藍牙喇叭4折｜Harman Kardon、JBL靚聲低音勁 薄如iPhone仲可充電

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現代人機不離手，手機已不止是通訊的工具，更是集聽歌、睇片、打機於一體的流動娛樂裝置，不過單靠手機的內置喇叭發聲，往往不是沒有足夠音量，就是音質聲效未如理想，而藍牙喇叭的出現，就正正解決了以上難題，方便識玩之人無時無刻，出門在外也享受到高質的娛樂體驗。如今藍牙喇叭已越出越多，用家的要求亦大大提高，假如單憑音質已滿足不到你，市面上其實亦有不少音質與多功能兼備的好選擇。

一般購買藍牙喇叭時，相信大家會先考慮市面常見的大牌子，譬如Bose、Marshall、Sony、B&O等等，其實除此之外，近年亦有不少老牌音響廠商紛紛加入藍牙喇叭市場，一方面為高端用家提供Hi-Fi級的喇叭體驗，另一方面亦開發親民路線，推出入門門檻較低的消費性產品，以滿足用家對多功能及高性價比的需求。其中音響大牌Harman Kardon就正正是一個相對冷門，但值得關注的品牌。

提到Harman Kardon，稍有認識的人相信都知道它是來自美國的音響品牌，除了以前衛潮流外型設計及獨家聲音調校的高端音響系統作為賣點，最知名的相信就是與BMW、Volvo 兩間全球知名車廠合作，為旗下的高階車款提供客製化音響設備。

Harman Kardon ESQUIRE MINI 2

不過專業並不等同昂貴，近年Harman Kardon專注發展藍牙喇叭市場，相繼推出了不少具備高音質的便攜式喇叭，價錢親民之餘，最重要的是設計入型入格，更增添了不少方便實用的額外功能，正如去年推出的ESQUIRE MINI 2，比其他品牌的同類型喇叭可說是更型格、更便攜、更實用。

既然提到Harman Kardon，就不得不提JBL。JBL其實是Harman Kardon的子品牌，兩者的同樣由專業音響出身，推出的藍牙喇叭除了在音質上下足工本，更增加了不少方便實用的功能，如充電、防水、通話、獨家串聯技術等等。相比之下，Harman Kardon專注走型格、高質感路線，而JBL則主打年輕、貼地、多功能。

作為音響大牌，Harman Kardon的喇叭沒有過高的定價，而且在做工及設計上下足功夫，對於追求性價比、商務性的用家來說可謂是平價入門的好選擇。適逢一網打盡正進行MINI 2優惠，喇叭由原價$1299減至$580，接近市價3折，絕對是入手的好時機。

Harman Kardon ESQUIRE MINI 2

體積與iPhone相若

藍牙喇叭固然可以家用，不過相信更多人購入的原因是為了方便出外時使用，譬如旅遊、派對、野餐等等的場合，那麼便搆的重要性就不容忽視了。ESQUIRE MINI 2的尺寸為140mm×26.1mm×75.2mm，凈重量只有為250.5克，體積與iPhone 11 plus、外置充電器相若， 加上以扁平而非圓柱狀的設計，比起大部分可攜式喇叭，更能真正做到輕巧便攜，不佔位置。

一機多用 可充電亦可通話

ESQUIRE MINI 2 內置2200mAh的移動電池及USB輸出接口，可為手機或平板電腦充電，更罕見地內建雙單體及雙麥克風會議系統，代表喇叭在發聲之餘，更可用來通話，一機集齊音響、充電及會議功能，對於不時要出差旅遊的用家來說相信亦是一大優點。

低音效果表現出色

雖然ESQUIRE MINI 2 的被定位為多功能的便攜喇叭，但Harman Kardon在音質方面仍然下足功夫，人聲部分耐聽之餘，低音效果亦比高音表現突出，適合日常娛樂、聽流行曲之用。

除此之外，Harman Kardon的姊妹品牌JBL亦同時有優惠進行中，Charge 3 無線藍牙防水喇叭由$1288減至$579。

JBL Charge 3 無線藍牙防水喇叭

Charge 3 無線藍牙防水喇叭同樣具備通話，以及6000mAh行動電源功能，在聽歌娛樂之餘亦可充當「尿袋」，而且機身比ESQUIRE MINI 2更多了IPX7 防水功能，比較之下更適合沙灘派對或進行戶外活動使用。

另外，JBL的喇叭還具有獨家連結技術，只要安裝專屬的 JBL Connect APP，就可以將兩個CHARGE 3串聯起來，強化聆聽感受。至於音質方面，JBL向來做得不俗，CHARGE 3 擁有兩個被動輻射器，能增強低音的爆發力，提升聆聽時的震撼感。

有意入手Harman Kardon及JBL藍牙喇叭的朋友不妨把握機會，立即按以上連結購入！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/02)

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