個品牌對於港人來說相對陌生，但原來它在國內早已打響名堂，品牌早於1999年成立，專門研發美容美髮儀器，如美容儀、直髮器、潔面儀、脫毛機、美甲等等，並以出口日本、美國、歐洲、印度、東南亞等國家為主。

按下圖放大看網民使用效果對比：

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/09）

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